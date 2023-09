Hannover - Osnabrück, Tipp, Prognose, Quoten | 17.09.2023

Unser Hannover - Osnabrück Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.09.2023 lautet: Die aktuelle Form in dieser Spielzeit und die Bilanz der beiden Kontrahenten im historischen Vergleich spricht für einen positiven Ausgang des Spiels für das Heimteam aus Hannover.

Kein einfaches Spiel für die Gäste aus Osnabrück, die von einer formstarken Mannschaft aus Hannover zum Niedersachsen-Showdown erwartet werden. Das Team von Tobias Schweinsteiger steht mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt kann mit dem Saisonstart zufrieden sein. Zwei Siege und zwei Remis bei nur einer Niederlage, ein knappes 0:1 gegen den HSV, können sich sehen lassen.

Hannover wird alles dafür geben, den Aufwärtstrend fortzusetzen und den Anschluss an die Spitze zu halten. Daher entscheiden wir uns für eine Wette auf „Sieg Hannover“ mit einer Quote von 1,80 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Hannover vs Osnabrück auf „Sieg Hannover“:

Osnabrück ist das einzige Team dieser Saison, welches in keinem der bisherigen Spiele in Führung ging, und das einzige Team ohne Sieg.

Hannover verlor zuletzt 1990 in einem Pflichtspiel gegen Osnabrück, seitdem blieb man in 11 Spielen ungeschlagen.

Hannover erzielte bereits 5 Tore nach Standards, Osnabrück kassierte bereits 4 Tore nach ruhenden Bällen in den ersten 5 Spielen.

Hannover vs Osnabrück Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die Heimmannschaft aus Hannover als Favorit in diesem Spiel, was sich auf dem Drei-Weg-Markt mit einer Quote von 1,80 darstellt. Verständlich, denn die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl ist deutlich stabiler in die Saison gestartet.

Ein Auswärtssieg Osnabrücks wäre eine kleine Überraschung und wird von den Buchmachern mit deutscher Lizenz mit bis zu vierfachem Wetteinsatz belohnt. Ein Unentschieden wird als ähnlich unwahrscheinlich gesehen, die Quoten liegen hier nur knapp niedriger im Bereich von 3,8.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Osnabrück Prognose: Kann Osnabrück die Negativserie beenden?

Hannover verlor nur eines der ersten fünf Ligaspiele, zuletzt gelang dies in der Saison 2016/17, welche auf dem zweiten Tabellenplatz beendet wurde und den Aufstieg in die 1. Bundesliga zur Folge hatte.

Die letzten beiden Auswärtsspiele wurden gegen Hansa Rostock und Fürth gewonnen, dazwischen lag nur eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen Spitzenreiter HSV. Wenn die Mannen aus Hannover einmal in Führung gehen, wird es schwer, sie zu schlagen, was durch die längste Zeit in Führung (196 Minuten) aller Teams dieser Zweitliga-Saison unterstrichen wird. Nur einmal gab man, beim 2:2 gegen Nürnberg am zweiten Spieltag, danach Punkte ab.

Der Aufsteiger aus Osnabrück verlor hingegen die letzten drei Ligaspiele und konnte nur am zweiten Spieltag einen Punkt aus Paderborn entführen. Sechs eigene Treffer erzielte man in der aktuellen Spielzeit bisher, sah jedoch auch schon zehn Mal den Ball im eigenen Netz zappeln.

Cheftrainer Tobias Schweinsteiger steht somit schon gehörig unter Druck, denn der diesjährige Saisonstart in der 2. Bundesliga mit nur einem Punkt und dem letzten Tabellenplatz markiert einen Vereins-Negativrekord. Zuletzt verlor man sogar gegen Mitaufsteiger Elversberg im heimischen Stadion.

Hannover - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:1 Fürth (A), 0:1 HSV (H), 2:1 Rostock (A), 3:3 (2:4 i.E.) Sandhausen (A), 2:2 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:1 Elversberg (H), 1:2 Rostock (A), 2:3 Nürnberg (H), 1:3 Köln (Pokal, H), 1:1 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Osnabrück: 1:0 (H), 1:2 (A), 4:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (H).

Die letzten sechs Zweitliga-Spiele gegen einen Tabellenletzten wurden aus Sicht Hannovers nicht verloren, diese Serie soll unter allen Umständen fortgeführt werden und der erste Heimsieg der Saison unter Dach und Fach gebracht werden. Zumal die 96er im historischen Vergleich nur gegen St. Pauli (13) mehr Siege feiern konnten, als gegen den kommenden Gegner aus Osnabrück (11).

Keines der letzten fünf Auswärtsspiele konnte Osnabrück in Hannover gewinnen, der schwache Start in die Saison lässt wenig Hoffnung, dass die West-Niedersachsen diese Serie am kommenden Sonntag beenden können. Freunden der Sportwetten, die sich trotzdem einen Sieg des Außenseiters vorstellen können, empfehlen wir einen Blick auf die NEObet App zu werfen.

Unser Hannover - Osnabrück Tipp: Sieg Hannover

Hannover ist dem Kontrahenten aus Osnabrück auf dem Papier individuell klar überlegen. Berücksichtigen wir dabei noch die aktuelle Form und den desaströsen Einstand der Auswärtsmannschaft in der aktuellen Spielzeit, zeichnet sich ein Heimsieg der 96er klar ab.