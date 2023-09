Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 29.09.-01.10.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 6. Spieltag vom 29.09.-01.10.2023: Das absolute Spitzenspiel steigt natürlich am Samstagabend in Leipzig, wenn die heimischen Bullen den Rekordmeister und Tabellenführer aus München empfangen. Wir schauen aber natürlich auch auf die anderen Partien und die Krise in Köln.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 9. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Mainz vs Leverkusen Sieg Leverkusen 1.61

Köln vs Stuttgart Guirassy trifft 2.00

Heidenheim vs Union Berlin Beide Teams treffen 1.67

RB Leipzig vs Bayern München DC x/2 & Über 2,5 Tore 1.93

Darmstadt vs Werder Bremen Beide Teams treffen 1.60

Freiburg vs Augsburg Sieg Freiburg 1.73

Top-Spiel der Woche: Leipzig vs Bayern

Unbestritten steigt das Top-Spiel der Woche am Samstagabend ab 18:30 Uhr, wenn die Bayern bei RB Leipzig zu Gast sind. Die Bayern haben am vergangenen Spieltag mit dem furiosen 7:0 gegen den VfL Bochum die Tabellenspitze übernommen und möchten diese nun natürlich nicht mehr hergeben. Doch die Aufgabe gegen die Bullen wird denkbar schwer. Denn die Männer von Coach Marco Rose haben die letzten 4 Ligaspiele gewonnen und haben nur 1 Punkt Rückstand auf Rang 1.

Zudem waren die Leipziger in der Vergangenheit kein Lieblingsgegner der Münchner. Das erste Duell in der Vorsaison bei den Sachsen endete mit einem 1:1. Dann gewann RB zweimal in Folge in der Allianz Arena: am vorletzten Spieltag der Saison 2022/23 (3:1) und im Supercup der laufenden Spielzeit (3:0). Seit dem Jahr 2006 musste der FCB aber nicht mehr in einem Kalenderjahr 3 Niederlagen gegen einen Gegner hinnehmen. Zudem ist die Offensive um Harry Kane (7 Tore) und Leroy Sané (4 Treffer) in Topform

So trauen wir den Bayern mindestens einen Punkt zu und spielen mit einer Quote von 1.93 bei Bwin die Wette „DC x/2 & Über 2,5 Tore“.

Krise in Köln: Wann glückt den Geißböcken endlich der erste Sieg?

Den Start in die Saison 2023/24 hat man sich in Köln sicher ganz anders vorgestellt. Nach 5 Spieltagen stehen die Geißböcke mit nur 1 Punkt auf dem Relegationsplatz. So schlecht war der EffZeh in diesem Jahrtausend nur zweimal aus den Startblöcken gekommen (2009/10 und 2017/18). Die Mannschaft verlor zwei Spielzeiten in Folge absolute Leistungsträger, konnte diese Abgänge wegen der finanziell angespannten Lage aber nicht annähernd kompensieren und wirkt aktuell völlig verunsichert.

So sind die Kölner erstmals unter Steffen Baumgart 7 Ligaspiele in Folge ohne Sieg. Das bevorstehende Programm mit Spielen gegen den VfB (H), Bayer (A), Gladbach (H) und Leipzig (A) macht auch nicht viel Hoffnung auf Besserung. 4 Tore bedeuten zudem die schwächste Offensive der Liga. Am Samstag geht es auch noch gegen den VfB, gegen den man nur eines der letzten neun Bundesliga-Duelle gewinnen konnte. Zudem bringen die Gäste auch noch Rekord-Stürmer Serhou Guirassy mit.

Trifft der 10-Tore-Mann auch in Müngersdorf, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 2.00.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Dortmund hat im Kalenderjahr 2023 nur 1 von 24 Ligaspielen verloren. Zudem sind die Männer von Trainer Edin Terzic seit 13 Bundesliga-Partien ungeschlagen. Doch da der BVB in diesem Zeitraum auch 5-mal die Punkte teilte, steht Schwarz-Gelb aktuell „nur“ auf Platz 6 der Tabelle. Dieser ausbaufähige Start wird am Freitagabend auf die Probe gestellt. Denn der Vizemeister ist zu Gast in Hoffenheim. Und die TSG legte mit 12 Punkten aus den ersten 5 Spielen den besten Start ihrer Vereinsgeschichte hin.

Gegen die Kraichgauer konnte die Borussia aber 5 der vergangenen 6 Duelle gewinnen, bei einem Remis. Gegen den „Lieblingsgegner“ der letzten drei Spielzeiten sollte auch dieses Mal wieder ein Punkt drin sein, was uns bei Anbieter DAZN Bet eine Quote von 1.54 mit der Wette „DC x/2 & Über 1,5 Tore“ bringt.

Der 1. FSV Mainz gehört neben Köln aktuell zu den großen Krisenteams der Liga. Die 05er sind mit einem einzigen Punkt und 14 Gegentreffern Tabellenletzter. Saisonübergreifend warten die Rheinhessen sogar schon seit 10 Bundesliga-Partien auf einen Dreier. Ob der Negativtrend am 6. Spieltag beendet werden kann, ist sehr fraglich. Denn die Männer von Coach Bo Svensson empfangen am Samstag die bisher so formstarke Werkself aus Leverkusen. Seit dem Jahr 2004 hat Bayer nur in Gladbach (10) mehr Gastspiele gewonnen als in Mainz (9).

Wir rechnen damit, dass diese Serie weitergeht und spielen mit einer Quote von 1.61 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Leverkusen“.

Daten und Fakten zum 6. Spieltag:

Gegen keinen anderen Gegner hat Wolfsburg mehr Siege gefeiert als Frankfurt (22)

Nur gegen die Eintracht aus Frankfurt (25) ging Bochum öfters als Sieger vom Platz als gegen Gladbach (20)

Gegen keinen anderen Verein holte Darmstadt in der Bundesliga mehr Punkte als gegen Werder Bremen (10)

Am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 kommt es auch noch zu den Spielen Wolfsburg gegen Frankfurt, Bochum gegen Gladbach und Darmstadt gegen Bremen. In allen diesen drei Partien treffen die Hausherren, wie unsere Daten und Fakten zum 6. Spieltag zeigen, auf Lieblingsgegner und dürfen somit auf einen Heimdreier hoffen.

Weitere Partien am 6. Spieltag der Bundesliga:

Im Vorjahr feierte Union mit dem Einzug in die Königsklasse den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. In diesem Jahr tun sich die Eisernen aber schwer. Das 0:2 am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim war schon die 4. Pflichtspielpleite in Folge. Das ist die schwächste Serie seit 2004. Zudem gingen die Köpenicker nach 24 Bundesliga-Partien ohne Heimniederlage in den letzten Partien an der Alten Försterei zweimal leer aus. Problemzone ist die Offensive mit nur 1 Treffer aus den jüngsten 3 Spielen.

Klappt nun die Wende in Heidenheim? Beide Vereine treffen am Samstag erstmals in Liga 1 aufeinander. Nach 10 Duellen in Liga 2 und 2 Vergleichen im Pokal hat der FCH mit 6 Siegen zu 4 Niederlagen die Nase vorne. Zudem konnten die Berliner nur 1 von 6 Gastspielen in Heidenheim gewinnen, bei 5 Niederlagen. Am Ende macht hier der Tipp „Beide Teams treffen“ am meisten Sinn (Quote von 1.67 bei Bet365 ).

Der Freiburger Start in die neue Saison war ganz ordentlich. Aber seit 3 Ligaspielen sind die Breisgauer nun schon ohne Sieg. Zudem ist die Ausbeute von 5 Toren aus den ersten 5 Saisonspielen die schwächste unter Coach Christian Streich. Diese Bilanz soll am Sonntag daheim gegen Augsburg ausgebaut werden. Und seit neun Bundesliga-Spielen ist der Sport-Club gegen den FCA auch ungeschlagen. Trainer Streich feierte zudem gegen keine andere Mannschaft mehr Siege.