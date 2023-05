Arsenal – Wolverhampton Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Arsenal - Wolverhampton Tipp zum Premier League Spiel am 28.05.2023 lautet: Obwohl die Gunners kürzlich gehörig Federn gelassen haben, rechnen wir am letzten Spieltag der Saison mit einem wenig glanzvollen Heimsieg.

Arsenal blieb zuletzt seiner Linie treu und kassierte, zur Überraschung vieler Sportwetten-Fans, bei Aufsteiger Nottingham eine knappe 0:1-Niederlage. Satte 81 Prozent Ballbesitz reichten nicht aus, um zumindest ein Remis zu erringen. Unachtsamkeiten in der Defensive und ein schlichtweg nicht vorhandener Offensivdrang sorgten am Ende für den Sieg des Underdogs, der bereits nach 19 Minuten durch Taiwo Awoniyi in Front ging.