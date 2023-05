Gladbach - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Egal wie sich die Fohlen in die Sommerpause verabschieden, es wird mit der niedrigsten Punkteausbeute seit zwölf Jahren sein. Am letzten Spieltag gastiert der FC Augsburg im Borussia Park. Die Fuggerstädter benötigen im Bestfall drei Zähler, um ein Abrutschen auf den Relegationsplatz zu vermeiden. Beide Mannschaften zählen zu den schwächsten Defensiven der Liga und trieben damit bereits einige Ergebnisse in die Höhe. Wir gehen davon aus, dass dieses Spiel einige Tore bereithalten wird und setzen auf Über 3,5 Tore. In diesem Fall ist die Quote von 2,25 bei Betano äußerst verlockend.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Augsburg auf „Über 3,5 Tore“:

Augsburg ließ die meisten Schüsse der Liga gegen sich zu (492) - Gladbach ist mit 447 erlaubten Schüssen kaum besser (16.).

Nach erwartbaren Gegentoren treffen hier 2 der 3 schwächsten Defensivreihen der Liga aufeinander.

Der FCA beendete 62 Prozent seiner Gastauftritte mit Über 3,5 Toren im Spiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Augsburg Quoten Analyse:

Daniel Farke muss nach der schwächsten Spielzeit seit zwölf Jahren um seinen Job als Trainer der Fohlen fürchten. Ein Sieg zum Abschied könnte seine Möglichkeiten auf ein weiteres Jahr verbessern.

Dabei sind die Aussichten auf einen Dreier im Borussia Park nicht schlecht. Gladbach sammelte 30 seiner 40 Zähler (75 Prozent) im eigenen Stadion. Dafür klingen Quoten von 2,15 bis 2,40 für einen Heimsieg nicht schlecht.

Die Gäste aus der Fuggerstadt sahen auswärts zuletzt nicht gut aus. Seit zwölf Gastauftritten wartet das Team von Enrico Maaßen auf einen Sieg. Wer Sportwetten Anbieter mit Pay Pal Einzahlung bevorzugt, findet hier die entsprechenden Bookies, bei denen ein Sieg der Augsburger mit Wettquoten bis zu 3,00 ausgeschrieben ist.

Gladbach vs Augsburg Prognose: „Hoher Druck und viele Fehler“

Der FCA ist vor dem letzten Spieltag noch nicht gerettet. Verlieren die Fuggerstädter, während Stuttgart und Bochum gewinnen, ruft die Relegation. Der Druck ist definitiv vorhanden. Zwölf sieglose Auswärtsspiele in Folge werden wohl kaum für Selbstvertrauen sorgen.

Dieses dürfte sowieso etwas angeknackst sein. Enrico Maaßen und seine Spieler gewannen nur eines der vergangenen zehn Bundesliga-Spiele. Im direkten Vergleich mit den Fohlen sicherten sich die Augsburger zuletzt zwar drei Siege aus vier Duellen, doch im Borussia Park gewannen die Gäste keine der vergangenen sieben Begegnungen (2 Remis, 5 Niederlagen).

Laut den erwartbaren Gegentoren ist nur der VfL Bochum (70,91 xGA) fehleranfälliger als der FCA (64,01 xGA). Zudem ließ keine Mannschaft mehr Schüsse gegen sich zu als der FC Augsburg (492).

Diese Löcher in der Abwehr führten bereits zu 61 Gegentoren. 61 Prozent davon fielen in den Gastauftritten der Fuggerstädter. Zumindest erzielten sie selbst 62 Prozent ihrer Treffer in der Ferne. Kein Wunder, dass 62 Prozent ihrer Gastauftritte mit Über 3,5 Toren endeten.

Zuletzt wurden die Lücken in der Augsburger Hintermannschaft aufgedeckt. Die Folge: Der FCA kassierte in vier seiner vergangenen sieben Partien im deutschen Oberhaus drei Gegentore.

Gladbach - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:2 Leverkusen (A), 2:5 Dortmund (A), 2:0 Bochum (H), 1:2 VfB Stuttgart (A), 0:1 Union Berlin (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:3 Dortmund (H), 2:3 Bochum (A), 1:0 Union Berlin (H), 1:1 Frankfurt (A), 1:1 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Augsburg: 0:1 (A), 3:2 (H), 0:1 (A), 1:3 (A), 1:1 (H).

Für die Fohlen geht es nur noch darum, sich mit einem versöhnlichen Abschluss in die Sommerpause zu verabschieden. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien sehnen sich die Anhänger der Borussia nach einem Dreier.

Ihre Hoffnungen auf einen Heimsieg basieren vorrangig auf der Verteilung der Punkteausbeute. Gladbach sicherte sich bisher 30 von 40 Zählern (75 Prozent) vor heimischer Kulisse. Zudem verloren die Hausherren keines der vergangenen sieben Heimspiele gegen den FCA (5 Siege, 2 Remis).

Ebenso wie die Augsburger treten die Gladbacher mit einer luftigen Hintermannschaft an: Bisher ließ Gladbach 447 Schüsse gegen sich zu (16.) und kassierte 57,94 erwartbare Gegentore (16.). Zumindest drehten sie an den letzten Spieltagen in der Offensive etwas auf und erzielten in drei Spielen in Folge mindestens zwei Treffer.

Einen großen Anteil daran hat ein Spieler auf seiner Abschiedstour. Lars Stindl erzielte in den vergangenen drei Spielen jeweils einen Treffer als Joker. Insgesamt steht er bei acht Saisontoren, fünf davon als Einwechselspieler (Bestwert mit Dortmunds Giovanni Reyna).

Betano bietet aktuell einen Promo Code, den ihr möglicherweise für folgende Wette nutzen könnt: Setzt bei Betano auf „Sieg Gladbach & Über 2,5 Tore“ und ihr erhaltet bei einer erfolgreichen Wette eine Quote von 2,25.

Unser Gladbach - Augsburg Tipp: Über 3,5 Tore

Drei der vergangenen sechs direkten Duelle endeten mit Über 3,5 Toren. Die Fohlen erzielten in 62 Prozent ihrer Heimpartien Über 1,5 Tore. Die identische Torquote weisen die Augsburger bei ihren Gastauftritten auf.