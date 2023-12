Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 08.12.-10.12.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 14. Spieltag vom 08.12.-10.12.2023: Am kommenden Wochenende heißt es „Top-Spiel-Alarm“ im deutschen Oberhaus. Zusätzlich reizen mehrere Wetten mit Torbezug und schaffen ein breit gefächertes Wettangebot.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 14. Spieltag:

Spiele - Tipp - Quote

Quoten Stand vom 06.12.2023, 11:50 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: VfB Stuttgart vs. Leverkusen

Zwei grandiose Offensiven duellieren sich im ersten Sonntagsspiel. Leverkusen erzielte an den vorangegangenen Spieltagen 38 Tore - ein neuer Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt! Die Schwaben können sich ebenfalls auf ihren Angriff verlassen, insbesondere auf Serhou Guirassy (16 Tore) und Deniz Undav (8 Tore).

Unter Xabi Alonso entwickelte sich die Werkself in dieser Saison zu einem echten Titelanwärter. Neben dem FC Bayern München ist der Tabellenführer das einzige ungeschlagene Team der Liga. Des Weiteren jubelten die Gäste über die zweitmeisten Treffer pro Spieltag (2,9).

Bislang beendete Leverkusen jedes Bundesliga-Auswärtsspiel mit Über 1,5 Toren. Im Duell mit dem Tabellen-Dritten aus Stuttgart ist dies erneut realistisch. Die Schwaben kassierten an vier der letzten fünf Spieltage mindestens ein Gegentor, in zwei der fünf Begegnungen waren es sogar Über 1,5 Gegentore.

Wir erwarten eine dominante Offensive der Werkself und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Leverkusen Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,79 bei Bet-at-Home.

Thema der Woche: Torwetten stehen im Mittelpunkt

Werder Bremen verlor vier seiner letzten fünf Bundesliga-Duelle gegen den FC Augsburg. Vor dem wiederholten Aufeinandertreffen sieht es erneut nicht gut aus für die Grün-Weißen. Der FCA ist unter Jess Thorup noch ungeschlagen (3S, 3U) und kassierte an den vorangegangenen vier Spieltagen jeweils Unter 1,5 Gegentore.

Offensiv waren die letzten beiden Begegnungen der Bremer ein Reinfall. Zwei Mal in Folge verließ der SVW das Feld ohne eigenen Treffer. Zudem erspielten sich die Hausherren erst 16,8 erwartbare Tore (13.). Unser Wett Tipp heute lautet: „Werder Bremen Unter 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Der VfL Wolfsburg kriselt in dieser Phase ebenfalls. Die Niedersachsen gewannen nur eines ihrer vergangenen sieben Bundesliga-Spiele und kassierten dabei 18 Gegentore - Liga-Höchstwert in diesem Zeitraum! Freiburg erzielte zuletzt in sechs Ligaspielen in Folge mindestens ein Tor.

Auswärts wartet der SCF noch auf ein Breakout-Spiel. Wie stark der Angriff der Streich-Elf sein kann, zeigen die Auftritte in der Europa League. Dort erzielten die Breisgauer 17 Treffer in fünf Partien. Wir erwarten von „Freiburg Über 1,5 Tore“ und bedanken uns bei Bwin für eine Quote von 2,37.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Ein weiteres absolutes Top-Spiel findet in Dortmund statt. Der BVB verlor vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gegen RB Leipzig. Zudem gewannen die Schwarz-Gelben nur eines ihrer letzten fünf Bundesliga-Spiele (2U, 2N).

Marco Rose reist mit der besten Siegquote aller Leipzig-Trainer an (64 Prozent). Wir setzen auf „Sieg RB Leipzig (DNB)“. Bei einer erfolgreichen Wette klopft bei NEObet eine Quote von 1,84 an eure Tür.

Die Mannschaft mit den meisten Schüssen pro Partie (19,9) kommt aus München und heißt FC Bayern. Im Gegensatz zum Tabellen-Zweiten gab Frankfurt nach Bremen die wenigsten Schüsse pro Spieltag ab (11,0). Bayern verhinderte in sechs Partien ein Gegentor (1.). Wir erwarten einen „Sieg Bayern ohne Gegentor“. Die Quote von 2,25 bei AdmiralBet kann sich sehen lassen.

Daten und Fakten zum 14. Spieltag:

Durchschnittlich endeten die Auswärtsspiele von Gladbach mit 5,67 Toren pro Partie.

Bochum gewann 5 von 8 Bundesliga-Duellen mit Hoffenheim und ist seit 5 Spieltagen unbesiegt.

Darmstadt ist seit 6 Spielen sieglos.

Gladbach ist in dieser Saison ein Garant für torreiche Begegnungen. Pro Auswärtsspiel der Fohlen fielen bislang 5,67 Tore. Zudem sind Standards ein Faktor im Duell mit Union Berlin. Die Fohlen erzielten die meisten Tore nach einem ruhenden Ball (12).

Union erzielte 50 Prozent seiner Tore nach einem Standard (1.). Des Weiteren waren beide Defensiven extrem anfällig. Gladbach (2,2) und die Eisernen (2,3) ließen jeweils Über 2 Gegentore pro Spieltag zu. Eine erfolgreiche Wette auf „Über 2,5 Tore“ liegt nahe. Die entsprechende Quote von 1,71 findet ihr bei Oddset.

Weitere Partien am 14. Spieltag der Bundesliga:

Der Auftakt des 14. Spieltags findet in Sinsheim statt. Hoffenheim ist seit vier Begegnungen sieglos, während Bochum auf einer Welle von fünf ungeschlagenen Partien in Folge reitet.

Außerdem holte kein Team zu Hause weniger Punkte als die TSG (4). Unser Wett Tipp heute: „Sieg Bochum (HC +1)“ mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Köln (15,9 xG) und Mainz (14,1 xG) zählen zu den schwächsten Offensiven der deutschen Beletage. Die Geißböcke (0,8) und die 05er (0,9) sind die einzigen Bundesligisten mit weniger als einem Tor pro Spieltag.

Das reicht uns aus, um eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ zu platzieren und bei Bet3000 die Quote von 1,95 zu spielen.

Abschließend widmen wir uns dem Aufsteiger-Duell zwischen Heidenheim und Darmstadt. Der 1. FCH sammelte zu Hause 1,67 Punkte pro Spiel. Deutlich schlechter lief es auswärts für die Lilien (0,67 Punkte pro Partie).