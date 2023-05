Bochum - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Bochum - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.05.2023 lautet: Keven Schlotterbeck erzielte am vergangenen Spieltag das 1:1 gegen Hertha BSC Berlin. Damit besiegelte er den Abstieg der Alten Dame und erhöhte Bochums Chancen auf den Klassenerhalt.

Zwischenzeitlich führte die Werkself am vergangenen Spieltag mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. In der Regel hatten die Fohlen in dieser Spielzeit nicht die Mittel, um solche Spiele zu drehen. Bayer ließ die Tür jedoch offen und verspielte die eigene Führung. Somit wartet B04 erstmals unter Xabi Alonso seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Der VfL wird im eigenen Stadion maximalen Einsatz zeigen und der Werkself das Leben schwer machen. Wir setzen auf einen „Sieg Bochum (HC+1)“, der bei NEObet mit einer Quote von 1,84 versehen ist.

Darum tippen wir bei Bochum vs Leverkusen auf „Sieg Bochum (HC+1)“:

Die Bochumer sammelten 7 ihrer 9 Siege im eigenen Stadion.

Leverkusen ist seit 4 Ligaspielen sieglos und erzielte nur ein Tor in den vergangenen 3 Auswärtsspielen.

Der VfL verlor nur eines der vergangenen 4 Bundesliga-Heimspiele gegen die Werkself (1 Sieg, 2 Remis).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Spieler des VfL Bochum können sich nach dem späten 1:1-Unentschieden gegen Hertha weiterhin berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Im eigenen Stadion erbeuteten die Gastgeber zuletzt vier von sechs möglichen Punkten. Gelingt gegen Leverkusen der zweite Heimsieg in Folge, winken Quoten bis zu 3,65.

Ausgeschlossen ist das nicht, denn die Werkself hatte zuletzt an ihren eigenen Leistungen zu knabbern. Seit sechs Pflichtspielen hat Bayer keinen Sieg mehr feiern dürfen. Ein Dreier dürfte aber notwendig sein, um Rang 6 vor dem VfL Wolfsburg zu retten.

Mit Blick auf das kleine Formtief der Leverkusener sind die etwas angehobenen Quoten für einen Auswärtssieg verständlich. Siegt B04, könnt ihr das 1,99-fache eures Einsatzes gewinnen. Sucht ihr einen Wettanbieter mit Paypal, hilft euch unsere Übersicht.

Bochum vs Leverkusen Prognose: „Faktor Heimspiel“

Im Laufe der Saison gelang den Hausherren immer wieder eine Überraschung, mit der absolut niemand gerechnet hat. Unter anderem gewann der VfL gegen RB Leipzig und schnappte sich ein Unentschieden gegen den BVB. Beide Spiele hatten eines gemeinsam: Sie fanden im Vonovia Ruhrstadion statt.

Die Spielstätte der Bochumer ist der sichere Hafen für den VfL. Zu Hause gelangen der Mannschaft von Thomas Letsch sieben der bisher neun Siege dieser Spielzeit. Insgesamt holten die Gastgeber 23 ihrer 32 Punkte vor heimischer Kulisse - das sind 72 Prozent der gesamten Punkteausbeute.

Zuletzt bestätigten die Spieler des Tabellen-16. ihre Heimstärke mit vier von sechs möglichen Punkten. Besonders die Offensive wuchs im Vonovia Ruhrstadion über sich hinaus - 68 Prozent der Bochumer Tore fielen in der eigenen Arena.

Eine Stärke, die sich auch anhand der vergangenen Ergebnisse ablesen lässt. Bochum verlor nur eines der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen die Werkself (1 Sieg, 2 Remis). Auswärts hingegen verlor der VfL drei direkte Bundesliga-Duelle in Folge.

Bochum - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 Hertha (A), 3:2 Augsburg (H), 0:2 Gladbach (A), 1:1 Dortmund (H), 1:5 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:2 Gladbach (H), 0:0 AS Rom (H), 1:1 VfB Stuttgart (A), 0:1 AS Rom (A), 1:2 Köln (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Leverkusen: 0:2 (A), 0:0 (H), 0:1 (A), 2:5 (A), 2:1 (A).

Die letzten Ergebnisse der Werkself wichen deutlich von den eigenen Wünschen ab. Seit sechs Pflichtspielen hat Bayer keine Partie mehr für sich entschieden. Im Halbfinale der Europa League gab sich das Team von Xabi Alonso der Roma geschlagen.

Soll es nächstes Jahr erneut in den europäischen Wettbewerb gehen, muss Wolfsburg auf Abstand gehalten werden. Dafür sollte im Bundesliga-Jubiläumsspiel (1.500 Partie) gegen Bochum ein Dreier her. Auswärts stehen jedoch drei sieglose Bundesliga-Spiele in Serie in den Büchern.

Dabei schlich sich vor allem ein Manko ein: Fehlende Gefahr im Angriffsspiel! Leverkusen erzielte in den vergangenen drei Auswärtsspielen nur einen einzigen Treffer. In der Folge ging Bayer drei Mal in Folge mit einer Punkteteilung vom Feld. Zudem muss Xabi Alonso unter anderem auf Piero Hincapie und Kerem Demirbay verzichten, beide Akteure sind gesperrt.

Zuletzt beendete Bayer drei Auswärtsspiele in Folge mit Unter 2,5 Toren in der Partie. Nehmen wir die Gastauftritte der gesamten Saison als Grundlage, finden wir in 56 Prozent der Auswärtsspiele Unter 2,5 Tore. Bei NEObet könnt ihr mit einer Quote von 2,60 auch in der NEObet Sportwetten App auf Unter 2,5 Tore setzen.

Unser Bochum - Leverkusen Tipp: Sieg Bochum (HC+1)

Die Hausherren rund um ihren Trainer Thomas Letsch haben in elf ihrer vergangenen 13 Heimspiele getroffen. Ihre Anhänger setzen mit dem Fan-Gesang zusätzliche Energie frei, die Bochum für sich zu nutzen weiß. Beispielsweise fielen sieben der insgesamt elf Standardtore des VfL im eigenen Stadion. Leverkusen wankte in den vergangenen Wochen etwas und ließ sogar Gladbach nach einer 2:0-Führung zurück ins Spiel.