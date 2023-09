Bournemouth - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 17.09.2023

Unser Bournemouth - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 17.09.2023 lautet: In einer Partie mit nicht allzu vielen Toren nehmen die Blues mindestens einen Punkt mit.

Der FC Chelsea wollte in dieser Saison deutlich besser abschneiden als in der letzten und eigentlich auch wieder um die Champions League mitspielen. Bisher sieht es allerdings nicht besser aus als in der Endabrechnung der letzten Saison. Am Sonntag müssen die Blues in Bournemouth ran.

Die Cherries haben in dieser Saison noch nicht gewonnen und könnten daher ein dankbarer Gegner sein. Wir wären uns dennoch nicht sicher, was einen Gäste-Sieg anbelangt, doch mindestens einen Punkt sollten die Londoner schon mitnehmen. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,52 bei Betano.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Chelsea auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Saisonübergreifend ist Bournemouth seit 8 Premier-League-Spielen sieglos.

Chelsea hat in der Vorsaison beide Duelle für sich entschieden.

In den Partien der Cherries gab es bislang im Schnitt genau 3, in denen der Blues 2,5 Tore.

Bournemouth vs Chelsea Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Buchmacher, dann müssten die Gäste aus London hier mit drei Punkten nach Hause fahren. Für Wetten auf einen Auswärts-Dreier gibt es Quoten bis 1,80. Auf der anderen Seite wird ein Tipp auf die Cherries mit Wettquoten bis 4,30 belohnt. Die Doppelte Chance 1X wirft Werte bis 2,10 ab.

Dass es hier Tore geben wird, davon gehen die Sportwetten-Anbieter aus. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert Quoten um 1,60. In diesem Bereich bewegen sich auch die Wettquoten für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“. Vorne mit dabei bei den Höchstquoten ist mal wieder Betano. Bei diesem Bookie könnt ihr Wetten auch über die Betano App platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bournemouth vs Chelsea Prognose: Leichte Vorteile bei den Gästen

Nach vier Spieltagen stehen bei Bournemouth erst zwei Punkte auf der Habenseite. Saisonübergreifend warten die Cherries seit acht Ligaspielen auf einen Dreier. Sechs dieser acht Partien haben sie verloren. Dieser Negativlauf begann am 6. Mai 2023 mit einer 1:3-Heimpleite gegen Chelsea.

Länger ohne Sieg, nämlich siebenmal in Folge, blieb der Klub zuletzt vor über dreieinhalb Jahren. In den letzten zehn Pflichtspielen kassierte Bournemouth immer mindestens einen Gegentreffer. Mit der Partie im EFL-Cup, die man mit 3:2 bei Zweitligist Swansea gewann, kassierte das Team in jedem der letzten vier Pflichtspiele sogar mindestens zwei Gegentore.

Betrachtet man nur die letzten Heimspiele, sieht die Bilanz der Cherries auch nicht besser aus. Saisonübergreifend haben sie nur eines ihrer letzten sieben Ligaspiele im heimischen Vitality Stadium gewonnen und fünf der übrigen sechs verloren. Unter diesem Aspekt kann man die Quotenverteilung der Sportwetten Anbieter sicherlich nachvollziehen.

Daheim wartet Bournemouth seit dem 11. März 2023 oder umgerechnet acht Premier-League-Partien auf eine weiße Weste. Selbst hat der Klub in vier und damit in mehr als über der Hälfte der letzten sieben Heim-Begegnungen nicht treffen können. Dennoch sieht man sich gegen die Londoner keinesfalls chancenlos.

Bournemouth - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 2:2 Brentford (A), 3:2 Swansea (A), 0:3 Tottenham (H), 1:3 Liverpool (A), 1:1 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Nottingham Forest (H), 2:1 Wimbledon (H), 3:0 Luton Town (H), 1:3 West Ham (A), 1:1 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs Chelsea: 1:3 (H), 0:2 (A), 1:2 (N), 2:2 (H), 1:0 (A)

Denn Chelsea tritt bislang alles andere als souverän auf. An den vier Spieltagen gab es nur einen Sieg und zwei Pleiten. Den Dreier gab es zu Hause gegen Luton Town. Dieser und der bereits erwähnte 3:1-Erfolg in Bournemouth waren die einzigen beiden Siege Chelseas in deren letzten 16 Premier-League-Partien - ein erschreckender Wert.

Auf- und Absteiger ausgenommen, holte kein anderer Klub seit Mitte März 2023 weniger Punkte als die Blues mit ihren elf Zählern. Aktuell stehen sie wie in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison auf Rang 12. Schon jetzt beträgt der Rückstand auf die internationalen Ränge sechs Punkte.

Nun müssen sie auswärts ran, wo CFC-Coach Mauricio Pochettino eine persönliche Horror-Serie beenden will. Als Trainer von Tottenham und Chelsea hat er keines seiner letzten 13 PL-Auswärtsspiele gewonnen. Es gab nur drei Remis neben zehn Pleiten. Das bisher einzige Auswärtsmatch in dieser Saison ging bei West Ham mit 1:3 verloren.

Doch auch Chelsea selbst hat eine katastrophale Auswärtsbilanz. Von den letzten 18 Pflichtspielen auf des Gegners Platz seit Ende Oktober 2022 haben die Blues neben dem Spiel in Bournemouth nur noch jenes bei Absteiger Leicester gewonnen. Von den übrigen 16 Auswärtspartien haben die Londoner satte 13 verloren.

Unser Bournemouth - Chelsea Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Chelsea hat ohne Zweifel die deutlich höhere Qualität im Kader, dennoch bringen die Blues seit einer Ewigkeit nicht wirklich etwas zustande. Bei Bournemouth sieht es da aber nicht unbedingt besser aus. Keiner hat so richtig Argumente auf seiner Seite. Wir gehen aber davon aus, dass die Londoner hier zumindest nicht verlieren, auch wenn sie auswärts seit Monaten unter ferner liefen spielen. Allerdings sind die Cherries bislang eben auch nicht furchteinflößend unterwegs gewesen, auch nicht daheim. Viele Treffer erwarten wir ebenfalls nicht. Nur in den Spielen von Crystal Palace sind bisher weniger Tore gefallen als in jenen der Blues.