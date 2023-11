Frankreich - Gibraltar Tipp, Prognose, Quoten | 18.11.2023

Unser Frankreich - Gibraltar Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 18.11.2023 lautet: Gibraltar verlor jedes Qualifikationsspiel dieser Saison. Zudem erzielten die Gäste kein Tor in den vorangegangenen sechs Partien. In unserem Wett Tipp heute gegen den haushohen Favoriten und WM-Finalisten Frankreich rückt die Anzahl der Tore ins Zentrum.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Gibraltar auf „Unter 5,5 Tore“:

Frankreich vs Gibraltar Quoten Analyse:

Didier Deschamps kann sich bereits vor dem Ende der Qualifikation zurücklehnen. Seine französische Auswahl hat das Ticket für die anstehende EM 2024 schon in der Tasche und wird mit einer Quote von 1,01 wohl kaum einen Sieg gegen Gibraltar liegen lassen.

Frankreich vs Gibraltar Prognose: Stets siegreich, aber selten torreich

Frankreich - Gibraltar Statistik & Bilanz:

Julio Ribas ist seit 2018 als Trainer der Nationalmannschaft von Gibraltar im Amt. Während der gesamten EM-Qualifikation gelang dem Team 54 kein einziger Torerfolg. Das sollte gegen die beste Hintermannschaft der Qualifikation so bleiben. Auf der anderen Seite ließen sich die Gäste in den vorangegangenen Qualifikationsspielen nur selten abschießen. Keine der ersten sechs Quali-Partien von Gibraltar endete mit Über 5,5 Toren.

