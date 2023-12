Bucks - Knicks Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2023

Unser Bucks - Knicks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 06.12.2023 lautet: Im Viertelfinale des neuen NBA-In-Season-Tournaments geht es in unserem Wett Tipp heute um die Teilnahme an der Final Four Runde in Las Vegas. Beide Teams sind gerade recht gut aufgelegt, wir sehen die Heimmannschaft aufgrund der besseren Offense aber im Vorteil.

Die Bucks kommen langsam ins Rollen, nachdem der Start in die Saison etwas holprig verlief. Das neue Star-Duo in Milwaukee spielt sich langsam aber sicher ein und stellt die Defensiven dieser Liga zunehmend vor unlösbare Probleme.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Bucks mit HC -4,5″.

Darum tippen wir bei Bucks vs Knicks auf „Sieg Bucks mit HC -4,5″:

Die Bucks gewannen 9 der letzten 11 Spiele.

Milwaukee erzielt mit im Schnitt 121,3 Punkten pro Partie die drittmeisten der NBA.

Die Knicks konnten seit 7 Spielen nicht mehr gegen die Bucks gewinnen.

Bucks vs Knicks Quoten Analyse:

Auf einen Heimsieg wird im Duell zwischen Milwaukee und New York eine Quote in Höhe von 1,47 vergeben und somit geht die Favoritenrolle an die Bucks. Ein Sieg der Knickerbockers wird mit einer Quote von 2,60 auf dem Zwei-Weg-Markt beziffert.

Es werden auch von den Sportwetten Anbietern nicht allzu viele Punkte erwartet, was vor allem an der starken Defense und der zweitlangsamsten Pace der Knicks liegen dürfte. Die Frage diesbezüglich wird sein, ob die Gäste den Bucks ihr Spieltempo aufzwingen können. Wir bezweifeln dies und sehen auch eine Wette auf „Über 224,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,75 als recht gute Möglichkeit an.

Bucks vs Knicks Prognose: Wer kann die Tickets nach Las Vegas buchen?

Die in der Offseason neu zusammengestellten Bucks hatten zu Beginn der Saison noch Schwierigkeiten das Two-Men-Game zwischen Franchise-Player Giannis Antetokounmpo und Neuzugang Damian Lillard aufzuziehen. Rookie-Coach Adrian Griffin versuchte im Angriff viel aus und schaffte es nicht, das neue Star-Duo zu maximieren. Mittlerweile hat sich die Offensive aus der Bierstadt jedoch deutlich gesteigert, mit einem Offensive Rating von 118,8 belegt man momentan Platz 5 der NBA.

Während durch den Trade von Edelverteidiger Jrue Holiday für Lillard eine Steigerung im Angriff erwartet wurde, so gingen die meisten Experten davon aus, dass die Defensive schwächer werden würde - damit sollten sie Recht behalten. Ein Defensiv Rating von 115,9 bedeutet nur noch Platz 21 im Ligavergleich und zieht das Net Rating der Bucks auf ein etwas dünnes Niveau in Höhe von 2,9 (Platz 9) herunter.

Die Knicks hingegen spielen auf beiden Seiten des Feldes sehr soliden Basketball. Wie für Teams von Trainer Tom Thibodeau üblich, dominiert die defensive Stabilität und der Kader der Knicks bietet die passenden Spieler dafür. New York stellt mit einem Rating in Höhe von 110,1 die viertbeste Verteidigung der Liga und lässt mit im Schnitt 105,5 Punkten pro Partie die wenigsten Punkte der gesamten NBA zu.

Vor allem in Sachen Rebounding ist man in dieser Saison wieder einmal sehr stark unterwegs, so wird mit einer Offensiv-Rebound-Rate von 30,1 Prozent fast jeder dritte Fehlwurf der Knicks wieder vom eigenen Mann eingesammelt und eine neue Chance auf Punkte generiert. Vor allem Center Mitchell Robinson ist in dieser Hinsicht eine Macht und sammelt 20 Prozent der möglichen offensiven Abpraller ein, was ein historisch guter Wert ist.

Bucks - Knicks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bucks: 132:121 Hawks (H), 113:120 Bulls (A), 131:124 Heat (A), 108:102 Trail Blazers (H), 131:128 Wizards (H).

Letzte 5 Spiele Knicks: 119:106 Raptors (A), 118:112 Pistons (H), 115:91 Hornets (H), 113:116 Suns (H), 100:98 Heat (H).

Letzte 5 Spiele Bucks vs. Knicks: 110:105 (H), 111:107 (A), 109:103 (A), 119:108 (H), 123:108 (H).

Die Bucks können nicht gerade als Lieblingsgegner der Knicks bezeichnet werden. In der jüngeren Vergangenheit konnte New York aus den letzten zehn Duellen nur zwei Siege einfahren. Acht Spiele gingen an Milwaukee, die im Schnitt 112,5 Punkte erzielten. Auf Seiten der Bucks war in diesen Spielen natürlich der „Greek Freak“ der wichtigste Mann und erzielte in den letzten 10 Partien gegen die Knicks im Schnitt 26 Punkte, 11 Rebounds und 7 Assists.

Auf Seiten der Knicks wird die offensive Last vor allem auf den Schultern von Point Guard Jalen Brunson liegen, der das Matchup gegen den schwachen Verteidiger Damian Lillard durchaus auszunutzen wissen wird. So könnte sich eine „Über Punkte"-Wette für Brunson durchaus lohnen, der US-Amerikaner legte in den letzten zehn Partien immerhin starke 27,7 Punkte im Schnitt auf.

Unser Bucks - Knicks Tipp: Sieg Bucks mit HC -4,5

Die Bucks erzielten in den letzten zehn Spielen gegen die Knicks im Schnitt 8,0 Punkte mehr und gewannen acht Partien. Sieben Niederlagen in Folge sind kein gutes Omen für das anstehende Viertelfinale des NBA-Cups, in dem es um den Einzug ins Final Four in Las Vegas geht, was für extra Motivation auf beiden Seiten sorgen sollte. Wir erwarten kein absolut eindeutiges Spiel, sehen die Bucks am Ende jedoch mit einigen Vorteilen.