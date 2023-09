Galatasaray - Kopenhagen Tipp, Prognose, Quoten | 20.9.2023

Unser Galatasaray - Kopenhagen Tipp zum Champions League Spiel am 20.09.2023 lautet: Im heimischen RAMS Park lässt Gala seine Fans nicht nur einmal jubeln.

Vier Jahre ist es her, dass Galatasaray an der Gruppenphase der Champions League teilnahm. In der Saison 2019/20 wurde man mit mageren zwei Punkten Letzter. Nun ist Gala zurück und will mit einem Dreier Ansprüche an die K.o.-Phase anmelden. Doch die Gäste vom FC Kopenhagen haben naturgemäß etwas dagegen. Sie spielten erst in der vergangenen Saison in der Königsklasse, bekamen dort aber in jedem Auswärtsspiel eine regelrechte Abreibung.

Wir sehen die Türken vorne und gehen davon aus, dass sie nicht nur einmal zum Torerfolg kommen. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Galatasaray Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Kopenhagen auf „Galatasaray Über 1,5 Tore“:

Galatasaray traf in den letzten 5 Pflichtspielen immer mindestens doppelt.

In der letzten CL-Saison kassierte Kopenhagen in jedem Auswärtsspiel mindestens 3 Gegentreffer.

Gala hat in dieser Saison noch keines von 10 Pflichtspielen verloren (8 Siege).

Galatasaray vs Kopenhagen Quoten Analyse:

Bei den Wettanbietern gehen die Türken als ziemlich klarer Favorit ins Rennen. Für Wetten auf Heimsieg erhält man bestenfalls Quoten von 1,60. Mit dem Interwetten Bonus könnt ihr noch mehr aus eurem Einsatz herausholen oder risikofrei eine andere Alternative wählen. Einen Tipp auf Auswärtssieg würden wir trotz Wettquoten bis 5,50 aber nicht empfehlen.

Wetten auf die Doppelte Chance X2 knacken immer noch die Marke von 2,00 recht deutlich. Ein Tipp auf einen Sieg Galas mit einem Handicap von -1 wirft Quoten bis 2,50 ab. Nicht ganz so hoch sind die Zahlen bei den beliebtesten Torwetten „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore“. In beiden Fällen bewegen sich die Spitzenwerte um 1,75 herum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs Kopenhagen Prognose: Gala dominiert

An die letzten Auftritte in der Königsklasse hat Galatasaray keine guten Erinnerungen. Bei ihren letzten vier Teilnahmen schieden die Türken immer in der Gruppenphase aus, zweimal davon als Letzter. Bei ihrem letzten Auftritt in der Saison 2019/20 holten sie gerade einmal zwei Punkte bei 1:14 Toren.

Weiter zurückblickend hat Cimbom tatsächlich nur zwei der letzten 26 Partien in der Champions League für sich entscheiden können. Von den übrigen 24 wurden ganze 17 verloren. Nach einem grandiosen Saisonstart in diesem Jahr sind die Türken für die bevorstehende Gruppenphase allerdings guter Dinge.

Von den bisherigen zehn Pflichtspielen in dieser Saison hat Galatasaray nämlich noch keines verloren und acht gewonnen. Die letzten sechs Pflichtspiele gewannen die Aslanlar am Stück und bei ihren letzten fünf Siegen trafen sie immer mindestens doppelt. Saisonübergreifend haben sie keine der letzten 16 Pflichtpartien verloren (14 Siege).

Im heimischen RAMS Park verloren sie zuletzt am 5. April 2023 ein Match. Seitdem blieben sie in zehn Pflichtspielen im heimischen Stadion in Folge ungeschlagen und konnten neun dieser Partien gewinnen. Zuletzt gab es dort acht Siege in Serie. Insofern kann man durchaus nachvollziehen, warum die Sportwetten Anbieter die Gastgeber favorisieren.

Galatasaray - Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 4:2 Samsunspor (H), 3:0 Gaziantep (A), 2:1 Molde (H), 3:2 Molde (A), 2:0 Trabzonspor (H)

Letzte 5 Spiele Kopenhagen: 2:2 Nordsjaelland (A), 2:0 Viborg (H), 1:1 Rakow (H), 3:1 Silkeborg (A), 1:0 Rakow (A)

Letzte Spiele Galatasaray vs Kopenhagen: 0:1 (A), 3:1 (H)

Allerdings können die Gäste aus Kopenhagen mit dem bisherigen Saisonverlauf ebenfalls zufrieden sein. Anders als Gala, das in der Süper Lig mit zehn Punkten aus vier Partien „nur“ Zweiter ist, führen die Dänen die Tabelle in der heimischen Superliga mit 19 Zählern aus acht Spielen an. Es gab bisher sechs Siege neben je einem Remis und einer Niederlage.

Von den letzten vier Pflichtspielen haben die Löwen allerdings nur eines gewonnen und sich dabei in den Playoffs zur Champions League gegen den polnischen Meister Rakow gemüht. Nach einem schmeichelhaften 1:0-Auswärtserfolg im Hinspiel plagte man sich zu Hause zu einem 1:1 und erreichte zum insgesamt sechsten Mal die Gruppenphase der Königsklasse.

Nur ein einziges Mal, nämlich in der Saison 2010/11, erreichten die Dänen die K.o.-Phase. Die Bilanz aus den letzten Auftritten ist dabei in etwa genauso schwach, wie nur zwei Siege aus den letzten 26 CL-Partien der Türken. Denn Kopenhagen hat nur vier der letzten 24 Spiele in diesem Wettbewerb gewinnen können (9 Remis, 11 Pleiten).

Vor allem mit dem Toreschießen klappte es in der Champions League zuletzt nicht. In acht ihrer letzten zehn Spiele schossen die Dänen nicht einmal ein Tor. Überhaupt trafen sie in all ihren 32 CL-Spielen nur 24 Mal, was einem Schnitt von 0,75 Treffern pro Match entspricht.

Unser Galatasaray - Kopenhagen Tipp: Galatasaray Über 1,5 Tore

In einer Gruppe mit Bayern und Manchester United wäre es bei der aktuellen Form der Engländer keine Sensation, wenn einer der beiden vermeintlichen Außenseiter am Ende Zweiter wird. Dazu muss aber im direkten Duell ein Sieg her und zu Hause trauen wir diesen den Türken zu. Mit Mauro Icardi haben sie einen Stürmer in ihren Reihen, der in den letzten sechs Pflichtspielen immer traf, dabei insgesamt acht Treffer erzielte. Im RAMS Park sollte Gala gegen zuletzt in der CL extrem auswärtsschwache Dänen, die in der letzten Saison alle drei Auswärtspartien mit 0:11 Toren verloren, nicht nur einmal zum Torerfolg kommen.