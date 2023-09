Barcelona - Betis Sevilla Tipp, Prognose, Quoten | 16.09.23

Unser Barcelona - Betis Sevilla Tipp zum La Liga Spiel am 16.09.2023 lautet: Beim Sieg des Vorjahres-Meisters FC Barcelona gibt es mindestens zwei Treffer.

Der FC Barcelona empfängt am Samstag die Gäste von Betis Sevilla und peilt den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze an. Hierfür ist ein Dreier erforderlich gegen einen Klub, gegen den man in der Vergangenheit sehr oft sehr gut aussah.

Die Gäste aus Andalusien spielen bislang keine allzu schlechte Saison, doch für etwas Zählbares wird es unserer Meinung nach nicht reichen. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,51 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Betis Sevilla auf „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“:

Barcelona hat die letzten 3 Liga-Spiele alle gewonnen.

In den letzten 3 Partien erzielte Barca 8 Tore.

8 der letzten 9 direkten Duelle in La Liga entschieden die Katalanen für sich.

Barcelona vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Für die Sportwetten Anbieter ist die Sache scheinbar klar. Mit Quoten für Wetten auf Heimsieg von höchstens 1,40 ist Barca für sie der klare Favorit. Ein Tipp auf einen Heim-Dreier mit Handicap -1 bringt Werte bis 2,00. Zum Vergleich: Die einfache Wette auf Auswärtssieg bringt Quoten bis 7,70.

Zumindest einen Gäste-Treffer halten die Bookies dann aber doch im Bereich des Möglichen. Die Wettoption „Beide treffen“ wirft Werte bis 1,80 ab, während das „Über 2,5 Tore“ mit Zahlen von höchstens 1,57 quotiert ist. Die deutschen Wettanbieter erachten also mindestens drei Treffer im Spiel für wahrscheinlicher als Tore auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Betis Sevilla Prognose: Barca dominiert das Geschehen

Nach dem holprigen Start mit einem torloses Remis bei Getafe konnte der spanische Meister Barcelona die folgenden drei Liga-Spiele allesamt für sich entscheiden und dabei insgesamt acht eigene Treffer erzielen.

In der Tabelle stehen die Blaugrana auf Platz 3, punktgleich hinter Girona und mit zwei Zählern weniger als Spitzenreiter und Erzrivale Real Madrid. Da die beiden Kontrahenten erst am Sonntag bzw. Montag antreten müssen, würde Barca mit einem Heim-Dreier vorübergehend auf Platz 1 springen.

Dabei darf man nicht vergessen: Wegen eines Umbaus des Camp Nou trägt Barca seine Heimspiele im alten Olympiastadion der Stadt aus. Das erste Liga-Spiel wurde dort gegen Cadiz mit 2:0 gewonnen. Auch wenn dieses Match die Serie von drei Siegen in Folge einläutete, lohnt sich ein genauerer Blick, der offenbart, dass noch Luft nach oben ist.

Denn gegen Cadiz fielen die Tore ab der 82. Minute. Beim 4:3 in Villarreal gaben die Katalanen eine 2:0-Führung zwischenzeitlich aus der Hand. Beim letzten 2:1-Erfolg bei Osasuna erlöste Lewandowski seine Farben erst in der 85. Minute vom Elfmeterpunkt, nachdem der Gegner wenige Augenblicke zuvor die Rote Karte gesehen hatte.

Barcelona - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:1 Osasuna (A), 4:3 Villarreal (A), 2:0 Cadiz (H), 0:0 Getafe (A), 4:2 Tottenham (N)

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 1:0 Rayo Vallecano (H), 2:4 Athletic Bilbao (A), 0:0 Atletico Madrid (H), 2:1 Villarreal (A), 0:1 Real Sociedad (N)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Betis Sevilla: 4:0 (H), 2:1 (A), 1:1, 4:2 n.E. (N), 2:1 (A), 0:1 (H)

Gegner Betis Sevilla war mit einem Sieg in Villarreal in die neue La-Liga-Saison gestartet und hat auch die Partie am letzten Spieltag gegen Rayo Vallecano für sich entschieden. Dazwischen holten die Beticos aus zwei Begegnungen aber nur einen Punkt. Aktuell stehen sie mit sieben Punkten und ausgeglichenen 5:5 Toren auf Rang 7.

Überragender Mann bei den Beticos war bislang Willian Jose, der in 222 Minuten drei der insgesamt fünf Tore erzielte. In den Partien in Villarreal und zuletzt gegen Rayo waren es jeweils die Siegtreffer. Auf ihm ruhen auch die Hoffnungen am Samstag. Die Bilanz aus den letzten direkten Duellen spricht jedenfalls komplett gegen die Gäste.

Von den letzten neun Aufeinandertreffen in La Liga haben sie acht verloren. Bei jeder dieser acht Pleiten kassierte Betis mindestens zwei Gegentore. In sechs von acht Fällen waren es sogar mindestens drei Gegentreffer. In der letzten Saison verloren sie daheim mit 1:2 und im Camp Nou mit 0:4. Zudem zogen sie im Halbfinale des Supercups den Kürzeren, wenn auch erst im Elfmeterschießen. Immerhin: In zehn der letzten elf direkten Begegnungen konnten die Verdiblancos selbst treffen. Sie schafften dies sogar zehnmal in Folge, ehe diese Serie mit dem 0:4 im bisher letzten Duell zu Ende ging.

Unser Barcelona - Betis Sevilla Tipp: Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore

Acht Siege aus den letzten neun La-Liga-Duellen sprechen eine klare Sprache. Zudem trafen die Katalanen bei ihren Erfolgen über Betis in der Regel sogar mindestens dreifach. Noch ist der Barca-Express zwar nicht immer überzeugend, aber für einen Dreier wird es reichen. Da ein klassisches 2:0 für die Blaugrana sicherlich kein überraschendes Ergebnis wäre, wählen wir für unsere Hauptwette die etwas vorsichtigere Variante.