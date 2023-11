Lettland - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Lettland - Kroatien Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 18.11.2023 lautet: Im Hinspiel schossen die Kroaten Lettland noch mit einem 5:0-Sieg aus dem heimischen Stadion. Auch im Rückspiel sehen wir Kroatien in unserem Wett Tipp heute klar im Vorteil.

Kroatien muss im Gastspiel in Lettland unbedingt drei Punkte einfahren, um den Sprung auf Platz 2 der Gruppe noch zu schaffen. Gegen bisher schwache Letten sollte dies auch auswärts kein großes Problem werden.

Wir tendieren im Wett Tipp heute zu „Kroatien trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Lettland vs Kroatien auf „Kroatien trifft in beiden Hälften“:

In 4 der letzten 5 Spiele von Lettland musste in beiden Hälften mindestens ein Gegentreffer hingenommen werden.

Die Letten konnten erst in einem der ersten sieben Spiele der EM-Quali eine Weiße Weste wahren.

Kroatien gewann bisher alle Spiele gegen Lettland.

Lettland vs Kroatien Quoten Analyse:

Die Kroaten werden als eindeutiger Favorit im kommenden Duell mit Lettland gesehen, kein Wunder gingen die Letten im Hinspiel doch gnadenlos unter. Ein Sieg der Gäste wird mit einer Quote von 1,15 als äußerst wahrscheinlich gesehen, ein Sieg der Gastgeber wird mit einer sehr hohen Quote von 21,00 bedacht. Selbst ein Unentschieden würde mit einer Quote von 8,00 einer kleinen Sensation gleichkommen.

Die besten Bookies mit deutscher Lizenz sehen selbst ein einziges Tor der Letten als äußerst unwahrscheinlich an, so vergeben sie für einen Zu-Null-Sieg der Kroaten nur eine Quote von 1,50.

Lettland vs Kroatien Prognose: Können die Letten mal wieder ein Tor gegen Kroatien erzielen?

Lettland steht mit drei Punkten aus den ersten sieben Spielen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Gruppe D der diesjährigen EM-Quali. Dabei mussten schon 17 Gegentreffer hingenommen werden, womit man die siebtschlechteste Defensive aller Teams stellt. Zudem konnten nur 0,7 eigene Treffer pro Spiel im Schnitt erzielt werden.

Vor allem im Kombinationsspiel hapert es bei den Männern von Trainer Dainis Kasakevics gewaltig, so landet man beim Ballbesitz mit 33 Prozent und der Passgenauigkeit von 70 Prozent jeweils unter den Flop 10 aller Mannschaften.

Zu Beginn der EM-Quali lief es noch sehr gut für die Kroaten, so gewann man drei der ersten vier Spiele bei einem Remis. Seitdem folgten jedoch zwei Niederlagen gegen die Türkei sowie den zweitplatzierten und punktgleichen Walisern. Der direkte Vergleich geht nun jedoch an Wales und so haben es die Kroaten nicht mehr in der eigenen Hand, eine Teilnahme an der EURO 2024 klarzumachen.

Bester Torschütze der Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic ist Andrej Kramaric, der in vier Einsätzen drei Treffer beisteuern konnte. Mit 7,2 Torschüssen pro Partie schießen die Kroaten dabei im Wettbewerb am zweithäufigsten auf den gegnerischen Kasten, bei erzielten Toren liegt man mit 1,7 Treffern pro Partie jedoch nur auf Platz 19.

Lettland - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lettland: 0:4 Türkei (A), 2:0 Armenien (H), 0:2 Wales (H), 0:5 Kroatien (A), 1:2 Armenien (A).

Letzte 5 Spiele Kroatien: 1:2 Wales (A), 0:1 Türkei (H), 1:0 Armenien (A), 5:0 Lettland (H), 0:0 (4:5 n.E.) Spanien (H).

Letzte 5 Spiele Lettland vs. Kroatien: 0:5 (A), 0:2 (A), 0:3 (H), 0:1 (H), 1:4 (A).

Der direkte Vergleich geht klar an die kommenden Gäste aus Kroatien, alle fünf Spiele wurden gewonnen, dabei fielen im Schnitt 3,2 Tore. Lettland konnte bisher nur einen einzigen Treffer gegen Kroatien feiern, vor über 20 Jahren bei einer 1:4-Niederlage. Vier der fünf Partien gewannen die Kroaten mit mindestens zwei Toren Abstand. Im letzten Duell wurden fünf Treffer erzielt, drei davon in der ersten Hälfte.

Unser Lettland - Kroatien Tipp: Kroatien trifft in beiden Hälften

Kroatien muss gewinnen, ein Verpassen der Teilnahme an der EM 2024 wäre eine herbe Enttäuschung für das fußballverrückte Land. Im Hinspiel hatte man keine Probleme gegen den kommenden Kontrahenten aus Lettland, mit 25 Schüssen, zwölf davon aufs Tor, wäre sogar noch das eine oder andere Tor mehr drin gewesen. Wir erwarten einen ähnlichen Verlauf im anstehenden Duell.