Dortmund - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 07.10.2023

Unser Dortmund - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.10.2023 lautet: Union Berlin steckt in der Krise. Da man sich in Dortmund noch nie wohl gefühlt hat, droht den Eisernen am Samstag die nächste Niederlage.

Seit dem Aufstieg ging es für Union Berlin steil bergauf. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war in der Vorsaison mit dem vierten Platz und dem Einzug in die Champions League erreicht. Doch nun gerät die Entwicklung der Eisernen ins Stocken. Neue Spieler - abgesehen von Robin Gosens - wie Kevin Volland oder Leonardo Bonucci waren bisher noch nicht die erwünschte Verstärkung. So können die Köpenicker eigentliche Stärken wie die mannschaftliche Geschlossenheit noch nicht auf den Rasen bringen.

Am 7. Spieltag wartet mit dem Gastspiel in Dortmund die nächste schwere Herausforderung. Wir spielen hier mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 die Wette „Sieg Dortmund“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Union Berlin auf „Sieg Dortmund“:

Der BVB ist in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Niederlage



Union hat die letzten 4 Liga-Spiele alle verloren



In Dortmund warten die Eisernen noch auf den ersten Punkt



Dortmund vs Union Berlin Quoten Analyse:

Alleine die Formkurve und der direkte Vergleich im Signal-Iduna-Park sprechen bei der Dortmund vs Union Berlin Prognose Bände. So ist es wenig verwunderlich, dass die Wettanbieter ohne Steuer die Hausherren als klare Favoriten ins Rennen schicken.

Für einen Heimsieg gibt es nur Quoten im Schnitt von 1,64. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 5,23 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Union Berlin Prognose: Bleibt der BVB ungeschlagen?

Schaut man auf die Bilanz von 14 Zählern aus sechs Spielen und Platz 4, zwei Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen, kann man mit dem Start der Dortmunder zufrieden sein. In der Liga ist der BVB seit 14 Partien ungeschlagen. Im Kalenderjahr 2023 gab es nur eine Niederlage (2:4 bei den Bayern). Daheim ist man sogar 18 Spiele ohne Pleite. Das Team von Coach Edin Terzic brilliert nicht, ist aber schwer zu schlagen und sammelt Punkte.

Auch am vergangenen Spieltag zu Gast in Hoffenheim nutzte die Borussia die Fehler der Hausherren eiskalt aus. Das Spiel nach vorne ist oft zäh und lässt die nötige Kreativität vermissen. Die spielerischen Schwierigkeiten werden aber durch Einsatz und Leidensfähigkeit kompensiert. So konnte der BVB in Unterzahl die TSG vom eigenen Tor fernhalten und schließlich den entscheidenden Treffer zum 3:1-Sieg erzielen. Davor hatte Dortmund auch gegen Freiburg (4:2) und Wolfsburg (1:0) gewonnen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

In Köpenick ist man sicher froh, dass der September vorbei ist. Denn im vergangenen Monat hat der 1. FC Union alle fünf Partien verloren und dabei nur ein einziges Tor erzielt. Dabei kassierten die Eisernen neun Gegentore. So eine Durststrecke musste der Verein unter Coach Urs Fischer, der die Mannschaft seit Juli 2018 betreut, bisher noch nicht durchmachen. Für die Verantwortlichen liegt der Grund für die Krise in der fehlenden Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Schaut man aber auf den Expected Goals Wert von 8,9 hat Union in der Liga mit neun Toren nicht wirklich viele Großchancen liegen gelassen. Nach einem Umbruch mit 16 Ab- und zehn Neuzugängen ist die Mannschaft noch nicht eingespielt. Im letzten Drittel finden die Berliner kaum spielerische Lösungen. Zudem funktioniert die wichtigste Waffe, der Tempo-Gegenstoß, nicht mehr. Von der Bank kommen zu wenig Impulse. Außerdem fehlt auch das Match-Glück der Vorsaison.

Dortmund - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 0:2 PSG (A), 4:2 Freiburg (A), 2:2 Heidenheim (H)



Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Heidenheim (A), 0:2 Hoffenheim (H), 0:1 Real Madrid (A), 1:2 Wolfsburg (A), 0:3 Leipzig (H)



Letzte 5 Spiele Dortmund vs Union Berlin: 2:1 (H), 0:2 (A), 3:0 (A), 4:2 (H), 2:0 (H)



Nach acht direkten Duellen in der Bundesliga liegt der BVB mit fünf Siegen zu drei Niederlagen vorne. Vor allem in Dortmund ist die Bilanz eindeutig. Hier ist Union nach vier Gastspielen mit 3:13 Toren noch ohne jeglichen Punkt.

So kassierte die Borussia alle drei Pleiten gegen die Eisernen an der Alten Försterei und konnte dort nur einen Sieg feiern (22. Spieltag 2021/22). In vier Gastspielen bei den Schwarz-Gelben kommen die Köpenicker nur auf drei Treffer. Zudem haben die Berliner aktuell Probleme vor dem gegnerischen Tor. Bleiben die Gäste auch am Samstag ohne Treffer, gibt es bei Bet3000 dafür eine Quote von 2,45. Weitere Infos über den Bookie liefert unser Bet3000 Test!

Unser Dortmund - Union Berlin Tipp: Sieg Dortmund

Dortmund ist gut in Form und auch sehr heimstark. Die Berliner stecken dagegen in der größten Krise unter Coach Fischer. So fällt es schwer, auf die Gäste zu tippen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es für Union im Signal-Iduna-Park bisher nichts zu holen gab. Am Ende spricht alles für einen Sieg der Gastgeber.