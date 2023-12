Jaguars - Bengals Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2023

Unser Jacksonville Jaguars - Cincinnati Bengals Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.12.2023 lautet: Monday Night Football stellt jede Woche zwei Mannschaften in ein Schaufenster. In unserem Wett Tipp heute geht es mehr um Punkte als um den Sieg.

Zac Taylor, Head Coach der Cincinnati Bengals, muss die restliche Saison ohne seinen Star-Quarterback Joe Burrow auskommen. Seine Bilanz ohne den spielstarken Passgeber liegt bei 4-20 Siegen. Diese miserable Statistik möchte der Trainer der Gäste sicherlich gerne aufbessern, denn es geht für ihn nicht nur gegen die Jaguars, sondern auch gegen seinen Bruder. Press Taylor ist Offensive Coordinator und Playcaller der Jaguars. Die Gastgeber sind mit mehr als einem Touchdown Unterschied der Favorit in diesem MNG.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Jaguars Über 23,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Jaguars vs Bengals auf „Jacksonville Jaguars Über 23,5 Punkte“:

Die Defense der Bengals lässt die zweitmeisten Yards pro Spiel zu (404,6).

Die Bengals kassierten in 2 der letzten 3 Wochen Über 23,5 Punkte.

Jacksonville erzielte an den letzten beiden Spieltagen Über 23,5 Punkte.

Jaguars vs Bengals Quoten Analyse:

Ohne Joe Burrow sind die Playoff-Hoffnungen der Bengals rapide gesunken. Entgegengesetzt verhalten sich die Siegquoten der Gäste, die mit Wettquoten von 3,90 bis 4,25 ins Monday Night Game starten.

Jacksonville gewann sieben der letzten acht Partien. Das Ende der vergangenen Saison einbezogen, feierten die Jaguars an 14 ihrer vergangenen 18 Spieltage einen Sieg. Ein erneuter Erfolg im eigenen Stadion führt bei verschiedenen Buchmachern zu einer Maximalquote von 1,26. Einen Wettbonus ohne Einzahlung solltet ihr daher eher für andere Wetten aufsparen.

Jaguars vs Bengals Prognose: Ein Geschenk für die Jaguars

Im Schnitt erarbeitete sich die Offensive der Jaguars in dieser Spielzeit 23,1 Punkte pro Spiel (12.). An den vergangenen beiden Spieltagen überschritt Jacksonville die für uns entscheidende Marke von 23,5 Punkten. Es ist eine positive Tendenz im Angriffsspiel.

Ein besonderes Auge haben wir auf die Verbesserung im Passspiel der Hausherren geworfen. Trevor Lawrence hatte in den letzten beiden Wochen die zweitmeisten Yards pro Passversuch (8,9). Zudem wird er in diesem Zeitraum mit einer Quote von 9,1 Prozent Big-Time-Throws an dritter Stelle geführt.

Das Monday Night Game könnte für den Tabellenführer der AFC South zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ohne Joe Burrow fehlt der Bengals-Offensive der Motor. Noch mehr Sorgen bereitet die Defensive. Nur die Chargers erlaubten an den ersten zwölf Spieltagen mehr Yards pro Spiel (414,3) als Cincinnati (404,6).

Prozentual betrachtet ließ die Mannschaft von Zac Taylor die meisten First Downs über den Boden zu (28,9 Prozent). Das erhöht die Baseline für das Laufspiel der Jaguars, die auf dem Boden eher mit Big Plays als kontinuierlich positiven Spielzügen glänzen.

Jaguars - Bengals Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jacksonville Jaguars: 24:21 Texans (A), 34:14 Titans (H), 3:34 49ers (H), 20:10 Steelers (A), 31:24 Saints (A)

Letzte 5 Spiele Cincinnati Bengals: 10:16 Steelers (H), 20:34 Ravens (A), 27:30 Texans (H), 24:18 Bills (H), 31:17 49ers (A)

Letzte 5 Spiele Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals: 21:24 (A), 25:33 (A), 27:17 (A), 23:7 (H), 23:33 (A)

Über das Passspiel sollte Jacksonville ebenfalls zu einigen Möglichkeiten kommen. In den letzten zwei Wochen sammelten die Gastgeber über die Luft anteilig die drittmeisten Big Plays (28,2 Prozent) der gesamten NFL. Gut für unsere Wette, dass die Bengals in dieser Spielzeit die meisten Yards pro Passversuch erlaubten (8,1).

Nur die Cardinals ließen im Passspiel bisher eine höhere Success Rate (49,4 Prozent) als die Bengals zu (48,8 Prozent). Die Zahlen decken sich mit den Ergebnissen in den vergangenen Wochen. Während der Niederlagenserie von drei Spielen in Folge kassierte Cincinnati in zwei Partien mindestens 30 Punkte.

Das Matchup zwischen der Jaguars-Defense und der Bengals-Offense geht ebenfalls eindeutig in eine Richtung. Ohne Joe Burrow geht den Gästen die Gefahr aus der Luft abhanden und das Laufspiel ist das schwächste der Liga (75,8 Yards pro Spiel).

Zusätzlich zählt die Rushing Defense der Jaguars zu den besten der NFL. Pro Spieltag hielt das Team von Doug Pedersen die Konkurrenz bei 87,4 Rushing-Yards (4.). Hält die Verteidigung der Hausherren die Bengals bei „Unter 13,5 Punkten“, verteilt Bet3000 eine Quote von 1,80. Hier gelangt ihr direkt zur Bet3000 Anmeldung.

Unser Jaguars - Bengals Tipp: Jaguars Über 23,5 Punkte

Cincinnati kassierte in drei der vorangegangenen fünf Auswärtsspielen mindestens 27 Punkte. Die Defensive wird große Probleme mit der stärker werdenden Jaguars-Offensive haben, insbesondere wenn Trevor Lawrence seine Leistungskurve weiter nach oben treibt.