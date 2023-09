Lions - Seahawks Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2023

Unser Lions - Seahawks Tipp zum NFL Spiel am 17.09.2023 lautet: Eine der größten Überraschungen von Week 1 glückte den Lions gegen KC im Arrowhead. Im zweiten Spiel der neuen Saison wartet mit Angstgegner Seattle aber nun die nächste schwere Aufgabe.

Gleich im ersten Spiel der neuen NFL-Saison sorgten die Detroit Lions mit dem 21:20-Sieg zu Gast beim amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs für eine dicke Überraschung. In Week 2 feiern die Männer von Head Coach Dan Campbell nun ihr Heimdebüt und wollen ihre Bilanz auf 2-0 ausbauen. Im heimischen Ford Field geht es dabei gegen die Seattle Seahawks, die zum Auftakt eine bittere 13:30-Heimschlappe gegen die Los Angeles Rams hinnehmen mussten.

Laut den Wettquoten droht den Seahawks die nächste Niederlage. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei Bwin für die Wette „Sieg Seahawks mit HC +7,5″.

Darum tippen wir bei Lions vs Seahawks auf „Sieg Seahawks mit HC +7,5″:

Die Lions konnten nur 5 von 17 Duellen gegen die Seahawks gewinnen.

Seit 2012 wartet Detroit auf einen (Heim)-Sieg gegen Seattle.

Seit 2017 konnte das Team aus Motor City nicht mehr mit 2-0 starten.

Lions vs Seahawks Quoten Analyse:

Bei der Lions vs Seahawks Prognose gehen die Hausherren mit einem Spread von plus 5 Punkten aufs Feld.

Damit wird ein Heimsieg bei den besten Buchmachern mit durchschnittlichen Quoten von 1,45 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 2,81.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lions vs Seahawks Prognose: Geht der Lions-Hype weiter?

Die Lions waren mit einer Bilanz von 1-6 nicht gut in die letzte Saison gekommen. Doch dann startete das Franchise aus Detroit eine Aufholjagd und verpasste mit acht Siegen und nur zwei Niederlagen aus den letzten zehn Partien nur hauchdünn die Playoffs. In diesem Jahr soll die positive Entwicklung des Teams weitergehen. Zum Start haben die Löwen schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Ein Erfolgsgarant ist aktuell QB Jared Goff, der gegen die Chiefs auf 253 Yards und einen Touchdown kam.

Der Spielmacher ist schon seit 359 Pässen ohne Pick. Das ist die drittlängste Serie der NFL-Geschichte. Zudem entwickelt sich WR Amon-Ra St. Brown, der gegen KC zum ersten Lions-Spieler mit 200 Receptions in seinen ersten drei Spielzeiten wurde, immer mehr zum Top-Target. Zudem ließ die Defense im vierten Quarter mit noch 7:06 Minuten auf der Uhr keine Punkte mehr zu. Mit dem 21:20 haben die Lions erstmals seit 2017 ihr Auftaktspiel gewonnen und hoffen auf den ersten Division-Titel seit 1993.

Die Seahawks wollen in dieser Saison erneut in die Postseason einziehen und den Rückstand in der NFC West auf die 49ers verringern. Der Start in die neue Spielzeit missglückte aber gründlich. Dabei traf man in Week 1 daheim auf die Rams, die sich nicht nur im Rebuild befinden, sondern auch auf ihren besten Offensiv-Spieler Cooper Kupp verzichten mussten. Zur Halbzeit lagen die Hausherren auch noch mit 13:7 in Front. Nach dem Seitenwechsel lief aber nichts mehr zusammen.

In den letzten beiden Quartern kamen die Seahawks nur noch auf zwölf Offensive Yards und einen First Down. Auch QB Geno Smith konnte zum Auftakt der neuen Saison gerade mal 16 von 26 Pässen für 112 Yards an den Mann bringen. Bei der 13:30-Pleite ließ man 426 Yards des Gegners zu. Zudem kam Seattle nur auf zwei Quarterback Hits und null Sacks. Dieses Ergebnis war die höchste Heimpleite seit einem 7:42 im Jahr 2017, ebenfalls gegen die Rams. Immerhin feierte Rückkehrer Bobby Wagner mit 19 Tackles ein gutes Debüt.

Lions - Seahawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lions: 21:20 Chiefs (A), 26:17 Panthers (A), 7:25 Jaguars (H), 21:16 Giants (H), 20:16 Packers (A)

Letzte 5 Spiele Seahawks: 13:30 Rams (H), 15:19 Packers (A), 22:14 Cowboys (H), 24:13 Vikings (H), 23:41 49ers (A)

Letzte 5 Spiele Lions vs Seahawks: 45:48 (H), 29:51 (A), 14:28 (H), 6:26 (A), 10:13 (A)

Nach 17 Duellen führt Seattle den Vergleich gegen Detroit klar mit 12-5 an. In der vergangenen Spielzeit feierten die Seahawks in Week 4 einen 48-45-Sieg im Ford Field, der am Ende große Auswirkungen haben sollte. Denn beide Teams standen am Ende der Saison bei 9-8. Da die Hawks aber den direkten Vergleich gewonnen hatten, zogen sie in die Playoffs ein, während die Lions die Postseason verpassten.

In Week 1 erzielte Amon-Ra St. Brown den ersten Touchdown des Spiels. Glückt dem Lions-WR mit deutscher Mutter das gleiche Kunststück gegen die Seahawks, gibt es dafür bei Bwin eine hohe Quote von 7,50. Weitere Infos über den Bookie liefert unser Bwin Test!

Unser Lions - Seahawks Tipp: Sieg Seahawks mit HC +7,5

Natürlich verleiht der Sieg bei KC den Lions zusätzliches Selbstvertrauen. Daheim gegen die in Week 1 schwachen Seahawks ist sicher ein weiterer Sieg möglich. Doch wir erwarten ein deutlich engeres Matchup als die Bookies, denn Seattle ist eine Art Angstgegner von Detroit. Zudem werden die Gäste nach der Klatsche gegen die Rams auf Wiedergutmachung aus sein. Bei dieser Quotenlage bietet sich eine Handicap-Wette auf die Seahawks an.