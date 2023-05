Barcelona – Mallorca Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Barcelona - Mallorca Tipp zum La Liga Spiel am 28.05.2023 lautet: Direkt nachdem Barcelona die 27. spanische Meisterschaft unter Dach und Fach brachte, schien jeglicher Fokus verloren. Gegen RCD Mallorca ist trotzdem mit einem Triumph zu rechnen.

Nach der schwachen 1:2-Heimniederlage gegen Real Sociedad kassierte der bereits feststehende Meister aus Barcelona auch am vergangenen Matchday beim Abstiegskandidaten Valladolid eine deutliche Niederlage und ging mit 1:3 leer aus. Bereits nach 22 Minuten lagen die Gäste durch ein Eigentor von Andreas Christensen und einem von Cyle Larin verwandelten Elfmeter mit 0:2 hinten. Wenngleich Barca nach der Pause mehr vom Spiel hatte, fiel das Tor auf der anderen Seite. Robert Lewandowski erzielte erst kurz vor Schluss den Ehrentreffer.

Mallorca vollzog am vergangenen Donnerstag mit dem 1:0 gegen Valencia einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. In einem Duell auf Augenhöhe avancierte Vedat Muriqi mit seinem Siegtreffer zum Matchwinner. Über die gesamte Saison hinweg fungierte der 29-jährige Mittelstürmer als wichtiger Eckpfeiler des Teams und schenkte dem Gegner bereits 14 Tore ein.

Bei den Katalanen wird es dennoch sehr schwer für die Mallorquiner. Alles andere als ein Heimsieg würde uns doch sehr überraschen. Zudem tendieren wir zu weniger als 4,5 Toren. Bei Betano gibt es eine Quote von 1,78.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Mallorca auf „Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore“:

Die Katalanen gewannen 14 von 18 La-Liga-Heimspielen (3U, 1N).

Mallorca tut sich in der Ferne sehr schwer und gestaltete nur eines der jüngsten 11 Auswärtsduelle siegreich (1U, 9N).

Seit Mai 2008 hat Barca im Camp Nou nicht mehr gegen die Rojinegros verloren (6S, 1U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Mallorca Quoten Analyse:

Vom Anpfiff weg unterliegt dieses Duell einer klaren Rollenverteilung. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Katalanen ist als Überraschung einzustufen. Gerade nach dem 1:2 gegen Real Sociedad im ehrwürdigen Camp Nou sind die Gastgeber angehalten, drei Punkte zu holen. Die Chancen stehen keineswegs schlecht, da zuletzt vier Heimsiege gegen Mallorca resultierten - zwei davon mit jeweils fünf Toren Unterschied.

Wenngleich eine Barcelona Mallorca Quote von ca. 1,33 bei vielen Sportwetten Anbietern mit PayPal auf einen Heimsieg hindeutet, dürfte mit keinem allzu hohen Ergebnis zu rechnen sein. Ein Auswärtssieg wird mit einer Quote von 9,00 belohnt.

Barcelona vs Mallorca Prognose: „Bleibt Barca im 16. Heimspiel in La Liga ohne Gegentor?“

Die Mannen von Trainer Xavi befinden sich derzeit in einer Krise. Nachdem die Meisterschaft dingfest gemacht wurde, tat sich der Spitzenreiter sehr schwer und verlor zwei Begegnungen am Stück. Zwei weitere Partien gegen Mallorca und Celta Vigo stehen in dieser Saison auf der Agenda. Beide Partien sollen erhobenen Hauptes bestritten werden.

Vor allem aber gilt es im Camp Nou die Ehre nach dem 1:2 gegen Real Sociedad wiederherzustellen. Nach wie vor sind die Blaugrana das heimstärkste Team der Liga, da sie vor allem defensiv kaum zu überwinden waren. In den bisherigen 18 Heimspielen ließ die von Trainer Xavi bevorzugte Viererkette nur vier Gegentore zu. Mehr als 80 Prozent der Ansetzungen auf heimischem Boden endeten mit weißer Weste. In keinem Heimspiel der aktuellen Saison fielen mehr als 4,5 Tore.

Sechs Punkte aus den jüngsten drei Liga-Ansetzungen attestieren den Mannen von Trainer Javier Aguirre eine ansprechende Form. Somit gelang der Sprung ins beinahe gesicherte Mittelfeld der Tabelle.

Barcelona - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:3 Valladolid (PD, A), 1:2 Real Sociedad (PD, H), 4:2 Espanyol (PD, A), 1:0 Osasuna (PD, H), 4:0 Real Betis (PD, H)

Letzte 5 Spiele Mallorca: 1:0 Valencia (PD, H), 0:3 Almeria (PD, A), 1:0 Cadiz (PD, H), 1:2 Girona (PD, A), 1:1 Bilbao (PD, H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Mallorca: 1:0 (PD, A), 2:1 (PD, H), 1:0 (PD, A), 4:0 (PD, A), 5:2 (PD, H)

Vor allem in der Ferne legten die Mallorquiner dennoch viele Probleme an den Tag und holten aus den letzten drei Begegnungen keinen einzigen Punkt. Der Offensive mangelte es dabei mit zwei Toren in den jüngsten drei Auswärtspartien an Durchschlagskraft. Beinahe 90 Prozent der Ansetzungen auf gegnerischem Terrain bestritten die Spieler von der Baleareninsel mit weniger als 4,5 Toren.

Unabhängig vom Austragungsort verlor RCD Mallorca die letzten zehn Spiele gegen den feststehenden spanischen Meister. In der Hinrunde war es jedoch eine sehr enge Angelegenheit. Trotz 71 Prozent Ballbesitz setzten sich die Gäste aus Katalonien nur knapp mit 1:0 durch.

Unser Barcelona – Mallorca Tipp: „Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore“

Sämtliche Vorzeichen sprechen für einen Triumph des Tabellenführers. Barca agiert vor heimischer Kulisse und weist mit 767 Millionen Euro mehr als den siebenfachen Kader-Marktwert von Mallorca auf. Gerade nach der 1:2-Heimpleite gegen Real Sociedad ist mit einer Reaktion zu rechnen.

Wie so oft dürfte Xavi im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung aufstellen. Dabei wird vor allem der einstige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski dem Abwehrriegel der Gäste Probleme bereiten. Mit 23 Treffern ist er der gefährlichste Angreifer in La Liga. Die Außen sind mit Gavi und Raphinha ebenfalls bestens besetzt.