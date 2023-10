Commanders - Bears Tipp, Prognose & Quoten | 06.10.2023

Unser Commanders - Bears Tipp zum NFL Spiel am 06.10.2023 lautet: Die Bears sind aktuell eines von zwei Teams, die in der Saison 2023 noch ohne Sieg sind. Auch in Week 5 zu Gast bei den Commanders kann man keine Besserung erwarten.

Im Mega-Krisen-Duell am Sonntag daheim gegen die Broncos, die in der Woche zuvor eine historische 20:70-Klatsche gegen die Dolphins kassiert hatten, hatten die Bears die große Chance, endlich den ersten Sieg in der Saison 2023 zu feiern. Spät im dritten Viertel schien mit einer 28:7-Führung auch alles für die Gastgeber zu laufen. Am Ende gab Chicago das Spiel aber doch noch aus der Hand und ging mit einem 28:31 vom Feld.

Schon am Donnerstag zu Gast in Washington haben die Männer von Coach Matt Eberflus die Chance zur Wiedergutmachung. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel allerdings mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000 für die Wette „Sieg Washington mit HC -4,5″.

Darum tippen wir bei Commanders vs Bears auf „Sieg Washington mit HC -4,5″:

Die Bears stehen 2023 bei 0-4.

Chicago hat zusammen mit Denver die schwächste Defense der NFL.

Washington hat nur eines der letzten 9 Duelle gegen die „Bären“ verloren.

Commanders vs Bears Quoten Analyse:

Die Hausherren gehen bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, mit einem Spread von minus sechs Punkten als recht deutliche Favoriten aufs Gridiron.

Das hat natürlich vor allem mit der schlechten Serie und der Form von Chicago zu tun. So gibt es bei der Commanders vs Bears Prognose für einen Heimsieg nur durchschnittliche Quoten von 1,38. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,06 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Commanders vs Bears Prognose: Wer findet den Plan für Chicago?

Die Commanders legten mit zwei Siegen gegen die Cardinals und die Broncos gut los. In Week 3 bekam man dann mit den Bills die erste wirkliche Herausforderung präsentiert. Hier leistete sich QB Sam Howell gleich vier Interceptions. So setzte es gegen Buffalo eine deutliche 3:37-Pleite. Am Sonntag gegen die Eagles zeigte sich Washington wieder von seiner besseren Seite. Man lieferte dem Super-Bowl-Finalisten der Vorsaison aus Philadelphia über 60 Minuten einen Kampf auf Augenhöhe.

Hätte Coach Ron Rivera kurz vor dem Ende auf den Extrapunkt verzichtet und wäre auf eine 2-Point-Conversion gegangen, wäre sogar der Sieg drin gewesen. So verlor man nach Overtime mit 31:34. Spielmacher Howell zeigte sich klar verbessert und kam auf 290 Yards, 1 TD und blieb ohne INT. Allerdings hat der QB einen schweren Stand. Der QB musste schon 24 Sacks hinnehmen. Das ist der klare Höchstwert in der NFL. Die Offense kam 2023 trotzdem immerhin schon zweimal auf über 30 Punkte. Die Defense hat aber schon zum dritten Mal in Folge 30 Punkte oder mehr zugelassen.

Gegen wen wollen die Bears denn noch gewinnen? Gegen die Broncos zeigte Justin Fields seine beste Leistung seit zwei Jahren. Der QB warf vier Touchdowns. Doch dann kippte die Partie auch beim Spielmacher. Mit einem Fumble, einem Turnover on Downs und einer Interception beim finalen Drive hatte Fields am Ende auch seinen Anteil an der Niederlage. Nun steht das Franchise nicht nur mit 0-4 da, sondern auch vor einem riesigen Scherbenhaufen.

Der Quarterback soll mehr aus der Pocket spielen, was er aber nicht so gut kann. Seine Pressure-to-Sack-Rate ist eine der schlechtesten in der NFL. Ausfälle wie von WR Chase Claypool können überhaupt nicht kompensiert werden. Die Front, in die in der Free Agency und an Tag zwei des Drafts einiges investiert wurde, ist immer noch eine große Schwachstelle. So hat das Team keinen erkennbaren Plan, weder offensiv noch defensiv. Damit ist Chicago wieder auf dem Weg zum No-1-Pick im kommenden Draft.

Commanders - Bears Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Commanders: 31:34 Eagles (A), 3:37 Bills (H), 35:33 Broncos (A), 20:16 Cardinals (H), 21:19 Bengals (H)

Letzte 5 Spiele Bears: 28:31 Broncos (H), 10:41 Chiefs (A), 17:27 Buccaneers (A), 20:38 Packers (H), 21:24 Bills (H)

Letzte 5 Spiele Commanders vs Bears: 12:7 (A), 15:31 (H), 41:21 (A), 24:21 (A), 45:41 (H)

Beide Teams trafen 1932 das erste Mal aufeinander. Das Franchise, welches heute unter dem Namen „Commanders“ fungiert, führt den Vergleich mit 23-21-1 an. Im Jahr 1940 stellte Chicago aber mit einem 73:0-Sieg in den Playoffs eine historische Bestmarke auf.

Die Bears konnten nur eines der letzten neun Duelle gegen Washington gewinnen. Auch die jüngsten fünf Heimspiele von Chicago gegen das Franchise aus der Hauptstadt endeten mit Niederlagen für die Gastgeber.

Unser Commanders - Bears Tipp: Sieg Washington mit HC -4,5

Auf die Bears zu tippen macht in dieser Saison bisher noch keinen Sinn. Daran ändert sich auch in Week 5 nichts, denn in der Defense drohen weitere Schlüsselspieler verletzt auszufallen. Immerhin könnte in der O-Line Guard Teven Jenkins zurückkehren, doch dieser wird sein Team nicht alleine retten können. Die Commanders haben 2023 schon Teams wie die Cardinals oder die Broncos besiegt. Am Donnerstag spricht alles für einen weiteren, sogar klaren Sieg.