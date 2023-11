Juventus - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 26.11.23

Unser Juventus - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.11.2023 lautet: Der Tabellenführer aus Mailand gastiert beim ersten Verfolger. Beide Defensiven sind kaum zu bezwingen. Unser Wett Tipp heute wird genau von dieser Ansicht geleitet.

Nach zwölf Spieltagen haben genau zwei Teams der Liga nur eine Niederlage kassiert: Juventus Turin und Inter Mailand. Beide Mannschaften brillieren mit einer herausragenden Defensive. Im Gegensatz zur „Alten Dame“ hat Inter ein deutlich besseres Angriffsspiel, was in erster Linie an Kapitän Lautaro Martinez festgemacht werden kann. Schon der Blick auf die vergangenen Aufeinandertreffen gibt eine klare Tendenz dieser Paarung vor. Fünf der letzten sechs direkten Duelle pfiffen die jeweiligen Schiedsrichter mit Unter 2,5 Toren ab.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,25 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Juventus vs Inter Mailand auf „Beide Teams treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“:

Beide Mannschaften beendeten 8 von 12 Partien mit einer weißen Weste.

Hinsichtlich der erwartbaren Gegentore empfängt die beste Abwehr der Liga (7,8 xGA) die zweitbeste Defensive (8,4 xGA).

5 der letzten 6 Aufeinandertreffen endeten mit Unter 2,5 Toren.

Juventus vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Serie A bietet am kommenden Wochenende eine extrem packende Begegnung an. In der Juventus vs. Inter Mailand Prognose treten die aktuell besten Teams der italienischen Spitzenliga gegeneinander an. Wir erwarten ein Duell auf höchstem Niveau und würden eine Gratiswette ohne Einzahlung empfehlen.

Das legen zumindest die Quoten nahe. Mit Siegquoten bis 3,35 ist „La Vecchia Signora“ als leichter Außenseiter gekennzeichnet. Mehr Sicherheit bieten Quoten von 2,15 bis 2,27 für einen Sieg der Nerazzurri allerdings ebenfalls nicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Inter Mailand Prognose: Zwei herausragende Defensiven

Die Serie A ist bekannt für viele Mannschaften mit einer hohen Leistungsdichte im Defensivverbund. Dieses Jahr bestätigen die beiden besten Mannschaften Italiens diese Vermutung. Juventus (5) und Inter Mailand (5) ließen die wenigsten Gegentore aus dem laufenden Spiel zu.

Beide Teams haben sich in den ersten Wochen mit beeindruckenden Abwehrmechanismen einen Namen gemacht. Massimiliano Allegri trainiert derzeit die Truppe mit den wenigsten erwartbaren Gegentoren (7,8 xGA), Simone Inzaghi die zweitbeste Abwehr (8,4).

Insgesamt acht von zwölf Spieltagen beendeten sowohl die „Alte Dame“ als auch die Nerazzurri bereits ohne Gegentor - Liga-Bestwert! Zudem ließ nur Atalanta weniger erwartbare Tore aus dem Spiel zu (5,42 xGA) als die Mailänder (5,70 xGA) und die Turiner (5,86 xGA).

Durchschnittlich kassierte Inter Mailand nur 0,5 Gegentore pro Partie. Ein phänomenaler Wert, den die Hausherren beinahe ebenfalls vorweisen können (0,6 Gegentore pro Spiel).

Juventus - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 Cagliari (H), 1:0 Florenz (A), 1:0 Hellas Verona (H), 1:0 AC Milan (A), 2:0 FC Turin (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Frosinone (H), 1:0 RB Salzburg (A), 2:1 Atalanta (A), 1:0 AS Rom (H), 2:1 RB Salzburg (H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Inter Mailand: 0:1 (H), 1:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 2:4 n.V. (A).

Unser aktueller Eindruck zu dieser Partie deckt sich mit den Ergebnissen der letzten Aufeinandertreffen. Sechs der vergangenen sieben Vergleiche blieben Unter 2,5 Toren, vier davon wurden mit „Beide Teams treffen: Nein“ abgepfiffen. Diese Tendenz kam besonders in den letzten Wochen bei beiden Top-Teams wieder in Mode. Juve verhinderte in sechs der jüngsten sieben Liga-Partien ein Gegentor - Inter hielt in drei der vorangegangenen vier Serie-A-Spielen die Null.

Darüber hinaus konnte die „Alte Dame“ sechs der letzten sieben Pflichtspiele bei Unter 2,5 Treffern halten. Etwas, das Inter in drei der vorherigen vier Partien gelungen ist. Ebenfalls interessant: Die Nerazzurri fuhren in der Ferne fünf Siege in fünf Partien ein. Das entsprechende Torverhältnis von 12:1 ist bemerkenswert.

Auf der anderen Seite sind die Allegri-Schützlinge bei einem Torverhältnis von 10:3 in allen sechs Liga-Heimspielen ungeschlagen (5 Siege, 1 Remis). Für uns klingt eine Quote von 3,40 für ein Unentschieden bei Oddset online sehr attraktiv.

Unser Juventus - Inter Mailand Tipp: „Beide Teams treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“

Dieses Spitzenspiel sollte auf höchstem Niveau stattfinden und auf beiden Seiten von der jeweils herausragenden Defensive getragen werden. Wir können keinen klaren Favoriten ausmachen, sehen hingegen eher die Chance, am Ende sogar eine Begegnung ohne Treffer zu erleben.