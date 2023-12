Gladbach - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2023

Unser Gladbach - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 05.12.2023 lautet: Wenn die zwei Tabellennachbarn Gladbach und Wolfsburg in unserem Wett Tipp heute am Dienstag um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, sehen wir die Hausherren leicht vorne.

Im Pokal-Achtelfinale der Saison 2023/24 sind nur noch sechs Bundesligisten im Rennen. Die Zahl der Erstligisten wird sich weiter ausdünnen. Denn die Auslosung ergab in der Runde der letzten 16 auch noch zwei direkte Bundesliga-Duelle. In einem davon empfängt die Borussia aus Mönchengladbach den VfL aus Wolfsburg. Die Buchmacher, die für ihre Kunden auch immer wieder Freiwetten parat haben, schicken die Hausherren am Dienstag als leichte Favoriten ins Rennen.

Wir spielen mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Gladbach ist seit 5 Heimspielen ungeschlagen (4S, 1U)

Wolfsburg hat die letzten 6 Liga-Auswärtsspiele alle verloren

Die Fohlen sind seit 8 Duellen gegen die Wölfe ungeschlagen

Gladbach vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Beide Teams haben nach 13 Spieltagen in der Bundesliga 16 Punkte auf dem Konto und sind in der Tabelle Nachbarn (Platz 10 und 11). Da sich die Wölfe auswärts recht schwer tun und am Dienstag erneut auswärts ran müssen, sind die Gäste die leichten Außenseiter.

So gibt es bei der Gladbach vs Wolfsburg Prognose für einen Sieg der Hausherren Quoten im Schnitt von 2,22. Ein Erfolg der Niedersachsen in der regulären Spielzeit wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,95 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Wolfsburg Prognose: Bauen die Fohlen die Heimserie aus?

Im vergangenen Jahr hatte Gladbach immer wieder mal Probleme mit der Einstellung auf dem Platz. Hier hat die Mannschaft in diesem Jahr unter Coach Gerardo Seoane schon einige Fortschritte gemacht. Am Wochenende im Heimspiel gegen Hoffenheim mussten die Fohlen auf zahlreiche Stammspieler verzichten. Zudem war die TSG die fußballerisch bessere Mannschaft und hatte auch die besseren Chancen. Doch die Hausherren machten diese Nachteile mit viel Einsatz und Leidenschaft wett.

Zudem setzen die Verantwortlichen auf die Jugend. Am Ende waren sechs Spieler unter 22 Jahren auf dem Feld. So stand am Ende ein 2:1-Heimsieg auf der Anzeigetafel. Das war schon der vierte Heimsieg in Folge, nachdem die Borussia aus den ersten vier Partien der neuen Saison vor den eigenen Fans nur einen Punkt holen konnte. Im Pokal hatte sich Mönchengladbach in dieser Saison erst mit 7:0 in Bersenbrück und dann mit 3:1 daheim gegen Heidenheim durchgesetzt.

Nachdem Wolfsburg im Vorjahr ziemlich fahrlässig das internationale Geschäft verpasst hatte, wollte der Verein in diesem Jahr wieder angreifen. In der heimischen Volkswagen Arena läuft es mit 13 Punkten aus sechs Partien und der sechstbesten Heimbilanz bisher auch ganz ordentlich. Doch in der Fremde läuft beim VfL nicht viel zusammen. Das 1:3 am Samstag in Bochum war schon die sechste Pleite in der Fremde in Serie. Vor allem im ersten Durchgang gingen die Gäste sang- und klanglos unter.

Gegen vermeintlich kleinere Gegner lässt man sich immer wieder mit einer mangelnden Zweikampf-Bereitschaft den Schneid abkaufen. Drei Punkte aus sieben Gastspielen reichen im Auswärts-Ranking nur für Rang 16. So rutscht der Verein aus Niedersachsen ins graue Mittelfeld ab. Auf Platz 6 hat man vier Punkte Rückstand. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt sieben Zähler. Mit diesem Saisonverlauf gerät auch Trainer Niko Kovac immer mehr in die Kritik. Noch bekommt der Coach die Rückendeckung der Verantwortlichen.

Gladbach - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:1 Hoffenheim (H), 2:4 Dortmund (A), 4:0 Wolfsburg (H), 3:3 Freiburg (A), 3:1 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:3 Bochum (A), 2:1 Leipzig (H), 0:4 Gladbach (A), 2:2 Werder Bremen (H), 1:0 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Wolfsburg: 4:0 (H), 2:0 (H), 2:2 (A), 2:2 (H), 3:1 (A)

Wolfsburg führt die Bilanz gegen Gladbach mit 22 Siegen zu 16 Niederlagen an. Seit acht Duellen sind die Wölfe allerdings ohne Sieg gegen die Fohlen. In diesem Zeitraum gab es vier Unentschieden und vier Niederlagen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams ist erst ein paar Tage alt. Am 10. November siegte die Borussia daheim klar mit 4:0. Im Pokal gab es diese Paarung nur in der Saison 1994/95.

Damals bestritten beide Teams das Endspiel in Berlin. Das Team vom Niederrhein setzte sich mit 3:0 durch. Gladbach-Stürmer Assane Plea hat in den letzten fünf Spielen viermal getroffen. Bet365 hat eine Quote von 2,87 parat, wenn am Dienstag im Pokal ein weiterer Treffer hinzukommt. Vor einer Wette bei diesem Bookie sollten sich Kunden die Bet365 App installieren.

Unser Gladbach - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Fohlen gehen als leichte Favoriten ins Rennen. Das macht auch absolut Sinn, wenn man auf die Formkurve beider Teams schaut. Zudem war Gladbach in den letzten Spielen sehr heimstark, während sich die Wölfe in der Fremde überhaupt nicht wohlfühlen.

Das Argument, dass sich das Team von Niko Kovac vor allem gegen die „Kleinen“ schwer tut, zählt hier auch nicht wirklich. In der Liga setzte es für die Niedersachsen ja vor wenigen Wochen eine klare Pleite im Borussia Park.