Darmstadt - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2023

Unser Darmstadt - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.09.2023 lautet: Sowohl der Aufsteiger als auch die Fohlen-Elf lieferten einen katastrophalen Liga-Start ab. Dennoch räumen wir den Gästen vom Niederrhein Vorteile ein.

Die Darmstädter waren jüngst Leverkusen nicht gewachsen und wurden mit 1:5 vom Platz gefegt. Wenngleich es mit einem 1:1 in die Halbzeit ging, verloren die Gäste nach dem Seitenwechsel den Faden. Den Borussen wäre gegen Meister FC Bayern München jüngst fast eine Überraschung gelungen. Trotz zwischenzeitlicher Führung durch Ko Itakura stand am Ende dennoch eine knappe 1:2-Niederlage zu Buche.

Wir tendieren zu einer Wette auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“. Für den Abschluss dieser Konfigurator-Wette gewährt Oddset eine Quote von 1,70 .

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Gladbach auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Darmstadt vs Gladbach Quoten Analyse:

Am klassischen 1x2-Markt gestalten sich die Darmstadt Gladbach Wettquoten recht ausgeglichen und bringen keinen Favoriten zum Vorschein, obwohl die Gäste aus Gladbach aufgrund der größeren Qualität etwas niedriger bewertet werden. Im Falle eines Triumphs der Fohlen-Elf steht der durchschnittlich 2,38-fache Wetteinsatz im Raum.

Sollten sich hingegen die Lilien durchsetzen, werden Werte zwischen 2,85 und 2,90 abgerufen. Mit einem Schützenfest ist nicht zu rechnen. Dennoch schlägt das Pendel leicht in Richtung drei oder mehr Tore aus. Absolut nachvollziehbar, da beide Teams bisher defensiv nicht überzeugen konnten. Ein Blick in unseren Wettanbieter Vergleich könnte sich als sinnvoll herausstellen, um sich detailliert über die jeweiligen Bookies zu informieren.

Darmstadt vs. Gladbach Prognose: Kommt Gerardo Seoane zum ersten Sieg mit seiner Fohlen-Elf?

Als Aufsteiger war für die Lilien von vornherein klar, dass es lediglich um den Klassenerhalt gehen würde. Nach drei Bundesliga-Spieltagen kam für die Elf von Torsten Lieberknecht die Ernüchterung. Neben dem knappen 0:1 in Frankfurt stehen gegen Union (1:4) und zuletzt in Leverkusen (1:5) zwei weitere deutliche Pleiten zu Buche.

Satte zehn Gegentore kassierten die Darmstädter in der bisherigen Saison, da kann kein anderer Bundesligist mithalten. Wurden in der 2. Bundesliga noch elf von 17 Heimspielen erfolgreich gestaltet, offenbarte bereits das erste Match auf heimischem Boden gegen die Eisernen, dass der Kader nur bedingt Bundesliga-tauglich ist. Mit dem zweiten Aufsteiger Heidenheim gibt es nur einen Bundesligisten, der über einen niedrigeren Etat verfügt.

Immerhin stehen zwei Tore nach drei Bundesliga-Ansetzungen zu Buche. Bereits in der Aufstiegs-Saison gab es in den eigenen Reihen keinen Knipser. Phillip Tietz, der den Klub in Richtung Augsburg verließ, war mit zwölf Treffern der torgefährlichste Spieler.