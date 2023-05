Coventry - Luton Town Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Im Wembley-Stadion treten Coventry City und Luton Town zum finanziell wertvollsten Finale der Welt an. Es geht um weit mehr als 100 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen. Beide Mannschaften verdienten sich durch starke Defensivleistungen den überraschenden Einzug ins Playoff-Finale. Nachdem die Spiele der regulären Saison jeweils mit einem Remis (1:1, 2:2) endeten, erwarten wir erneut eine ausgeglichene Partie. Mit einer Quote von 2,02 setzen wir bei NEObet darauf, dass zum dritten Mal in Folge beide Mannschaften treffen.