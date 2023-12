Dolphins - Titans Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Seit der 14:21-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs (Woche 9) fuhren die Miami Dolphins drei Siege in Serie ein und erzielten insgesamt 99 Punkte. Auf die gesamte Saison gesehen erzielte kein Team durchschnittlich mehr Punkte pro Spieltag als Miami (32,0). Diesen Schnitt sollten sie beim Heimspiel in Woche 14 überschreiten können. Die Titans verloren vier ihrer vergangenen fünf Begegnungen und stehen aktuell bei einer Bilanz von 4-8 Siegen. Auswärts verlor Tennessee bislang jede Partie (0-6).

Darum tippen wir bei Miami Dolphins vs Tennessee Titans auf „Miami Dolphins Über 29,5 Punkte“:

Miami Dolphins vs Tennessee Titans Quoten Analyse:

Miami Dolphins vs Tennessee Titans Prognose: Offensives Mastermind

Miami Dolphins - Tennessee Titans Statistik & Bilanz:

Unser Miami Dolphins - Tennessee Titans Tipp: Miami Dolphins Über 29,5 Punkte

Miami überschritt die Marke von 29,5 Punkten bereits sechs Mal in dieser Spielzeit. Die Titans befinden sich in schlechter Verfassung, was den Hausherren extrem in die Karten spielt. Gerade gegen schwächere Konkurrenz waren die Dolphins bislang kaum aufzuhalten.