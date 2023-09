Hertha - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 17.09.2023

Unser Hertha - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.09.2023 lautet: Die Berliner fahren trotz bisherigen Problemen den zweiten Heim-Dreier in Folge ein.

Dass die Hertha aus Berlin nach fünf Spieltagen der neuen Zweitliga-Saison auf einem Abstiegsplatz stehen würde, hatte man in der Hauptstadt im Vorfeld sicherlich nicht erwartet. Am Sonntag will man den ersten Schritt in die eigentliche Richtung machen und die Abstiegsränge erst einmal verlassen.

Gegen die Gäste aus Braunschweig stehen die Chancen unseres Erachtens nach nicht schlecht, zumal auch die Löwen bisher alles andere als furchteinflößend aufgetreten sind. Wir sehen die Berliner in der Favoritenrolle und entscheiden uns für den Tipp auf Heimsieg mit einer Quote von 1,63 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Hertha vs Braunschweig auf „Heimsieg“:

Hertha hat das letzte Heimspiel mit 5:0 gegen Fürth gewonnen

Saisonübergreifend hat Braunschweig 4 der letzten 5 Auswärtsspiele verloren

Die Berliner haben in den letzten beiden Partien 9 Tore erzielt, die Eintracht insgesamt erst 3

Hertha vs Braunschweig Quoten Analyse:

Nicht nur bei Oddset, auch bei den anderen Anbietern geht die Alte Dame als Favorit in die Begegnung. Der Spitzenwert für den Tipp auf Heimsieg liegt bei 1,63. Mit einer erfolgreichen Wette auf die Gäste kann man dagegen mehr als das Fünffache seines Einsatzes zurückbekommen.

Insgesamt erwarten die Buchmacher ein recht torreiches Match. Für die Wette auf „Über 2,5 Tore“ erhält man Quoten von höchstens 1,62. Die Wettoption „Beide Teams treffen“ liefert nur minimal höhere Zahlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Braunschweig Prognose: Eintracht-Löwen bisher zu zahm

Viermal geführt und am Ende trotzdem verloren! Das war die bittere Erkenntnis aus der spektakulären 4:6-Niederlage der Hertha am letzten Spieltag in Magdeburg. Es war für die Alte Dame gleichzeitig die vierte Pleite in den ersten fünf Partien der noch jungen Saison. Noch immer stehen nur drei Punkte vom 5:0-Heimsieg über Fürth auf dem Konto.

Nachdem die Berliner an den ersten drei Spieltagen nicht ein einziges Tor erzielen konnten, trafen sie in ihren letzten beiden Partien gleich neun Mal ins Schwarze. Allerdings stellen sie nach dem halben Dutzend Gegentore am vergangenen Spieltag mit mittlerweile elf Gegentreffern auch die zweitschwächste Defensive.

Die insgesamt vier Pleiten in den ersten fünf Partien sind durchaus besorgniserregend. Die Hertha selbst hatte in der 2. Bundesliga nach fünf Spieltagen noch nie weniger Punkte. Vor 31 Jahren waren es ebenfalls nur drei. Zudem hatten in diesem Jahrtausend nur zwei Bundesliga-Absteiger zum Vergleichs-Zeitpunkt weniger Punkte.

Einer von diesen war Arminia Bielefeld in der letzten Saison und die spielen mittlerweile in der 3. Liga. Nimmt man die letzten Zweitliga-Saisonen der Herthaner dazu, dann haben sie nur eines der letzten 20 Heimspiele im Unterhaus verloren und 14 gewonnen. Die einzige Pleite gab es im ersten Heimmatch der laufenden Saison gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden.

Hertha - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 4:6 Magdeburg (A), 4:0 Fürth (H), 0:3 HSV (A), 5:0 Carl Zeiss Jena (A), 0:1 Wehen Wiesbaden (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 St. Pauli (H), 0:2 Karlsruhe (A), 1:0 Schalke (H), 1:3 Schalke (H), 1:2 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Braunschweig: 1:0 (N), 2:2, 4:4 n.V. 5:6 n.E. (A), 4:5 (A), 4:1 (N), 2:1 (A)

Vor der Länderspielpause rettete Eintracht Braunschweig beim 1:1 zu Hause gegen St. Pauli durch einen Treffer in der 80. Minute noch einen Punkt. Tore der Löwen waren bisher ziemlich rar. Erst dreimal konnte die Eintracht den Ball im gegnerischen Kasten unterbringen. Kein anderes Team netzte seltener. Bislang holte der BTSV nur einen Zähler mehr als der Gegner, doch es ist gut möglich, dass er den Spieltag hinter der Alten Dame beendet. Denn Braunschweig gewann saisonübergreifend nur eines der letzten 13 Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga. Von den übrigen zwölf Auswärts-Partien wurden acht verloren und die letzten drei in Serie.

Im gesamten Kalenderjahr 2023 holte nur Greuther Fürth in der Fremde weniger Punkte (10) als die Löwen (12), die aktuell mit nur einem Treffer die schwächste Auswärts-Offensive stellen. Dass Berlin auf der anderen Seite mit nur einem Gegentreffer die aktuell zweitbeste Heim-Defensive stellt, ist eine wichtige Info für die Hertha Braunschweig Prognose.

Die letzten direkten Duelle mit der Alten Dame waren echte Spektakel. In der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 setzte sich die Eintracht zu Hause mit 5:4 durch. In der ersten Runde der letzten Saison gewann sie daheim mit 6:5 im Elfmeterschießen, nachdem es nach 90 Minuten 2:2 und nach Verlängerung 4:4 stand. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lohnt sich ein Blick auf den Oddset Bonus, bevor ihr euch für einen Bookie entscheidet.

Unser Hertha - Braunschweig Tipp: Sieg Hertha

Hertha hat das letzte Heimspiel mit 5:0 gewonnen und auch in Magdeburg vier Treffer erzielt, die am Ende aber nicht gereicht haben. Dennoch veranlasst uns insbesondere auch die Auswärtsschwäche der Löwen, die seit Ende Oktober 2022 nur eines von 13 Auswärtsspielen gewannen, die Gastgeber hier doch sehr deutlich vorne zu sehen.