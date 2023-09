Köln - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Köln - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Im Rhein-Energie-Stadion stehen die Hausherren schon früh in der Saison unter Druck, während die Gäste ihren guten Saisonstart fortführen wollen. Wir erwarten einige Tore.

Ganz wichtiges Heimspiel für die Domstädter! Am dritten Spieltag dieser Bundesliga-Saison verspielten leidenschaftlich verteidigende Geißböcke erst in der 87. Minute ihre Führung gegen Frankfurt und mussten sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Hoffenheim hingegen holte einen 0:1-Rückstand gegen Wolfsburg auf und gewann am Ende mit 3:1.

Wir entscheiden uns in diesem spannenden Duell für eine Wette auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Köln vs Hoffenheim auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

1,93 Tore pro Spiel erzielte Hoffenheim bisher in direkten Duellen mit Köln, nur gegen Union Berlin erzielten sie mehr Tore im Schnitt gegen aktuelle Bundesligisten.

In 8 der letzten 10 Duelle zwischen Köln und Hoffenheim fielen 3 oder mehr Treffer.

Keine der beiden Mannschaften konnte in den ersten 4 Pflichtspielen dieser Saison eine weiße Weste bewahren.

Köln vs Hoffenheim Quoten Analyse:

In sieben der letzten zehn direkten Duellen zwischen den beiden Konkurrenten konnten die Sinsheimer als Sieger vom Platz gehen, dies spiegelt nicht unbedingt die Drei-Weg-Chancen der Buchmacher wider, welche die Domstädter bei Quoten von 2,20 als leichten Favoriten sehen.

Bei einer Wette auf einen siegreichen Ausgang der Partie für die Hoffenheimer winkt ein 2,9-facher Gewinn des Wetteinsatzes. Dass die Aufeinandertreffen der beiden Rivalen selten mit einem torlosen Remis enden, ist auch den Wettanbietern nicht entgangen. Eine Wette, welche die Variante „Über 2,5 Tore“ enthält, würde sich vor allem in Kombination mit einem Oddset Bonus anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Hoffenheim Prognose: Setzt sich der Aufwind der Hoffenheimer auch in Köln fort?

Die Mannen von Trainer Pellegrino Matarazzo wollen den Trend der letzten Jahre durchbrechen und am Ende der Saison nicht wieder im grauen Mittelfeld der Tabelle landen. Europäische Luft konnten die Hoffenheimer zuletzt vor vier Jahren schnuppern, als man die Saison als Sechster abschloss. Dieses Ziel soll im besten Fall auch in der laufenden Saison wieder erreicht werden.

Der Start in die aktuelle Spielzeit kann dabei durchaus hoffnungsvoll stimmen. Mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen steht man aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit einem weiteren Sieg in der Domstadt könnte man sich als Verfolger der Spitzenreiter aus Leverkusen und München etablieren.

Die Geißböcke aus Köln konnten sich in der Saison 2020/21 gerade so über die Relegation im Oberhaus des deutschen Fußballs halten. In der folgenden Spielzeit errang man einen starken siebten Platz und konnte sich für die Conference League qualifizieren. In der vergangenen Saison landete man im gesicherten Mittelfeld. Die Spieler unter Cheftrainer Steffen Baumgart wollen mit Sicherheit auch in der aktuellen Saison frühzeitig aus den Untiefen des Abstiegskampfes in gesicherte Gefilde segeln, schielen jedoch, zumindest mit einem Auge, in Richtung europäische Plätze der Tabelle.

Der Saisonstart verlief jedoch bisher sehr ernüchternd - ein magerer Punkt aus drei Spielen bei nur zwei erzielten Treffern ist mehr als ausbaufähig. Wobei erwähnt werden muss, dass vier mögliche Punkte erst in den letzten fünf Minuten der Spiele gegen Wolfsburg und Dortmund verspielt wurden. Bei einer weiteren Niederlage fänden sich die Domstädter jedoch früh in der Saison tief im Tabellenkeller wieder, dies soll unter allen Umständen verhindert werden.

Köln - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 6:0 Bergisch Gladbach (Test, A), 1:1 Frankfurt (BL, A), 1:2 Wolfsburg (BL, H), 0:1 Dortmund (BL, A), 3:1 Osnabrück (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:1 Wolfsburg (BL, H), 3:2 Heidenheim (BL, A), 1:2 Freiburg (BL, H), 4:1 Lübeck (Pokal, A), 1:2 Fulham (Test, A).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Hoffenheim: 3:1 (BL, A), 1:1 (BL, H), 0:1 (BL, H), 0:5 (BL, A), 0:3 (BL, A).

Köln steht schon jetzt mit dem Rücken zur Wand, um einen desaströsen Saisonstart zu verhindern. Unglückliche Ergebnisse bei durchaus guten Leistungen, vor allem bei der Last-Minute-Niederlage gegen den großen Favoriten aus Dortmund, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es vor allem in der Offensive Steigerungsbedarf gibt.

Immerhin konnten die Geißböcke in zwei ihrer drei bisherigen Saisonspiele den ersten Treffer des Spiels zur Führung erzielen, das Ergebnis jedoch nicht über die Ziellinie bringen. Die Hoffnungen, die Tormaschinerie in der Domstadt endlich zum Laufen zu bringen, ruhen sicherlich auf Neuzugang Luca Waldschmidt, der per Leihe vom VfL Wolfsburg kam.

Die Mannen aus Hoffenheim wollen ihren Lauf von zuletzt zwei Siegen in Folge hingegen fortsetzen. Dabei geriet man sogar zweimal in Rückstand, konnte die Spiele jedoch durch eine stark aufspielende Offensive drehen.

Überzeugen konnten zuletzt vor allem Talent Maximilian Beier, der schon zwei Tore und eine Vorlage auf seinem Konto hat und somit aktuell Topscorer der Kraichgauer ist. Der schnelle Rechtsaußen Robert Skov avancierte beim Sieg über Wolfsburg zum Matchwinner, nachdem er nach seiner Einwechslung erst den Führungstreffer auflegte und dann auch noch selbst zum 3:1-Endstand traf.

Wett-Freunde, die für ihren Tipp auf das Spiel zwischen Köln und Hoffenheim bequem per Paysafecard einzahlen wollen, können sich hier einen Überblick über Wettanbieter mit Paysafecard verschaffen!

Unser Köln - Hoffenheim Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Im Schnitt fallen über 3,2 Tore in direkten Duellen von Köln und Hoffenheim. Zudem zeigten sich beide Defensiven in dieser Spielzeit bisher nicht fehlerfrei. Hoffenheim geriet bisher in allen drei Bundesliga-Spielen dieser Saison in Rückstand, konnte jedoch zwei Spiele drehen und traf in jedem Spiel.