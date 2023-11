Armenien - Wales Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Armenien - Wales Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 18.11.2023 lautet: Die Konstellation in der Gruppe D ist spannend. Beide Teams müssen gewinnen und entsprechend zielt unser Wett Tipp heute auf eine Torwette ab.

In der EM-Qualifikationsgruppe D ist die Türkei bereits sicher für das große Turnier im nächsten Jahr qualifiziert. Dahinter schwelt ein feuriger Dreikampf um Platz 2 zwischen Kroatien, Wales und Armenien. Die beiden letztgenannten Nationen treffen am Samstag in Jerewan aufeinander. Die Armenier sind mehr oder weniger zum Siegen verdammt.

Holen sie sich den Dreier, dann erhalten sie am nächsten Dienstag ihr Endspiel um den 2. Platz in Kroatien. Das wollen die Waliser natürlich verhindern und mit einem Sieg ihrerseits einen großen Schritt Richtung EM machen. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,95 bei Betano.

Darum tippen wir bei Armenien vs Wales auf „Beide Teams treffen“:

Armenien braucht den Heimsieg für die Chance auf ein EM-Ticket.

Wales traf in 5 von 6 Qualifikationsspielen.

Das Hinspiel gewann Armenien auswärts mit 4:2.

Armenien vs Wales Quoten Analyse:

Die Online-Wettanbieter können sich viel eher einen Sieg der Gäste vorstellen. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg bleiben knapp unter der Marke von 2,00. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gastgeber kann man dagegen seinen Einsatz in etwa vervierfachen. Die „Doppelte Chance 1X“ liefert auch noch eine starke Quote von 1,90.

Egal für welchen Tipp ihr euch entscheidet, über die Betano Sportwetten App könnt ihr eure Wette ganz leicht platzieren. In eure Überlegungen sollte dabei auch unbedingt der Wettmarkt „Beide Teams treffen“ einfließen. Denn dieser liefert Quoten von bis zu 1,95. Das Hinspiel war mit sechs Treffern jedenfalls torreich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Armenien vs Wales Prognose: Beide Teams spielen voll auf Sieg

Nach drei Spieltagen sah es für die armenische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation sehr gut aus. Sechs Punkte standen auf dem Konto und unter anderem in Wales hat man mit 4:2 gleichermaßen überrascht wie triumphiert. Aus den folgenden drei Partien gab es aber nur noch einen weiteren Punkt.

Die letzten beiden Spiele gegen Kroatien und bei den Letten hat Armenien zu Null verloren. Besonders bitter war die Pleite beim bis dato noch punktlosen Schlusslicht aus Lettland. Damit verpassten es die Armenier, an Punkten mit Wales und Kroatien gleichzuziehen. Mit drei Punkten Rückstand auf die beiden Länder stehen sie auf Rang 4.

Armenien muss dieses Heimspiel gewinnen. Nur damit sichert man sich am kommenden Dienstag ein Endspiel in Kroatien (vorausgesetzt, die Kroaten patzen am Samstag nicht in Lettland). Tatsächlich lässt ein Blick auf die letzten Ergebnisse der Armenier aber nichts Gutes verheißen.

Von ihren letzten 15 Länderspielen haben sie nur das Hinspiel zu Hause gegen Lettland und eben sensationell in Wales gewonnen. In den übrigen 13 Partien seit Anfang Juni 2022 gab es zehn Niederlagen. Zu Hause hat der Underdog in den letzten Jahren gegen Teams wie Deutschland, Irland, Montenegro, Schottland oder die Türkei aber zumindest mal getroffen.

Armenien - Wales Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Armenien: 1:3 Nordmazedonien (A), 0:2 Lettland (A), 0:1 Kroatien (H), 1:1 Türkei (A), 2:1 Lettland (H)

Letzte 5 Spiele Wales: 2:1 Kroatien (H), 4:0 Gibraltar (H), 2:0 Lettland (A), 0:0 Südkorea (N), 0:2 Türkei (A)

Letzte Spiele Armenien vs Wales: 4:2 (A), 0:0 (A), 2:2 (H)

Die Gäste aus Wales befinden sich im Rennen um das zweite EM-Ticket in der Gruppe D auf der Pole Position. Möglich gemacht hat dies der 2:1-Erfolg im letzten Heimspiel gegen Kroatien. Durch diesen Dreier haben die Waliser auch den direkten Vergleich gegen die aktuell punktgleichen Kroaten für sich entschieden.

Heißt: Gewinnen die Drachen am Samstag in Armenien und dann auch am Dienstag zu Hause gegen bereits qualifizierte Türken, dann fahren sie zur EM. Auswärts waren die bisherigen Leistungen in dieser Qualifikationsgruppe allerdings nicht die besten. Nur bei Schlusslicht Lettland konnten „The Dragons“ gewinnen.

In Kroatien gab es immerhin einen Punkt (1:1), während die Auswärtspartie in der Türkei verloren ging (0:2). Die Pleite in Samsun war auch das einzige der bisherigen sechs Qualifikationsspiele, in denen Wales nicht treffen konnte. Von den letzten Ergebnissen sollte man sich allerdings auch nicht allzu sehr blenden lassen.

Die letzten drei Länderspiele haben die Waliser zwar alle gewonnen (inklusive eines Tests gegen Gibraltar), allerdings holten sie aus ihren letzten 16 Partien insgesamt nur vier Siege und kassierten acht Pleiten. Insofern würden wir all denjenigen, die hier auf einen Sieg der Gäste wetten wollen, eine Gratiswette ohne Einzahlung ganz besonders empfehlen.

Unser Armenien - Wales Tipp: „Beide Teams treffen“

Die Waliser sind hier der Favorit und haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Gleichzeitig wollen sie mit Blick auf das Fernduell mit den Kroaten drei Punkte nach Hause bringen. Auf der anderen Seite ist es für die Armenier die letzte Chance auf die erste Teilnahme an einem großen internationalen Turnier. In ihren letzten 16 Länderspielen im eigenen Land haben sie nur dreimal nicht getroffen. Unter den aktuellen Gegebenheiten können wir uns einen Treffer der Gastgeber sehr gut vorstellen.