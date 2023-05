Frankfurt - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Frankfurt - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.05.2023 lautet: Im Breisgau lebt nach dem Erfolg gegen Wolfsburg der Traum von der Königsklasse. Mit einem Sieg in Frankfurt könnte dieser wahr werden. Wir schreiben den Gästen leichte Vorteile zu.

Beim Abstiegskandidaten Schalke kam Eintracht Frankfurt jüngst trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Dabei zeigten die Adlerträger Moral und drehten einen frühzeitigen Rückstand durch die Treffer von Daichi Kamada und Tuta in eine knappe Führung. Da die Schalker aber deutlich mehr Zug zum Tor an den Tag legten, war die Punkteteilung am Ende verdient.