Atletico Madrid - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Atletico Madrid - Real Sociedad Tipp zum La Liga Spiel am 28.05.2023 lautet: Zwei der drei besten Hintermannschaften der Liga treffen am vorletzten Spieltag der Saison aufeinander. Aktuell trennen beide Teams nur fünf Punkte voneinander.

Uns erwartet eine spannende Begegnung, in der zwei Mannschaften mit überdurchschnittlich guten Defensivreihen aufeinandertreffen. Bereits im Duell der Hinrunde führten Real Sociedad und Atletico Madrid die Stärken ihrer Defensivreihen vor und trennten sich mit einem Unentschieden (1:1). La Real spielt um seine letzte Möglichkeit, sich noch vorbei an den Rojiblancos auf Platz 3 zu schieben. Wir erwarten eine Neuauflage der Hinrunden-Partie und setzen auf „Unter 2,5 Tore“. Etwas überraschend finden wir dafür bei NEObet eine Quote von 1,94 vor.