Unser Austria Wien - Rapid Wien Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 01.10.2023 lautet: Beide Klubs waren zuletzt im Pokal siegreich und wollen den Schwung mitnehmen. Einen Favoriten sehen wir nicht, trauen aber beiden Mannschaften mindestens ein Tor zu.

Austria Wien verbuchte kürzlich im ÖFB-Cup ein Erfolgserlebnis und setzte sich bei Regionalligist St. Anna souverän mit 4:0 durch. Rapid Wien entging beim Regionalligisten Union Gurten nur knapp einer Blamage. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit, wurde das Weiterkommen im Pokal erst in der Verlängerung mit einem 5:2-Erfolg besiegelt.

In einem engen Spiel sehen wir keinen Anwärter auf drei Punkte, trauen aber beiden Kontrahenten durchaus einen Treffer zu. Für den Wettmarkt „Beide Teams treffen“ hält Bet3000 eine Quote von 1,55 bereit .

Darum tippen wir bei Austria Wien vs Rapid Wien auf „Beide Teams treffen“:

Austria Wien vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich ein ausgeglichenes Verhältnis ab. Die Austria Wien Rapid Wien Quoten für Siegwetten bewegen sich zwischen 2,60 und 2,70. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die Violetten seit fünf Heimspielen gegen Rapid ungeschlagen sind (2S, 3U).

Austria Wien – Rapid Wien Tipp, Prognose, Quote | 01.10.2023

Ein Großteil der Bookies, darunter auch deutsche Wettanbieter , gehen von einem torreichen Kräftemessen aus und visieren drei oder mehr Tore an. Zudem ist laut Buchmacher-Bewertung mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

Austria Wien vs. Rapid Wien Prognose: Welcher der beiden Klubs kann den Abwärtstrend in der Liga beenden?

Bereits seit Januar dieses Jahres sitzt Michael Wimmer auf dem Trainerposten bei den Veilchen und löste den früheren Co-Trainer von Peter Stöger, Manfred Schmid, ab. In der neuen Spielzeit konnte erst ein magerer Sieg errungen werden (2U, 5N). Das bisher einzige Erfolgserlebnis kam bei Austria Lustenau (2:0) zustande.

Auf heimischem Boden sah die Wimmer-Elf bisweilen keine Sonne und wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Triumph (2U, 1N). Vor allem defensiv tun sich Abgründe auf. Übungsleiter Wimmer bevorzugt ein 3-4-3. Dabei legte die oftmals veränderte Dreierkette, unter anderem mit dem im Derby gesperrten Lucas Galvão, oftmals Probleme an den Tag.

Andreas Gruber fungiert als bester Angreifer in den eigenen Reihen und blickt auf vier erzielte Tore.

Rapid Wien beanspruchte im Vorjahr den vierten Tabellenplatz und löste somit das Ticket für die Conference-League-Quali, wo jedoch gegen Fiorentina der Einzug in die Gruppenphase misslang. Anhand der momentanen Leistungen in der Bundesliga (2S, 4U, 2N) ist in dieser Saison mit keinem ähnlichen Abschneiden zu rechnen.