Elversberg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Elversberg - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Nachdem die SVE am vergangenen Spieltag den ersten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte gefeiert hat, droht nun im Heimspiel gegen die Hamburger eine weitere Pleite.

Klappt es für den HSV in diesem Jahr endlich mit der lang ersehnten Rückkehr in die Bundesliga? Der Auftakt ist schon mal geglückt. Die Hamburger haben mit 13 Punkten aus fünf Spielen den besten Saisonstart in der 2. Liga unter Coach Tim Walter hingelegt. Nur 2020/21 war man mit 15 Zählern unter Trainer Daniel Thioune noch besser in eine neue Spielzeit gekommen.

Am Samstag bei Aufsteiger Elversberg wollen die Rothosen ihre gute Bilanz weiter ausbauen. Auch wir rechnen hier mit den Gästen und setzen mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home auf die Wette „Sieg HSV“.

Darum tippen wir bei Elversberg vs HSV auf „Sieg HSV“:

Der HSV steht an der Tabellenspitze.

Elversberg ist noch ohne Punkt daheim.

Die Hamburger sind seit neun Ligaspielen unbesiegt.

Elversberg vs HSV Quoten Analyse:

Der HSV ist in dieser Saison erneut der große Favorit auf den Aufstieg. Zudem grüßen die Hamburger von der Tabellenspitze. So sind die Rothosen zu Gast beim Aufsteiger aus dem Saarland auch die Favoriten.

Bei der Elversberg vs HSV Prognose wird ein Auswärts-Dreier von den besten Wettanbietern mit durchschnittlichen Quoten von 1,76 belohnt. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gastgeber Quoten im Schnitt von 4,02.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs HSV Prognose: Holt die SVE nun auch daheim die ersten Punkte?

Aufsteiger Elversberg war mit nur einem Punkt aus vier Spielen nicht gut ins erste Zweitliga-Jahr gestartet. Am vergangenen Spieltag war es dann endlich soweit: Die SVE feierte mit einem 1:0 in Osnabrück den ersten Sieg in der 2. Bundesliga. Joker Paul Wanner, der von Rekordmeister FC Bayern München ausgeliehen ist, bereitete den entscheidenden Treffer vor. VfB-Stuttgart-Leihgabe Wahid Faghir erzielte das Tor. Damit kletterte das Team von Trainer Horst Steffen auf den ersten Platz über dem Strich.

Nun soll die Heimbilanz ausgebaut werden. Daheim ist die Spielvereinigung noch ohne Punkt. Die SVE ist der erste Liga-Neuling seit elf Jahren, der seine ersten beiden Heimspiele im Unterhaus verloren hat. In der Länderspielpause absolvierte Elversberg ein Testspiel beim von Patrick Vieira trainierten französischen Erstligisten Racing Straßburg. Die Partie endete mit 0:0. In den ersten vier Liga-Partien hatte der Aufsteiger noch insgesamt zwölf Gegentore kassiert.

Schon oft war der HSV gut in eine Zweitliga-Saison gestartet, doch immer wieder leisteten sich die Hamburger nach einem guten Auftakt zahlreiche Nachlässigkeiten. In dieser Spielzeit wirkt die Mannschaft deutlich stabiler. Das Team von Coach Tim Walter überzeugt bisher mit einem Mix aus ansehnlichem Fußball und Abgeklärtheit. Auch Qualität und Quantität im Kader scheinen zu stimmen. Die Spieler sind zwischen 21 und 27 Jahre alt, wirken sehr hungrig und haben viel Potenzial.

Im Heimspiel gegen Rostock vor der Länderspielpause blieb der HSV gegen die tiefstehenden Gäste geduldig. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Sieg. Saisonübergreifend sind die Rothosen seit neun Ligaspielen unbesiegt (7S, 2U). Auch in der Fremde sind die Hanseaten seit vier Zweitliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (3S, 1U). In den letzten drei Partien blieb die Walter-Elf ohne Gegentreffer. In der Offensive ist Verlass auf Mittelfeld-Mann László Bénes, der mit fünf Treffern die Torschützenliste anführt.

Elversberg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:0 Straßburg (A), 1:0 Osnabrück (A), 0:5 Düsseldorf (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 0:1 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:0 Rostock (H), 1:0 Hannover (A), 3:0 Hertha (H), 4:3 Rot-Weiss Essen (A), 2:2 KSC (A)

Letzte Spiele Elversberg vs HSV: -

Beide Teams treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. In den letzten vier Partien gegen Aufsteiger kassierte der HSV drei Niederlagen. Davor waren die Hamburger gegen Liga-Neulinge neunmal in Folge ungeschlagen geblieben (6S, 3U).

Der Hamburger SV stellt in dieser Saison mit 13 Toren die beste Offensive, Elversberg die schwächste Defensive. Das spricht für einige Treffer im direkten Duell.

Unser Elversberg - HSV Tipp: Sieg HSV

Irgendwann wird sicher auch der HSV die erste Niederlage in der Saison 2023/24 kassieren. Aber am Samstag zu Gast beim Aufsteiger Elversberg spricht nicht wirklich viel für einen Patzer der Hamburger. Die Rothosen sind stabil und bringen ihre Qualität auf den Rasen. Für die Saarländer, die sich bisher in der 2. Bundesliga schwer tun, dürfte der Tabellenführer dagegen eine Nummer zu groß sein.