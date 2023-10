Dortmund - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2023

Unser Dortmund - AC Milan Tipp zum Champions League Spiel am 04.10.2023 lautet: Dortmund und Milan beendeten ihren ersten Spieltag jeweils ohne eigenen Treffer. Im Signal-Iduna-Park erwarten wir eine torarme Partie.

Nach der 0:2-Niederlage zum Auftakt gegen PSG musste Borussia Dortmund eine Reaktion zeigen - und diese kam: Zwei Siege in Serie haben den Stuhl von Edin Terzic wieder fester geschraubt und ihm etwas Zeit verschafft.

Am zweiten Spieltag der Königsklasse gastiert AC Milan im Signal-Iduna-Park. Zwei der letzten drei Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und den Rossoneri endeten mit „Beide treffen: Nein“. Diese Wette nehmen wir mit einer Quote von 2,27 bei Betano erneut ins Visier.

Darum tippen wir bei Dortmund vs AC Milan auf „Beide treffen: Nein“:

Milan blieb in 3 der letzten 4 Pflichtspiele ohne Gegentor.

2 der vorangegangenen 3 Pflichtspiele von Dortmund endeten mit „Beide treffen: Nein“.

Die Rossoneri haben in ihren letzten 3 Champions-League-Spielen kein Tor erzielt.

Dortmund vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Buchmacher erwarten ein ausgeglichenes Spiel mit hauchdünnem Vorteil für den BVB. Ein Sieg der Borussia aus Dortmund bringt euch Quoten bis 2,45. Siegquoten zwischen 2,70 und 2,88 für die italienischen Gäste zeigen ein Duell auf Augenhöhe an.

Wir sehen ebenfalls keine großartigen Qualitäts-Unterschiede, sodass wir euch an dieser Stelle eine Wette ohne Einzahlung vorschlagen, um das Risiko für eine Wette auf diese Partie zu reduzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs AC Milan Prognose: Hochkultur in Milans Defensive

Stefano Pioli hat den AC Milan wieder auf Kurs gebracht. Letztes Jahr verhalf eine starke Defensive zum Einzug ins Halbfinale der Königsklasse. Dort war jedoch gegen den Stadtrivalen Inter Mailand Schluss. Fünf von zwölf CL-Spielen beendete AC Milan 2022/23 mit einer weißen Weste.

Die Defensive ist mittlerweile ebenfalls wieder voll intakt und hat sich an die hilfreichen Abläufe der vergangenen Spielzeit erinnert. Zuletzt blieb die Pioli-Elf in drei von vier Pflichtspielen ohne Gegentor. Genau die Hälfte ihrer bisherigen acht Pflichtspiele konnten die Mailänder ohne Gegentor beenden.

Allerdings verließ der letztjährige Halbfinalist am ersten Spieltag, ebenso wie Dortmund, das Feld ohne eigenen Treffer. Obwohl die Italiener 25 Schüsse (9 Torschüsse) gegen Newcastle abgaben, mussten sich Olivier Giroud und Co. mit einem Punkt zufriedengeben (0:0).

Der letzte Torjubel innerhalb der Königsklasse liegt für AC Milan bereits drei Begegnungen in der Vergangenheit. Zu Gast in Dortmund stehen vorrangig Rafael Leao (6 Tore) und Olivier Giroud im Fokus (7). Beide stehen in der Scorerliste der Serie A unter den vier besten Spielern der Liga.

Dortmund - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 0:2 PSG (A), 4:2 Freiburg (A), 2:2 Heidenheim (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:0 Lazio Rom (H), 3:1 Cagliari (A), 1:0 Hellas Verona (H), 0:0 Newcastle (H), 1:5 Inter Mailand (A).

Letzte Spiele Dortmund vs. AC Milan: 3:1 (A), 1:0 (A), 0:1 (H).

Dortmund hat früh in dieser Spielzeit mit großen Problemen zu kämpfen und den Großteil des ersten Saisonabschnitts nicht überzeugen können. Möglicherweise war die 0:2-Niederlage gegen PSG ein Wendepunkt. Zumindest folgten auf die Auftaktpleite in der Königsklasse zwei Bundesliga-Siege in Folge.

Zwei der letzten drei direkten Duelle zwischen Dortmund und Milan, sowie zwei der vergangenen drei Pflichtspiele der Schwarz-Gelben, endeten mit „Beide treffen: Nein“. Da beide Mannschaften am ersten Spieltag der Königsklasse ohne eigenen Treffer vom Feld gingen, rücken wir diese Wette in den Mittelpunkt.

Für eine Alternative kommt in unseren Augen die Wette auf „Unter 2,5 Tore“ in Frage. Die Rossoneri beendeten drei ihrer letzten vier Partien mit Unter 2,5 Toren. Dortmund hielt ebenfalls zwei der letzten drei Spiele bei Unter 2,5 Toren.

Zudem haben die Gäste seit drei CL-Gruppenspielen kein Gegentor mehr zugelassen. Dortmund hingegen konnte in drei der letzten vier Champions-League-Heimspiele ein Gegentor verhindern. Pfeift das Schiedsrichterteam diese Begegnung mit Unter 2,5 Toren ab, wartet bei Betano eine Quote von 2,10. Zudem könnt ihr euch diesen Betano Promotion Code sichern.

Unser Dortmund - AC Milan Tipp: „Beide treffen: Nein“

Milan hat sich in den vergangenen Wochen vor allem in der Hintermannschaft stabilisiert und wird dem Dortmunder Angriff das Leben ziemlich schwer machen. Wie variabel Pioli in seiner defensiven Herangehensweise sein kann, hat er zuletzt gegen Newcastle gezeigt. Damals agierte sein Mittelfeld Mann-orientiert, ließ kaum Torgefahr und kein Gegentor zu.