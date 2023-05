Brentford - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Brentford - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 28.05.2023 lautet: Mit dem FC Brentford ist zu jedem Zeitpunkt zu rechnen, das erfuhren zuletzt die Spurs (3:1). Ein Sieg gegen Manchester City könnte die Bees in die Conference League führen.

Die Bees machen es im Saisonfinale nochmal spannend und wollen mit einem Endspurt das europäische Geschäft erreichen. Am letzten Spieltag der Saison gastiert der englische Meister aus Manchester im Brentford Community Stadium. Die Citizens machten gegen Brighton klar (1:1), dass sie weiterhin mit voller Energie in die Spiele gehen werden. Wir erwarten, dass die Bees den Skyblues alles abverlangen werden und setzen mit einer Quote von 1,87 bei Bwin auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brentford vs Manchester City auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

Brentford beendete 61 Prozent seiner Heimspiele mit Über 2,5 Toren.

City stellt die beste Offensive der Premier League (94) - Brentford erzielte beachtliche 57 Tore (7.).

Die Bees erzielten in 89 Prozent ihrer Heimspiele ein Tor - insgesamt bejubelten sie 60 Prozent ihrer Treffer im eigenen Stadion.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brentford vs Manchester City Quoten Analyse:

Es dauerte eine Halbzeit, bis die Bees sich auf ein Spiel ohne ihren besten Torjäger einstellen konnten. Obwohl Ivan Toney (20 Tore) auf der Tribüne Platz nahm, gelang Brentford ein 3:1-Comeback-Sieg. Nach vier Siegen aus fünf Spielen schnuppern die Hausherren am internationalen Geschäft.

Manchester City hat in diesem Jahr Großes im Sinn: Den Gewinn der Champions League! In den vergangenen Monaten spielte die Guardiola-Elf einen fantastischen Fußball und kürte sich bereits zum englischen Meister.

Zwei formstarke Mannschaften treffen in diesem Spiel aufeinander und dafür lohnt es sich, sein Konto bei einem der Wettanbieter mit Paypal aufzuladen. Ein Heimsieg sorgt für Quoten bis zu 3,95. Beendet Manchester City die Saison siegreich, liegen Wettquoten zwischen 1,83 und 1,90 bereit.

Brentford vs Manchester City Prognose: „Kein Ivan Toney? Kein Problem“

Ivan Toney hat eine herausragende Spielzeit abgeliefert. Einen Spieltag vor Ende der Saison liegt er auf Rang 3 der Torschützenliste. Seine 20 Treffer hatten einen gehörigen Anteil an der erfolgreichen Saison der Bees. Diese bewiesen mit ihrem Sieg gegen die Spurs, dass sie auch ohne ihren besten Angreifer ein starkes Team sind.

Nach einer Halbzeit zum Vergessen drehten sie einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Bryan Mbeumo war mit zwei Toren und einer Vorlage der entscheidende Mann dieser Aufholjagd. Seine Form ist mit sechs Torbeteiligungen in den vergangenen sechs Premier-League-Spielen hervorragend.

Das passt zur allgemeinen Formkurve der Mannschaft von Thomas Frank. Vier Siege aus den vergangenen fünf Ligaspielen bringen die Hausherren am letzten Spieltag in die Position, sich noch für die Conference League qualifizieren zu können.

Dafür ist ein Sieg gegen den englischen Meister notwendig. Unmöglich ist das nicht, wie die Bees mit ihrem 2:1-Erfolg im ersten Vergleich der Saison zeigten. Zudem könnte die Kulisse im Brentford Community Stadium helfen.

Zu Hause verloren die Gastgeber nur eines ihrer vergangenen 14 Ligaspiele (7 Siege, 6 Remis, 1 Niederlage). Darüber hinaus ist ihr Punkteschnitt von 1,89 deutlich besser als in der Ferne (1,16). Des Weiteren erzielten die Hausherren 60 Prozent ihrer 57 Treffer auf heimischem Rasen.

Brentford - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brentford: 3:1 Tottenham (A), 2:0 West Ham (H), 0:1 Liverpool (A), 2:1 Nottingham (H), 2:0 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Brighton (A), 1:0 Chelsea (H), 4:0 Real Madrid (H), 3:0 Everton (A), 1:1 Real Madrid (A)

Letzte Spiele Brentford vs. Manchester City: 2:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (H)

Manchester City steht nicht ohne Grund an der Spitze der Premier League. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist ein Schreckgespenst für jede Hintermannschaft. Im Schnitt trafen die Skyblues 2,5 Mal pro Spiel ins gegnerische Netz. Das macht sie mit 94 Treffern zur besten Offensive der Liga.

Das eine oder andere Gegentor können die Herren in Himmelblau durchaus verkraften. So gelangen dem frisch gekürten Meister 2,06 Punkte pro Auswärtsspiel, obwohl in 56 Prozent ihrer Gastauftritte beide Mannschaften ein Tor erzielten. Wie hier beschrieben, könnt ihr euch bei Bwin anmelden und mit einer Quote von 1,55 auf „Beide treffen“ setzen.

Aus dem Spiel heraus ist keine Mannschaft des englischen Oberhauses gefährlicher als die Citizens (69 Tore). Erstaunlich ist, dass Manchester City in ruhenden Bällen eine weitere Variante für einen Dosenöffner gefunden hat (14 Tore). Eine Disziplin, in der die Bees sogar noch etwas besser sind (15 Tore). Beide liegen ligaintern in den Top 4.

Zusätzlich treten hier zwei Mannschaften an, die durch ihre aktive und kluge Arbeit gegen den Ball viele einfache Abschlüsse erzwingen: Manchester City (9) und der FC Brentford (9) erzielten die meisten Treffer nach einem hohen Ballgewinn.

Unser Brentford - Manchester City Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Die Spieler von Thomas Frank suchen und finden im Angriffsspiel ihren Weg in die gefährlichen Zonen. Kein Team der Premier League gibt einen größeren Anteil der eigenen Abschlüsse aus dem gegnerischen Strafraum ab (73 Prozent). Bei Manchester City machen wir uns keine Sorgen um den Angriff - die Skyblues erzielten in 95 Prozent ihrer Ligaspiele mindestens einen Treffer.