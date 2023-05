Köln - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Köln - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.05.2023 lautet: Der Effzeh trifft ins Bayern-Tor, doch für einen Sieg wird es wohl nicht reichen.

Es ist soweit: Der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/2023 steht vor der Tür und die Ausgangslage in Sachen Meisterschaft ist klar. Dortmund ist mit einem Sieg Meister, während sich die Bayern nur dann zum Champion krönen lassen können, wenn sie selbst in Köln einen Dreier holen und der BVB nicht gewinnt. Kann der FCB die Borussia im Fernkampf unter Druck setzen? Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“. Hierfür bietet Happybet eine Quote von 1,60.

Darum tippen wir bei Köln vs Bayern auf „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“

Köln traf in 6 der letzten 7 Spiele

Bayern kassierte in 7 der letzten 8 Bundesliga-Auswärtsspiele Gegentore

Der FCB ist seit 17 direkten Duellen ungeschlagen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Bayern Quoten Analyse:

Patzen die Bayern auch in Köln? Unmöglich ist das sicherlich nicht und Wetten auf die Geißböcke bringen Quoten von bis zu 8,00. Selbst die Doppelte Chance 1X liefert noch Werte bis 3,50. Die Wettquoten für einen Tipp auf den Auswärtssieg belaufen sich dagegen nur auf Werte bis 1,30.

Wettoptionen gibt es jedenfalls auch in diesem Spiel eine Menge, sodass sich hier auch einige Alternativen bei den Sportwetten Anbietern mit PayPal finden lassen. Wetten auf Unter 3,5 Tore bringen zum Beispiel Quoten von über 2,00. Die Gegenwette, also mindestens vier Treffer, liefert dagegen Wettquoten um 1,65.

Köln vs Bayern Prognose: Der Effzeh hält munter dagegen

Argumente, die dafür sprechen, dass die Kölner diese Partie zumindest nicht verlieren, gibt es einige. Seit drei Spielen ist der Effzeh ungeschlagen und holte nach zwei Siegen in Serie zuletzt ein Remis an der Weser bei Werder Bremen. Überhaupt haben die Geißböcke nur eines ihrer letzten acht Bundesliga-Spiele verloren.

In den anderen sieben Begegnungen gab es vier Siege und drei Remis. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen die Kölner mit zehn Punkten und 11:6 Toren auf Rang 3 und damit einen Platz vor den Bayern. Insgesamt stehen die Geißböcke allerdings nur auf Rang 10 und können die Saison im besten Fall auf Platz 9 beenden.

Im schlimmsten Fall kann es aber auch nur noch einen Platz runtergehen. Es ist zwar eine Floskel, aber letzten Endes geht es für Köln darum, sich im letzten Heimspiel der Saison gebührend von den heimischen Fans zu verabschieden. Und welches Geschenk wäre besser und schöner als ein Sieg gegen die Bayern?

Im bisher letzten Heimspiel gab es ein regelrechtes Schützenfest, als man die Hertha aus Berlin mit 5:2 nach Hause schickte. Zuvor hatte es allerdings nur zwei Punkte aus fünf Heimspielen gegeben und dabei auch nur ein einziges eigenes Törchen.

Köln - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Bremen (BL, A), 5:2 Hertha (BL, H), 2:1 Leverkusen (BL, A), 0:1 Freiburg (BL, H), 3:1 Hoffenheim (BL, A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:3 RB Leipzig (BL, H), 6:0 Schalke (BL, H), 2:1 Bremen (BL, A), 2:0 Hertha (BL, H), 1:3 Mainz (BL, A)

Letzte 5 Spiele Köln vs Bayern: 1:1 (BL, A), 4:0 (BL, H), 2:3 (BL, A), 1:5 (BL, A), 1:2 (BL, H)

Die Bayern haben nach der verdienten Heimpleite gegen RB Leipzig die Tabellenführung an Borussia Dortmund abtreten müssen und die Meisterschaft am letzten Spieltag damit nicht mehr in der eigenen Hand. Nur ein Sieg eröffnet dem FCB überhaupt noch Chancen auf den elften Meistertitel in Folge.

Auswärts wurden allerdings drei der letzten fünf Pflichtspiele verloren, wobei unter den Schlappen auch jene bei Man City in der Champions League war. Und dennoch: In der Bundesliga gab es vier der insgesamt fünf Pleiten in der Fremde. Trotzdem werden die Münchner diese Saison als beste Auswärtsmannschaft beenden - ein wohl nur schwacher Trost.

Mit 90 Treffern stellt der Rekordmeister nach wie vor die beste Offensive und mit 37 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Auswärts ging es zuletzt aber so gut wie nie ohne Gegentreffer. In sieben der letzten acht Bundesliga-Partien auf des Gegners Platz musste Yann Sommer mindestens einmal hinter sich greifen.

Im Hinspiel rettete Joshua Kimmich seinem Klub mit seinem Treffer in der 90. Minute ein 1:1. Es war das erste Remis nach zuvor neun siegreichen direkten Duellen in Folge. Weiter zurückblickend ist der FCB seit 17 direkten Aufeinandertreffen in der Bundesliga ungeschlagen, von denen er 15 für sich entscheiden konnte.

Unser Köln - Bayern Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide treffen

Fakt ist: Die Bayern müssen gewinnen! Leicht wird das aber sicherlich nicht und wenn Dortmund eventuell früh gegen Mainz führt und sich das herumspricht, dann könnte das auf die Moral der Münchner gehen. Mit einer Niederlage des FCB rechnen wir nicht, wären aber auch nicht überrascht, wenn die Kölner hier einen Punkt zu Hause behalten. Dafür werden sie allerdings treffen müssen, was den Gegnern der Bayern zuletzt des Öfteren gelang.