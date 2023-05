Hannover - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Hannover trennte sich zuletzt sehr torreich von Düsseldorf. Nach 90 Minuten standen sechs Treffer bzw. ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Dabei gingen die Gäste sogar mit 2:0 in Front. Fortuna meldete aber Ansprüche auf drei Punkte an und drehte die Paarung nach dem Seitenwechsel. Am Ende kamen die 96er aber zurück und glichen kurz vor Schluss durch Maximilian Beier zum 3:3-Endstand aus.

Kiel lieferte sich am vergangenen Spieltag mit St. Pauli einen offensiven Schlagabtausch, musste aber nach 90 Minuten eine knappe 3:4 Niederlage in Kauf nehmen. Dabei gingen die Hausherren von der Ostseeküste sogar durch Steven Skrzybski vom Elfmeterpunkt in Front. Die „Kiezkicker“ berappelten sich aber und drehten die Partie in ein souveränes 4:1. Trotz des deutlichen Rückstands gaben sich die Hausherren nicht auf und verkürzten am Ende auf 3:4.

Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Ein Umstand, der zu einer Punkteteilung führen wird. Für diese Wette gewährt Bwin eine Quote in Höhe von 4,00.

Darum tippen wir bei Hannover vs Kiel auf „Unentschieden“:

Beide Teams sind im gesicherten Mittelfeld angesiedelt und können am letzten Spieltag befreit aufspielen.

Bereits in der Hinrunde teilten beide Mannschaften nach einem 1:1 die Punkte.

Holstein Kiel absolvierte mehr als ein Drittel seiner Auswärts-Duelle mit einem Remis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Kiel Quoten Analyse:

Wenngleich die Suche nach einem klaren Favoriten bei diesem Match wenig zielführend ist, werden den Gastgebern aus Niedersachsen aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile eingeräumt. Der Heimsieg bringt etwas mehr als den zweifachen Wetteinsatz mit sich. Die Gäste aus der Hafenstadt offenbaren hingegen Hannover Kiel Wettquoten zwischen 2,80 und 2,90.

Im Hinblick auf die Über- /Unter-Wetten wird mit einem torreichen Match gerechnet. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ servieren die Bookies für drei oder mehr Tore Quoten zwischen 1,35 und 1,45. Für blitzschnelle Aufladungen des Wettkontos bietet sich im Übrigen die Nutzung eines Wettanbieters mit PayPal an.

Hannover vs Kiel Prognose: „Zieht Kiel in der Tabelle an Hannover vorbei?“

Nur eines der vergangenen drei Duelle in der 2. Bundesliga beendete Hannover mit einem Triumph. Dem knappen 2:1-Erfolg gegen den Spitzenreiter aus Darmstadt stehen auf der anderen Seite ein Remis und eine Niederlage gegenüber.

Vier Jahre sind seit dem Abstieg aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs vergangen. Nach wie vor haben es die Mannen von Trainer Stefan Leitl nicht geschafft, um den Wiederaufstieg mitzuspielen. Immerhin liegt bisweilen im Vergleich zur letzten Saison eine Verbesserung um zwei Ränge vor. Dennoch beträgt die Differenz zur Aufstiegszone 19 Punkte.

Nur acht der insgesamt 16 Heimspiele führten zu einem Erfolgserlebnis (3U, 5N). Dennoch ist die Offensive in der HDI-Arena keineswegs zu unterschätzen, diese versäumte lediglich in einem Match im eigenen Stadion den Torerfolg. Mit 21 Gegentoren vor heimischer Kulisse macht sich ein gewisses Maß an defensiver Anfälligkeit breit.

Kiel befindet sich im Formtief und sackte nur einen Dreier in den jüngsten fünf Liga-Duellen ein. Dem knappen 2:1 gegen Karlsruhe stehen auf der anderen Seite vier Niederlagen gegenüber. In der Tabelle rutschten die „Ostseekicker“ auf Rang 10 ab.

Hannover - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:3 Düsseldorf (2BL, A), 2:1 Darmstadt (2BL, H), 1:2 Karlsruhe (2BL, A), 3:0 Nürnberg (2BL, H), 3:1 Bielefeld (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:4 St. Pauli (2BL, H), 2:1 Karlsruhe (2BL, H), 0:3 Düsseldorf (2BL, A), 0:3 Darmstadt (2BL, H), 0:3 Heidenheim (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Kiel: 1:1 (2BL, A), 2:0 (2BL, H), 3:0 (2BL, A), 0:1 (2BL, A), 0:3 (2BL, H).

In der Ferne haben die Kieler einen Hang zum Remis. Mehr als ein Drittel der Auswärts-Ansetzungen brachten keinen Sieger zum Vorschein. Vor allem der Offensive mangelt es an Durchschlagskraft. Beinahe 33 Prozent der Paarungen auf gegnerischem Terrain endeten ohne eigenen Torerfolg.

Bereits in der Hinrunde zeichnete sich zwischen beiden Kontrahenten ein ausgeglichenes Duell ab. Im Holstein-Stadion gingen die Gastgeber durch Fin Bartels in Front, mussten aber bereits sieben Minuten später den Ausgleich durch Cedric Teuchert hinnehmen.

Unser Hannover - Kiel Tipp: „Unentschieden“

Beide Mannschaften haben am letzten Spieltag nichts mehr zu befürchten und können somit befreit aufspielen. Vielleicht geben die jeweiligen Trainer dem einen oder anderen Reservisten etwas Spielpraxis.

96er-Coach Leitl dürfte vermutlich auch im 36. Pflichtspiel am 3-4-1-2 festhalten. Havard Nielsen und Cedric Teuchert sind dabei mit acht bzw. 14 Treffern als Stürmer gesetzt und werden dem Abwehrverbund der Gäste Probleme bereiten. Aus dem Zentrum heraus sorgt sicher Louis Schaub einmal mehr für offensive Unterstützung.

Der Kieler Trainer Marcel Rapp setzte zuletzt auf defensive Sicherheit und ließ mit einer Viererkette antreten. Die vier Gegentore auf heimischem Boden gegen St. Pauli lassen aber an der defensiven Standfestigkeit zweifeln. Im Offensivspiel sorgen vor allem die Außen Steven Skrzybski und Fabian Reese mit 15 bzw. zehn Treffern für Torgefahr.