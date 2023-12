Commanders - Dolphins Tipp, Prognose, Quoten | 03.12.2023

Unser Commanders - Dolphins Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 03.12.2023 lautet: Gegen Teams mit einem Losing Records lässt Miami in diesem Jahr eigentlich nichts liegen. Das dürfte sich in unserem Wett Tipp heute gegen Washington auch nicht ändern.

Die Commanders stehen nach zwölf Spielen nur bei 4-8. Das ist zusammen mit den Giants der letzte Platz in der NFC East. Ein Grund für die schlechte Bilanz ist sicher die Defense. Vor Week 13 steht man hier bei den Punkten auf Rang 32 und bei den Yards auf Platz 30. So wurde im Laufe der Woche Defensive Coordinator Jack Del Rio entlassen. Head Coach Ron Rivera darf noch bleiben. Ob diese Personalentscheidung etwas bringt, wird sich am Sonntag im Heimspiel gegen die Miami Dolphins zeigen.

Wir rechnen nicht damit und spielen am Ende mit einer Quote von 1,72 bei Bwin die Wette „Sieg Miami mit HC -7,5″.

Darum tippen wir bei Commanders vs Dolphins auf „Sieg Miami mit HC -7,5″:

Die Commanders haben 5 der letzten 6 Spiele verloren.

Miami steht bei 8-3, Washington bei 4-8.

Die beste Passing Offense (nach Yards) ist zu Gast bei der schwächsten Defense (nach Points).

Commanders vs Dolphins Quoten Analyse:

Obwohl Miami auswärts antritt, gehen die Gäste bei der Commanders vs Dolphins Prognose mit einem Spread von minus neun Punkten als deutlicher Favorit ins Rennen. So gibt es für einen Auswärtssieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,22.

Auf der Gegenseite wird von den Buchmachern ein Heimerfolg mit durchschnittlichen Quoten von 4,40 bezahlt. Egal welcher Tipp am Ende gespielt wird, zuvor lohnt sich noch ein Blick auf den Bonus für Sportwetten der verschiedenen Bookies.

Commanders vs Dolphins Prognose: Können die Hausherren die Fins ärgern?

An Thanksgiving spielten die Commanders zu Gast bei den Cowboys streckenweise ordentlich mit, waren insgesamt aber zu harmlos und kassierten so eine klare 10:45-Pleite. Vor allem die O-Line konnte ihren Quarterback nicht schützen. So bekam Sam Howell 28 Mal „Druck“ ab. Der Washington-Spielmacher wird in den vergangenen Wochen von Pressure erdrückt, macht dadurch zu viele Fehler und kann kaum noch Big Plays auflegen. Das reicht am Ende nur für ein schwaches Passer Rating von 87,3.

Kurioserweise führt Howell die Liga immer noch mit 3.339 Yards an. Eigentlich hätte in diesem Jahr, in dem die Commanders mit Eric Bieniemy einen neuen Offensive Coordinator bekommen haben und mit einem unerfahrenen QB spielen, die Defense mehr Verantwortung übernehmen müssen. Im Vorjahr stand die Abwehr bei den Punkten noch auf Platz 7 und den Yards auf Rang 3. Da das aber überhaupt nicht funktioniert, übernimmt nun der DB-Coach Brent Vieselmeyer das Playcalling der Defense.

In den ersten sechs Wochen war die Offense der Dolphins mit 3,2 Punkten pro Possession die Nummer 1 der Liga. Wenn der Gegner aber den Rhythmus der Offensive stört, bekommt sie inzwischen Probleme. Seitdem ist dieser Wert auf 1,9 Punkte abgerutscht. Das reicht nur noch für Rang 17. Zudem ist die Erfolgsquote in der Red Zone von 81 auf 55 Prozent runtergegangen. Trotzdem kam Miami am vergangenen Freitag zu einem ungefährdeten 34:13-Sieg bei den Jets.

Auf RB Raheem Mostert, der die Liga mit 13 TDs auf dem Boden anführt, war mit 94 Rushing Yards und zwei Scores mal wieder Verlass. Zudem ist die Defense der Fins seit der Rückkehr von Jalen Ramsey in Woche 8 deutlich stabiler. Seitdem hat die Abwehrreihe für neun Turnover und 14 Sacks gesorgt. Ohne den Cornerback stand das Team von Head Coach Mike McDaniel auf Platz 23 bei EPA per Play und 32 beim zugelassenen QBR. Mit Ramsey führt Miami beide Statistiken an.

Commanders - Dolphins Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Commanders: 10:45 Cowboys (A), 19:31 Giants (H), 26:29 Seahawks (A), 20:17 Patriots (A), 31:38 Eagles (H)

Letzte 5 Spiele Dolphins: 34:13 Jets (A), 20:13 Raiders (H), 14:21 Chiefs (A), 31:17 Patriots (H), 17:31 Eagles (A)

Letzte 5 Spiele Commanders vs Dolphins: 17:16 (A), 10:17 (H), 9:20 (A), 16:13 (H), 23:24 (A)

Miami führt die Serie gegen Washington mit 9-6 an. Vor den eigenen Fans haben die Commanders, früher unter dem Namen „Redskins“ bekannt, mit 5-4 knapp die Nase vorne. Das letzte Duell wurde 2019 ausgetragen.

Damals kassierten die Dolphins eine knappe 16:17-Heimpleite. Die Bilanz der letzten drei Duelle ist mit 3-3 ausgeglichen. Gegen die Jets sorgte RB Raheem Mostert, wie schon erwähnt, für zwei TDs. Glückt ihm das auch gegen die Commanders, gibt es bei Interwetten dafür eine Quote von 3,25. Vor einer Wette bei diesem Bookie sollte man sich den Interwetten Bonus Code nicht entgehen lassen.

Unser Commanders - Dolphins Tipp: Sieg Miami mit HC -7,5

Eine der immer noch besten Offenses trifft auf eine der schwächsten Defenses. Die Commanders stehen bei 1-5 in den letzten sechs Spielen. In dieser Saison konnte man nur ein Heimspiel gewinnen, in Week 1 gegen die Cardinals. Vor allem die Pass Protection von Washington ist katastrophal und Miami steht bei den Sacks pro Passversuch auf Rang 6. Fünf der letzten sechs Siege der Fins kamen mit mindestens 14 Punkten zustande.