Espanyol Barcelona - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2023

Unser Espanyol Barcelona - Atletico Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 24.05.2023 lautet: Die Champions-League-Qualifikation ist den Rojiblancos nicht mehr zu nehmen, Platz 2 hingegen schon. Espanyol wehrt sich gegen den Abstieg.

Ungefährdet kombinierten sich die Colchoneros zum 3:0-Sieg gegen Osasuna. Damit ist die Qualifikation für die Königsklasse in Stein gemeißelt und Stadtrivale Real Madrid von Rang 2 verdrängt. Beim Gastgeber dieser Partie durfte am vergangenen Wochenende ebenfalls gejubelt werden: Ein 2:1-Erfolg gegen Rayo Vallecano verbesserte die Chancen auf den Klassenerhalt. Hier erfahrt ihr, warum wir bei Bet365 mit einer Quote von 2,37 auf einen „Sieg Atletico“ setzen.