Chelsea – Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Chelsea - Newcastle Tipp zum Premier League Spiel am 28.05.2023 lautet: Im letzten Heimspiel unter Frank Lampard werden die Blues alles in die Waagschale werfen, um zumindest nicht zu verlieren.

Newcastle reichte am vergangenen Spieltag im heimischen St. James Park gegen Leicester City ein torloses Remis, um die Champions-League-Qualifikation dingfest zu machen. Mit 75 Prozent Ballbesitz bestimmten die Gastgeber das Geschehen nach Belieben. Da die Hausherren bereits zur Pause zweimal am Aluminium scheiterten und die Foxes in der Nachspielzeit die große Siegchance vergaben, blieb es beim torlosen Remis.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Newcastle auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Chelsea vs Newcastle Quoten Analyse:

Anhand der Quoten lässt sich auf keinen wirklichen Favoriten schließen. Seit Mai 2012 haben die Magpies nicht mehr in London gewonnen. Satte zehn Niederlagen machen die Mannen aus dem Nordosten Englands zum gern gesehenen Gast an der Stamford Bridge. Sofern die Elf von Trainer Eddie Howe diesen Bann brechen kann, steht eine Chelsea Newcastle Quote in Höhe von ca. 2,45 im Raum.