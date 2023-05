Dynamo Dresden - Oldenburg Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Dynamo Dresden - Oldenburg Tipp zum 3. Liga Spiel am 27.05.2023 lautet: Dresden muss für ein Ticket für die Top 3 sein finales Heimspiel gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Der Heim-Dreier sollte zumindest kein Problem sein.

Am Montagabend hatte die SG Dynamo die große Chance, auf einen direkten Aufstiegsplatz zu springen. Dafür hätte Dresden beim schon abgestiegenen SV Meppen punkten müssen. Am Ende kassierten die Männer von Coach Markus Anfang aber in Unterzahl eine bittere 1:4-Niederlage. Am letzten Spieltag steht in der 3. Liga nun ein dramatisches Fotofinish an. Vier Teams kämpfen um ein direktes Ticket für die 2. Bundesliga und um einen Platz in der Relegation. Dresden empfängt dabei am Samstag den VfB Oldenburg, der auch schon als Absteiger feststeht. Daheim sind die Sachsen bei dieser Paarung natürlich die klaren Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano die Wette „Sieg Dynamo mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Dynamo Dresden vs Oldenburg auf „Sieg Dynamo -1″:

Dynamo hat die beste Offensive der Rückrunde

Nur Bayreuth hat in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte gesammelt als Oldenburg

Dresden konnte die letzten 3 Heimspiele alle gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dynamo Dresden vs Oldenburg Quoten Analyse:

Durch die Pleite im Emsland hat Dresden seine gute Ausgangsposition verspielt. Dynamo geht als Tabellensechster in den finalen Spieltag und muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Bei der Dynamo Dresden vs Oldenburg Prognose sind die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 1,20 die klaren Favoriten der neuen Sportwetten Anbieter. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 10,7 aus Sicht der Bookies recht unwahrscheinlich.

Dynamo Dresden vs Oldenburg Prognose: Ist selbst ein Heimsieg nutzlos?

Nach der Hinrunde stand Dresden nur auf Rang 9. Das angestrebte Ziel „direkter Wiederaufstieg“ schien außer Reichweite. Doch dann holte Dynamo in der Rückrunde mächtig auf. Zwölf Siege standen nur zwei Pleiten gegenüber. Am Montagabend in Meppen sah auch lange alles nach einem ungefährdeten Erfolg für die Gäste aus. Doch nach einer Gelb-Roten-Karte für Verteidiger Kyu-Hyun-Park fielen die Sachsen auseinander und hörten auf, Fußball zu spielen.

Am Ende stand ein 4:1 für den SVM auf der Anzeigetafel. Die Schwarz-Gelben sind zusammen mit Osnabrück weiterhin das beste Team der Rückrunde. Zudem bleibt die Truppe von Coach Anfang trotz der Niederlage im Emsland die stärkste Auswärtsmannschaft der 3. Liga. Im Heimranking steht man aber nur auf Rang 8. Dynamo kann am kommenden Samstag nur aufsteigen, wenn mindestens zwei von drei Kontrahenten, die alle machbare Heimspiele haben, patzen.

Anfang März hatte Oldenburg Trainer Dario Fossi entlassen und durch Fuat Kilic ersetzt. Der neue Coach sollte den Aufsteiger gegen alle Widerstände in der 3. Liga halten. Bis zum 11. Spieltag hatte sich der VfB auch in der oberen Tabellenhälfte halten können. Danach setzte aber ein Abwärtstrend ein. Coach Kilic konnte die Mannschaft deutlich stabilisieren. In den vergangenen elf Spielen holten die Niedersachsen immerhin 14 Punkte.

Die 1:2-Heimpleite am Sonntag gegen Zwickau besiegelte aber die Rückkehr der Oldenburger in die Regionalliga. Dabei waren die Hausherren verdient in Führung gegangen und hätten zur Pause mit drei oder vier Toren führen können. Im zweiten Durchgang klappte dann plötzlich aber gar nichts mehr. Die Gäste erzielten in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar den Siegtreffer. Die Fans bedankten sich danach trotzdem für eine Saison, in welcher der VfB trotz stark begrenzter Mittel lange auf den Klassenerhalt hoffen durfte.

Dynamo Dresden - Oldenburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dynamo Dresden: 1:4 SV Meppen (A), 1:0 Zwickau (A), 3:1 Wehen Wiesbaden (H), 1:1 SC Freiburg II (A), 2:1 Waldhof Mannheim (H)

Letzte 5 Spiele Oldenburg: 1:2 Zwickau (H), 3:1 Waldhof Mannheim (A), 0:1 Saarbrücken (H), 0:0 Rot-Weiss Essen (A), 1:3 Atlas Delmenhorst (A)

Letzte Spiele Dynamo Dresden vs Oldenburg: 3:1 (A)

Im Hinspiel der laufenden Saison am 19. Spieltag trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Die Oldenburger gingen mit ihrem ersten gefährlichen Abschluss in Führung. Erst im zweiten Durchgang kamen die Gäste besser ins Spiel und drehten die Partie mit drei Treffern in einen 3:1-Sieg.

Unser Dynamo Dresden - Oldenburg Tipp: Sieg Dynamo -1

Wie man eine tolle Rückrunde mit nur einer schlechten Halbzeit verspielen kann, zeigte Dresden am Montag in Meppen. Damit Dynamo doch noch aufsteigen kann, muss sich die Konkurrenz im Saisonfinale nun ganz schön blöd anstellen. Falls aber doch irgendjemand patzt, werden die Männer von Coach Anfang durch einen Heimsieg gegen Oldenburg zur Stelle sein. Da das Torverhältnis auch eine Rolle spielen kann, könnte der Erfolg sogar deutlich ausfallen.