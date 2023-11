Israel – Rumänien Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Israel - Rumänien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 18.11.2023 lautet: Einen Favoriten sehen wir im Spitzenduell der Gruppe I nicht, rechnen aber in unserem Wett Tipp heute mit Toren auf beiden Seiten.

Die Israelis, die aufgrund des Nahostkonflikts kürzlich zwei weniger erfolgreiche Nachholspiele in der EM-Quali absolvierten, ließen allgemein zuletzt gehörig Federn und holten nur einen Sieg aus vier Begegnungen (2U, 1N). Rumänien ist weiterhin in der Qualifikation ungeschlagen (4S, 4U) und könnte schon mit einem Remis das Ticket für die Endrunde lösen.

Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute keinen Favoriten, schließen am neutralen Spielort in der Pancho Arena in Ungarn aber Tore auf beiden Seiten zu einer Quote von 1,83 bei Bwin nicht aus.