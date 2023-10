Kaiserslautern – Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 06.10.23

Die Pfälzer zeigten kürzlich beim VfL Osnabrück Moral und egalisierten einen 0:2-Rückstand. Dabei kam der Ausgleich durch Boris Tomiak erst in der achten Minute der Nachspielzeit zustande. Zudem vergaben die Gäste zwei Elfmeter. Hannover wurde jüngst beim 2:0 gegen Wiesbaden in der HDI Arena seiner Favoritenrolle gerecht. Dabei präsentierten sich die Hausherren sehr souverän und ließen kaum Chancen der Gäste zu.

In unserem Kaiserslautern Hannover Tipp räumen wir beiden Teams Möglichkeiten auf den Sieg ein und rechnen zudem mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang stellt DAZN Bet eine Quote von 2,36 zur Verfügung .

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Hannover auf „Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen“:

Kaiserslautern vs Hannover Quoten Analyse:

Kaiserslautern vs. Hannover Prognose: Beißt sich Hannover vorne fest?

Unter Trainer Dirk Schuster ging es für die Pfälzer steil bergauf. Der 55-Jährige führte die Elf zurück in die 2. Bundesliga und will dort um jeden Preis verweilen. Nachdem in der Aufstiegssaison Rang 9 heraussprang, stehen die Roten Teufel in dieser Spielzeit aktuell auf Platz 6.

In der 2. Bundesliga gehört den Pfälzern die Lufthoheit. Kein anderer Klub gewann so viele Kopfballduelle (203). Sieben der 15 Saisontore wurden mit dem Kopf erzielt.

Die Hannoveraner gehen in die fünfte Zweitliga-Saison und träumen in diesem Jahr vom Aufstieg. Nachdem im Jahr 2019 der Abstieg aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs besiegelt wurde, reichte es abgesehen von der Spielzeit 2019/20 immer nur für einen zweistelligen Tabellenplatz.

Kaiserslautern - Hannover Statistik & Bilanz:

Mit 19 Toren haben die Niedersachsen die beste Offensive der 2. Bundesliga. Keines der vier Auswärtsspiele in dieser Saison ging verloren (2S, 2U). In der Ferne war der Angriff hellwach und hatte bisweilen in jedem Match Grund zum Jubeln. Der Abwehrverbund hielt aber auf der anderen Seite in keinem der vier Auswärtsduelle die Null. DAZN Bet ist sich der offensiven Qualitäten beider Teams bewusst und stellt für den Markt „BTS“ eine Quote von 1,63 bereit. Vor dem Abschluss der Wette bietet sich ein Blick auf den DAZN Bet Bonus an.