Frankfurt - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.23

Unser Frankfurt - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Das Topspiel verspricht Tore! Keines der letzten 42 BL-Duelle zwischen Frankfurt und Stuttgart endete torlos. Im Wett Tipp heute erwarten wir eine Fortsetzung dieser Serie.

Eintracht Frankfurt hat sich nach einem durchwachsenen Saisonstart gefangen und ist seit fünf Bundesliga-Spielen in Folge ungeschlagen. Besonders die Offensive der SGE wachte zuletzt auf und erzielte seit dem 7. Spieltag insgesamt 13 Tore (2,6 Tore pro Spiel). Eine grandiose Offensive hat auch der VfB Stuttgart. Die Schwaben erzielten nach den Bayern die meisten Treffer aus dem Spiel heraus (26). Nur in puncto Standard-Tore haben beide Teams Nachholbedarf (jeweils 3 Tore nach ruhenden Bällen).

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Frankfurt vs VfB Stuttgart auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Frankfurt vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Neben Union Berlin ist der VfB Stuttgart nach elf Spieltagen das einzige Team ohne Punkteteilung. Schon jetzt fuhren die Schwaben mehr Siege (8) als in der gesamten Vorsaison (7) ein. Holen Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft einen weiteren Dreier, liegen für euch Wettquoten zwischen 2,40 und 2,58 auf dem Tisch.

Frankfurt vs VfB Stuttgart Prognose: Viele Tore aus dem laufenden Spiel

Kein anderes Bundesliga-Team erzielte prozentual mehr Tore aus dem laufenden Spiel heraus als Stuttgart (90 Prozent) und Frankfurt (82 Prozent). Vor allem die SGE fuhr in den letzten Wochen mehrere Gänge hoch. Nach vier Toren an den ersten sechs Spieltagen erzielten die Hessen 13 Tore in den vergangenen fünf Begegnungen.