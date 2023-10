Arsenal - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 08.10.23

Unser Arsenal - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 08.10.2023 lautet: Während Arsenal weiterhin ungeschlagen durch die Premier League läuft, hat Manchester City eine überraschende 1:2-Pleite bei den Wolves eingesteckt. Ein ungünstiger Zeitpunkt!

Die 1:2-Niederlage der Citizens bei Wolverhampton hat uns gezeigt: Der Titelkampf ist offen! Inklusive der 0:1-Niederlage im EFL-Cup gegen Newcastle steht Manchester City national bei zwei Auswärtsniederlagen in Folge. Ihre Fans werden sich ärgern, dass der nächste Vergleich ausgerechnet im Emirates Stadium stattfindet. Im eigenen Stadion will Arsenal nur einen Sieg gegen Manchester City und damit zurück an die Tabellenspitze.

Die Gunners haben wie die Skyblues 14,8 erwartbare Tore erzielt (geteilter 2. Platz). Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Manchester City auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Nur Newcastle (15,5 xG) hat mehr erwartbare Tore als Arsenal und Manchester City (je 14,8 xG) erzielt.

City hat die letzten beiden nationalen Auswärtsspiele verloren (0:1 vs. Newcastle, 1:2 vs. Wolverhampton).

In beiden Spielen blieben die Skyblues „Unter einem erwartbaren Tor“.

Arsenal vs Manchester City Quoten Analyse:

Letztes Jahr ließen sich die Gunners auf den letzten Metern ihren ersten Titel seit 2004 abnehmen. Die Erinnerungen daran treiben sie in dieser Saison an. Aktuell sind die Hausherren ungeschlagen durch die Liga marschiert. Feiert die Arteta-Elf den sechsten Sieg im achten Ligaspiel, reichen die Quoten von 2,70 bis 2,82.

Der amtierende Meister hat schon im ersten Pflichtspiel der Saison mit der Stärke der Gunners Bekanntschaft gemacht. In der Folge ging der Community Shield an den Vizemeister. Gewinnen Guardiola und seine Spieler das Gastspiel im Emirates, liegen Siegquoten bis 2,55 für euch bereit. Diese findet ihr auch bei diesen neuen Wettanbietern.

Arsenal vs Manchester City Prognose: Schwächephase der Citizens

Noch bis vor wenigen Tagen war die Welt von Manchester City in Ordnung. In der Liga fuhr der amtierende Meister sechs Siege in Serie ein und ließ an den eigenen Ambitionen keine Zweifel. Das sieht mittlerweile etwas anders aus.

Erst musste Guardiola eine 0:1-Niederlage im EFL-Cup (vs. Newcastle) ansehen, ehe sich sein Team in der Premier League mit 1:2 bei den Wolverhampton Wanderers geschlagen geben musste. In beiden Spielen fehlte die offensive Durchschlagskraft - beide Begegnungen wurden mit „Unter einem erwartbaren Tor“ für die Citizens abgepfiffen.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Damit hat Manchester City das eigene Momentum binnen kürzester Zeit völlig aus der Hand gegeben. Gegen Arsenal steht das dritte nationale Auswärtsspiel in Folge an und das zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Grundsätzlich agieren beide Mannschaften auf ähnlichem Niveau, weshalb die Form und das Momentum besonders ins Gewicht fallen.

In der Liga haben sowohl die Gunners als auch die Citizens 14,8 erwartbare Tore gesammelt - nur Newcastle hat mehr auf dem Konto (15,5 xG). Zusätzlich stehen die beiden besten Defensivreihen der Liga auf dem Feld. Die Gäste aus Manchester haben erst 5,2 erwartbare Gegentore zugelassen (1.) - Arsenal rangiert mit 6,2 xGA direkt dahinter.

Arsenal - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (A), 2:2 Tottenham (H), 4:0 Eindhoven (H), 1:0 Everton (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Wolverhampton (A), 0:1 Newcastle (A), 2:0 Nottingham (H), 3:1 Roter Stern Belgrad (H), 3:1 West Ham (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Manchester City: 4:1 n.E. (A), 1:4 (A), 1:3 (H), 0:1 (A), 1:2 (H).

Bleiben wir beim Thema Momentum! Arsenal hat vier der letzten fünf Pflichtspiele ohne Gegentor für sich entschieden. Zudem ist Bukayo Saka in bestechender Frühform. Die Nummer 7 der Gunners war in den letzten acht Premier-League-Spielen an sieben Toren direkt beteiligt (5 Tore, 2 Assists). Der Flügelspieler ist jedoch nicht der einzige Akteur, auf den sich Mikel Arteta verlassen kann. Arsenal lebt davon, dass mehrere Spieler übernehmen können. So sind vier verschiedene Torschützen, wie beim 4:0-Erfolg gegen Bournemouth, keine Seltenheit. Das macht die Hausherren variabel und schwer ausrechenbar.

Die bessere Form der Gunners und der Sieg beim Community Shield stärken uns in der Tendenz, die Hausherren leicht zu favorisieren. Somit können wir darüber hinwegsehen, dass Arsenal sieben der letzten acht direkten Duelle mit Manchester City verloren hat. Außerdem ging der einzige Vergleich dieser Saison an den Vizemeister (4:1 n.E.). Arsenal hat vier Heimspiele in dieser Premier-League-Saison absolviert und dabei stets die Marke von Über 1,5 erzielten Toren überschritten. Nutzt ihr die Interwetten App, könnt ihr auch dort auf „Arsenal erzielt Über 1,5 Tore“ setzen und mit einer Quote von 2,25 rechnen.

Unser Arsenal - Manchester City Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Zwei der drei besten Offensiven der Premier League treffen zum Abschluss des achten Spieltags im Emirates Stadium aufeinander. Manchester City hat einen kleinen Knick in der Formkurve erlitten. Die Gunners wollen diesen Vorteil unbedingt in etwas Zählbares verwandeln.