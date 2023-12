Homburg - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2023

Unser Homburg - St. Pauli Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 05.12.2023 lautet: Zwei Favoriten konnte Homburg 2023/24 im Pokal schon aus dem Wettbewerb werfen. In unserem Wett Tipp heute dürfte der Weg des Regionalligisten nun aber zu Ende gehen.

Gerade mal sechs Erstligisten haben es in der Saison 2023/24 ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschafft. Dafür stehen acht Zweitligisten in der Runde der letzten 16. Einer davon ist der FC St. Pauli. Die Kiezkicker bekommen es am Dienstag mit dem einzigen Regionalligisten, der noch im Wettbewerb ist, zu tun. Zu Gast in Homburg sind die Hamburger natürlich die klaren Favoriten.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bwin die Wette „Sieg St. Pauli & Über 2.5 Tore“.

Darum tippen wir bei Homburg vs St. Pauli auf „Sieg St. Pauli & Über 2,5 Tore“:

St. Pauli ist der Tabellenführer der 2. Bundesliga

Die Kiezkicker sind in dieser Saison noch ungeschlagen

Die „Boys in Brown“ haben die beste Abwehr in der 2. Bundesliga

Homburg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Der Regionalligist empfängt den Zweitliga-Tabellenführer. Aus dieser Konstellation ergibt sich eine klare Ausgangslage. So wird ein Sieg der Gäste aus Hamburg in der regulären Spielzeit nur mit Quoten im Schnitt von 1,34 belohnt.

Einen Überraschungs-Sieg der Hausherren in 90 Minuten belohnen die Buchmacher, die vor allem auch mit dem besten Wettanbieter Bonus überzeugen, dagegen mit hohen durchschnittlichen Quoten von 8,12.

Bei so einem auf dem Papier ungleichen Duell stellt sich zudem die Frage, ob dem „David“ gegen den „Goliath“ ein Tor gelingt. Siegen die Kiezkicker ohne Gegentor, hat Bet365 dafür eine Quote von 2,50 parat. Für die mobile Tipp-Abgabe bei diesem Bookie eignet sich die Bet365 Wett App.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Homburg vs St. Pauli Prognose: Wie hat der FCSP das Remis gegen den HSV verkraftet?

Der FC Homburg ist das Überraschungsteam dieser DFB-Pokal-Saison. In Runde 1 besiegten die Saarländer den Erstligisten Darmstadt mit 3:0. Dann folgte Ende Oktober ein 2:1 gegen Greuther Fürth. Damit hat der FCH erstmals seit 1996 wieder ein DFB-Pokal-Achtelfinale erreicht. In der Liga gehören die Grün-Weißen schon seit sechs Jahren zur Regionalliga Südwest. Seit dem Sommer wird die Mannschaft von Danny Schwarz, der auch schon die zweite Mannschaft der Bayern trainiert hat, betreut.

Nach einem größeren Umbruch hatte die Mannschaft den Saisonstart zunächst verpatzt. Doch mit einer Serie von inzwischen zehn Spielen in Folge ohne Niederlage (7S, 3U) hat Homburg sogar die Tabellenführung in der Liga übernommen. Hier profitierte die Mannschaft am Wochenende allerdings auch davon, dass das Spiel des bisherigen Spitzenreiters Stuttgarter Kickers abgesagt wurde. Mit 48 Toren hat der FCH die zweitbeste Offensive der Regionalliga. Allerdings hat man auch schon 25 Gegentreffer kassiert (13 mehr als Stuttgart).

Am Freitag im Stadtderby gegen den HSV zeigte St. Pauli in der ersten Hälfte eine mitreißende Leistung und führte nach einer halben Stunde verdient mit 2:0. Aus dem Nichts kassierten die Hausherren dann allerdings ab der 58. Minute innerhalb kürzester Zeit zwei Gegentreffer, von denen man sich nicht mehr erholte. So endete das Duell der Hamburger Zweitligisten mit 2:2. Damit blieben die Kiezicker ungeschlagen und Tabellenführer.

Zudem konnte man die Rothosen auf Distanz halten. Trotzdem fühlte sich das Ergebnis wie ein Rückschlag an. Bisher standen die „Boys in Brown“ in dieser Saison für enorme Effizienz im Abschluss und absolute Konsequenz in der Defensive. Dieses Mal machte die Mannschaft von Coach Fabian Hürzeler nach den ersten zwei Treffern den Sack nicht zu und verteidigte nur zwei gefährliche Szenen des Gegners nachlässig. Mit 13 Gegentoren hat St. Pauli immer noch die mit Abstand beste Defensive der 2. Bundesliga.

Homburg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Homburg: 1:1 TSG Hoffenheim II (A), 2:0 Eintracht Frankfurt II (H), 6:1 Aalen (A), 2:2 Stuttgarter Kickers (A), 1:0 Bliesmengen-Bolchen (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:2 HSV (H), 3:2 Hansa Rostock (A), 1:2 Eintracht Braunschweig (A), 0:0 Hannover (H), 2:0 SV Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Homburg vs St. Pauli: 0:5 (A), 1:4 (H), 0:3 (A), 2:1 (H), 0:2 (H)

Zwischen 1986 und 1995 trafen beide Vereine insgesamt 13 Mal aufeinander (6S, 3U, 4N für den FCSP). In der Saison 1986/87 bestritten Homburg und St. Pauli die Relegation zur Bundesliga. Die Saarländer konnten damals mit einem 3:1 und einem 1:2 die Klasse halten.

Am 34. Spieltag der Zweitliga-Saison 1994/95 machten die Kiezkicker mit einem 5:0 gegen den FCH den Aufstieg klar. In der Saison 1995/96 traf man sich zum bisher einzigen Mal im Pokal. Der Zweitliga-Absteiger setzte sich sensationell mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Unser Homburg - St. Pauli Tipp: Sieg St. Pauli & Über 2,5 Tore

Die Homburger wollen die nächste Sensation schaffen. Doch bisher ist es in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen, den FC St. Pauli zu bezwingen. Zudem reisen die Kiezkicker nach dem Remis gegen den HSV mit etwas Frust im Bauch an. So rechnen wir in diesem Spiel nicht mit einer Überraschung. Stattdessen spricht schon in der regulären Spielzeit alles für einen Erfolg der Gäste, bei dem auch einige Tore fallen dürften.