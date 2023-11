Griechenland - Frankreich Tipp, Prognose, Quoten | 21.11.23

Unser Griechenland - Frankreich Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 21.11.2023 lautet: In der letzten Partie der Gruppe B steht nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. In unserem Wett Tipp heute sollten die Franzosen aber mindestens ein Remis einfahren.

Frankreich hat als souveräner Sieger der Gruppe B schon längst die Teilnahme an der EM 2024 klar gemacht. Um das zweite Ticket stritten sich die Niederlande und Griechenland. Vor dem letzten Spieltag haben die Griechen als Tabellendritter nur drei Punkte Rückstand auf die Elftal. Den direkten Vergleich gegen Oranje hat die “Ethniki” aber verloren.

So würde den Hausherren am Dienstag in Athen gegen die Franzosen auch ein Sieg nicht mehr weiterhelfen. Laut den Wettquoten sind sowieso “Les Bleus” die klaren Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 die Wette “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Griechenland vs Frankreich auf “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”:

Frankreich hat alle 7 Spiele der Gruppe B gewonnen

Griechenland hat 7 von 9 Duellen gegen “Les Bleus” verloren

In den letzten 3 Vergleichen der beiden Nationen fiel jeweils nur ein Treffer

Griechenland vs Frankreich Quoten Analyse:

Natürlich gehen die Franzosen bei den besten Buchmachern als Favoriten in die Griechenland vs Frankreich Prognose. Da aber alle Entscheidungen in der Gruppe schon gefallen sind, fällt der Unterschied nicht so deutlich aus.

So gibt es für einen Erfolg der Gäste immer noch durchschnittliche Quoten von 1,61. Einen Sieg der Hausherren bezahlen die Bookies mit Quoten im Schnitt von 5,70. Für eine Punkteteilung liegt der Quotenschnitt bei einem Wert von 3,98.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Griechenland vs Frankreich Prognose: Wie viel Gas gibt der Vize-Weltmeister?

Seit der WM 2014 hat die griechische Nationalmannschaft alle Endrunden verpasst. Diese Serie sollte eigentlich in der Quali für die EURO 2024 zu Ende gehen. Dazu wurde im Februar 2022 der Uruguayer Gustavo Poyet als neuer Nationaltrainer verpflichtet. In der Nations League lief es für die “Galanolefki” unter dem neuen Coach zunächst auch sehr gut. Griechenland holte in der Gruppe C2 15 von 18 möglichen Punkten und schaffte damit den Aufstieg in Liga B.

In der EM-Quali hatte die “Ethniki” am Ende aber das Nachsehen im Duell mit Frankreich und den Niederlanden. Zu Gast bei den Franzosen verlor man knapp mit 0:1. Die Vergleiche mit den Niederlanden endeten mit einem 0:3 auswärts und einem 0:1 daheim. Doch dank dem guten NL-Abschneiden darf die griechische Auswahl im März in den Playoffs noch auf ein EM-Ticket hoffen. Das 2:0 am Freitag im Testspiel gegen Neuseeland war der dritte Sieg in den letzten vier Partien.

Als amtierender Vize-Weltmeister gehört Frankreich natürlich jetzt schon zu den großen Favoriten für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Diesen Status hat die “Equipe Tricolore” auch in der laufenden Qualifikation unterstrichen. Alle sieben bisherigen Spiele hat die Elf von Coach Didier Deschamps gewonnen. So hatten die Franzosen schon vorzeitig den Gruppensieg eingetütet und der Trainer konnte im Heimspiel am Samstag gegen Gibraltar einige Stammspieler schonen.

Da der Gegner ab der 20. Minute in Unterzahl spielte, schrieben “Les Bleus” mit einem 14:0-Sieg Geschichte. Dieses Ergebnis bedeutete den höchsten Erfolg in der Historie der EM-Quali und auch der französischen Nationalmannschaft. Seit dem verlorenen Finale der WM 2022 hat Frankreich acht der neun Länderspiele gewonnen. Die einzige Ausnahme war das 1:2 im Testspiel gegen die interimsweise von Rudi Völler trainierte DFB-Auswahl.

Griechenland - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Griechenland: 2:0 Neuseeland (H), 0:1 Niederlande (H), 2:0 Irland (A), 5:0 Gibraltar (H), 0:3 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Frankreich: 14:0 Gibraltar (H), 4:1 Schottland (H), 2:1 Niederlande (A), 1:2 Deutschland (A), 2:0 Irland (H)

Letzte 5 Spiele Griechenland vs Frankreich: 0:1 (A), 0:1 (A), 1:0 (A), 1:3 (A), 1:5 (A)

Frankreich konnte sieben von neun Länderspielen gegen Griechenland gewinnen. Ein Remis stammt aus der Quali für die EM 1960 (1:1). Die einzige Niederlage setzte es im Viertelfinale der EURO 2004 (0:1), als die Hellenen am Ende auch den Titel holten.

Das Torverhältnis spricht mit 24:7 recht deutlich für die Franzosen. Die letzten drei Duelle endeten allerdings mit einem 1:0-Sieg für Frankreich. Setzt sich diese Serie am Dienstag fort, gibt es bei Happybet dafür eine Quote von 6,50. Weitere Infos über den Buchmacher liefert unser Happybet Test!

Unser Griechenland - Frankreich Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Sieben Siege in sieben Spielen der EM-Quali bei 27:1 Toren! Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. So müssten die Franzosen auch am Dienstag in Athen die klaren Favoriten sein. Da in der Gruppe B aber schon alle Entscheidungen gefallen sind, besitzt die Partie lediglich einen Testspiel-Charakter. Die Gäste werden wieder vielen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben. Der Kader von Frankreich besitzt allerdings eine unfassbare Qualität. So werden “Les Bleus” mindestens einen Punkt mitnehmen. Da in den letzten Duellen der beiden Teams nie allzu viele Treffer gefallen sind, rechnen wir dieses Mal auch nicht mit einem Torfestival.