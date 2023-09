Benfica Lissabon – RB Salzburg Tipp, Prognose, Quoten

Unser Benfica Lissabon - Red Bull Salzburg Tipp zum Champions League Spiel am 20.09.2023 lautet: Obwohl die Bookies die Adler zum Favoriten ernannt haben, tendieren wir eher zu Toren auf beiden Seiten.

Benfica Lissabon stellte in der Liga bereits frühzeitig bei Vizela die Weichen auf Sieg und lag bereits zur Pause mit 2:0 in Front. Mehr als der Anschlusstreffer gelang den Hausherren nicht. Red Bull Salzburg kam trotz frühzeitiger Führung bei Sturm Graz nicht über ein 2:2 hinaus. Eine bittere Pille aus Sicht der Gäste, die die besseren Chancen verzeichneten.

Wenngleich Benfica über mehr Qualität und den Heimvorteil verfügt, sind die Gäste aus Salzburg nicht zu unterschätzen. Wir trauen beiden Teams mindestens ein Tor zu. Diesbezüglich hält Bet-at-home eine Quote von 1,77 bereit .

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Red Bull Salzburg auf „Beide Teams treffen“:

Benfica Lissabon vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Der Drei-Weg-Markt unterliegt einer klaren Rollenverteilung und bringt die Mannen aus Lissabon als Favoriten auf den Sieg zum Vorschein. Zumindest verdeutlichen dies die Benfica Lissabon Red Bull Salzburg Wettquoten in Höhe von durchschnittlich 1,44.

Wer hingegen die Schützlinge aus der Mozartstadt in Front sieht, darf sich im Falle eines Gewinns auf mehr als den achtfachen Wetteinsatz freuen. Mit einem Schützenfest ist nicht zwingend zu rechnen, wenngleich die Bookies, darunter auch Wettanbieter mit deutscher Lizenz , durchaus von drei oder mehr Toren ausgehen.

Benfica Lissabon vs. Red Bull Salzburg Prognose: Bleibt Salzburg auch im 8. CL-Auswärtsspiel sieglos?

Die Leistungen der Portugiesen auf internationaler Ebene konnten sich in den letzten beiden Jahren durchaus sehen lassen. Zweimal in Serie wurde das Viertelfinale der Königsklasse erreicht. Gegen Liverpool (1:3, 3:3) und Inter Mailand (0:2, 3:3) mussten jeweils die Zelte abgebaut werden.

Neben Inter Mailand übernimmt das Team des deutschen Trainers Roger Schmidt die Favoritenrolle auf den Einzug in die K.o.-Runde. Absolut nachvollziehbar, da Lissabon sich vor allem zuhause bärenstark präsentierte und nur eines der letzten sieben Champions-League-Heimspiele verlor (5S, 1U). In neun der letzten zehn CL-Ansetzungen auf heimischem Boden stand mindestens ein Treffer zu Buche.

Nachdem der Saisonauftakt eine 2:3 Pleite gegen Boavista Porto mit sich brachte, konnten im Anschluss vier Siege am Stück eingefahren werden. Momentan reichen zwölf Punkte für Rang 3 in der Tabelle. Beide Liga-Heimspiele wurden souverän mit gesamt 6:0 gewonnen.

Genau wie Benfica rutschten die „Bullen“ als amtierender österreichischer Meister direkt in die Gruppenphase der Königsklasse. Für Salzburg ist es bereits die fünfte Teilnahme am Turnier seit dem Red-Bull-Einstieg. Nur einmal konnte die K.o.-Runde erreicht werden.

Benfica Lissabon - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Vor allem in der Fremde hinterließen die Mozartstädter bei ihren Champions-League-Spielen kein allzu gutes Bild und taten sich zum Teil sehr schwer. Seit mittlerweile saisonübergreifend sieben Auswärtsspielen wartet der Klub auf einen Sieg (3U, 4N). Ein gewisser Zug zum gegnerischen Tor ist den Salzburgern aber nicht abzusprechen. Seit Oktober 2019 verpassten die Österreicher nur in zwei von 15 Auswärts-Begegnungen in der Königsklasse einen eigenen Treffer.