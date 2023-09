Bayern - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten | 20.9.23

Unser Bayern - Manchester United Tipp zum Champions League Spiel am 20.09.2023 lautet: In diesem prestigeträchtigen Duell zweier europäischer Traditionsvereine erwarten wir eine relativ klare Dominanz der Bayern aus München.

Bayern München gegen Manchester United! Fussball-Boomer werden bei diesem Aufeinandertreffen unausweichlich an die verrückteste Nachspielzeit der CL-Geschichte denken müssen. Vor 24 Jahren drehten die Red Devils eine schon verloren geglaubte Partie in der Nachspielzeit des Champions-League-Finales 1999 und sicherten sich den Titel. Gelten die Münchner noch immer als eine der besten Vereinsmannschaften Europas, muss der Klub aus Manchester seit einigen Jahren als strauchelnder Riese gesehen werden.

So sehen wir die Bayern als klaren Favoriten in diesem Duell und entscheiden uns für eine „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,66 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Bayern vs Manchester United auf „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore“:

Die Bayern verloren noch nie ein Spiel in München gegen Manchester United (3S, 2U).

Die letzten 13 Gruppenspiele in der Champions League konnte der FC Bayern München gewinnen.

2,6 Tore fallen im Schnitt in direkten Duellen zwischen Bayern und Manchester United.

Bayern vs Manchester United Quoten Analyse:

Dass der Rekordmeister aus München als Sieger aus diesem Duell hervorgehen sollte, wird auch von den Buchmachern als sehr wahrscheinlich gesehen. Das zeigen auch die Siegquoten auf dem Drei-Weg-Markt der Wettanbieter mit deutscher Lizenz , die im Schnitt bei 1,58 für die Bayern liegen.

Ein Sieg der Truppe aus Manchester wird mit einer Quote von rund 5,20 als unwahrscheinlich angesehen. Ein Blick auf die Quoten im Bereich „Genaues Ergebnis“ zeigt, dass als wahrscheinlichstes Endergebnis ein 2:1-Sieg der Münchner bei einer Quote von 8,25 gesehen wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Manchester United Prognose: Kann Manchester United die Bayern zu Hause ärgern?

Die Münchner sind in der Königsklasse eine absolute Wucht, vor allem in der Gruppenphase ist kaum ein Kraut gegen das Team von Cheftrainer Thomas Tuchel gewachsen. Seit 34 Spielen sind die Bayern in der CL-Vorrunde ungeschlagen - ein Rekord!

Auch in der Bundesliga sind die Bayern in der laufenden Saison noch ungeschlagen und stehen mit drei Siegen und einem Unentschieden auf Rang 2 der Tabelle. Dass durchaus noch Steigerungspotenzial beim Rekordmeister besteht, zeigte das wilde 2:2 am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

In den vergangenen drei Spielzeiten in der Champions League kam der Rekordmeister aus München jedoch nicht über das Viertelfinale hinaus, sicherlich ungenügend für die Ansprüche des Spitzenklubs. Dies soll unter anderem durch die Verpflichtung von Top-Stürmer Harry Kane von den Tottenham Hotspurs geändert werden.

Der Neuzugang startete gut in die Saison und steht in fünf Pflichtspielen für seinen neuen Arbeitgeber bei starken vier Treffern, auch wenn in der Anbindung ins Münchner Offensivspiel sicherlich noch Steigerungspotenzial besteht. Dass der Engländer auch in der Königsklasse Tore am Fließband schießen kann, zeigte er in 31 CL-Partien mit 21 erzielten Treffern. So würde sich für Wettfreunde eine „Torwette Harry Kane“ vor allem in Kombination mit einem Oddset Bonus lohnen.

Bayern - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:2 Leverkusen (H), 2:1 Gladbach (A), 3:1 Augsburg (H), 4:0 Bremen (A), 0:3 RB Leipzig (Supercup, H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:3 Brighton (H), 1:3 Arsenal (A), 3:2 Nottingham (H), 0:2 Tottenham (A), 1:0 Wolverhampton (H).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Manchester United: 3:1 (H), 1:1 (A), 2:3 (A), 2:1 (H), 0:0 (A).

Die besten Tage der Red Devils in der Champions League liegen lange zurück. Vor mehr als zwölf Jahren kam das Team aus Manchester zuletzt über das Viertelfinale hinaus. In der vergangenen Spielzeit konnte der englische Rekordmeister nur in der Europa League auflaufen und schaffte es dort ins Viertelfinale, das gegen den FC Sevilla verloren ging.

Der Einstand in der laufenden Premier-League-Saison lief bisher auch alles andere als gut. Mit zwei Siegen bei drei Niederlagen steht das Team von Erik ten Hag auf Platz 13 und läuft ihren Ansprüchen hinterher. Zwei Niederlagen in Folge, zuletzt bei einer schwachen Vorstellung daheim gegen Brighton (1:3), zeugen nicht gerade von einer positiven Tendenz.

Mit zehn Gegentoren erzielen die Gegner Manchesters im Schnitt zwei Tore pro Spiel. Die Red Devils schießen hingegen in dieser Spielzeit nur 1,2 Treffer pro Partie. So sinken die Hoffnungen auf einen Auftaktsieg gegen die europäische Supermacht aus München rapide. Auch ein eindeutiger Sieg der Bayern am Mittwochabend würde uns nicht verwundern.

Unser Bayern - Manchester United Tipp: Sieg Bayern & Über 1,5 Tore

Die Bayern treffen seit 40 Heimspielen in Folge in der Gruppenphase der Champions League mindestens ein Mal ins gegnerische Tor. Zudem fallen 2,6 Tore pro Partie in direkten Duellen der beiden Kontrahenten.