Kroatien – Armenien Tipp, Prognose & Quoten | 21.11.2023

Unser Kroatien - Armenien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 21.11.2023 lautet: Die Mannen von der Balkaninsel dürften das Ticket für die EURO 2024 in Deutschland lösen. Unser Wett Tipp heute zielt auf einen Heimsieg ab.

Nach zwei Niederlagen am Stück vermeldeten die Kroaten ein Erfolgserlebnis und setzten sich in Lettland souverän mit 2:0 durch. Ein Triumph, mit dem die Vatreni in der Tabelle auf Rang 2 kletterten. Aufgrund der zuletzt durchwachsenen Leistungen (2U, 2N) verspielten die Armenier endgültig das Ticket für die erstmalige EM-Teilnahme.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Armenien auf „Sieg Kroatien & Unter 3,5 Tore“:

Kroatien vs Armenien Quoten Analyse:

Kroatien dominierte zuletzt in Lettland das Geschehen nach Belieben und ließ über das gesamte Match hinweg keinen einzigen gegnerischen Torschuss zu. Am Ende stand ein 2:0 zu Buche.

Kroatien - Armenien Statistik & Bilanz:

Bei der starken Konkurrenz mit Türkei, Kroatien und Wales wurden den Armeniern von Beginn an nur marginale Chancen auf einen der ersten beiden Plätze eingeräumt. Nach sieben Ansetzungen reichte es letztlich nur für Rang 4 in der Gruppe D.

Unser Kroatien – Armenien Tipp: Sieg Kroatien & Unter 3,5 Tore

Kroatien gehört zu den Top 10 in der FIFA-Weltrangliste. Die Armenier hingegen sind 85 Plätze weiter hinten angesiedelt und rangieren auf Platz 95. Mit einem Sieg sind die Kroaten auf jeden Fall bei der EURO 2024 in Deutschland dabei. Aufgrund des Heimrechts und des deutlich besseren Kaders dürfte es am Ende für drei Punkte reichen. Der Direktvergleich untermauert diese These mit einem Sieg und einem Remis.