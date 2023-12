Liverpool - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2023

Unser Liverpool - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.12.2023 lautet: An der Anfield Road sind die Reds unantastbar. 18 Punkte aus sechs Spielen und 17:2 Tore sind beeindruckende Werte, die am Wett Tipp heute nicht spurlos vorbeigehen.

Liverpool meldet in dieser Saison wieder Ansprüche auf die englische Meisterschaft an. Nach 13 Spieltagen liegen die Reds auf Platz 3, nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Arsenal. Drei weitere Zähler daheim gegen Fulham sollten eine nahezu sichere Angelegenheit sein. Jürgen Klopp und sein Team verloren nur eines der letzten 48 Premier-League-Heimspiele (37 Siege, 10 Remis). Fulham war in den vergangenen Wochen teilweise nicht konkurrenzfähig. Seit sechs Auswärtsspielen warten die Cottagers auf einen Sieg (3U, 3N). Zudem kassierten die Gäste sechs Gegentore in den letzten drei Gastauftritten.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Liverpool Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,82 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Fulham auf „Liverpool Über 2,5 Tore“:

Auf dem Papier erzielte Liverpool die meisten erwartbaren Tore der Premier League (27,5 xG).

Die Reds erzielten in 83 Prozent ihrer Heimspiele Über 2,5 Tore.

Liverpool gab ligaweit die meisten Schüsse ab (163, geblockte Schüsse ausgenommen).

Liverpool vs Fulham Quoten Analyse:

Auswärtsspiele der Cottagers endeten in dieser Spielzeit meist mit heruntergezogener Miene. Durchschnittlich sammelte das Team von Trainer Marco Silva nur 0,86 Punkte pro Gastauftritt. Nach sechs sieglosen Auswärtsspielen in Folge halten wir Siegquoten bis 11,50 für vertretbar.

Die Heimstärke der Reds ist allseits bekannt. Zu Hause verloren die Reds nur eines der vergangenen 48 Premier-League-Heimspiele. Folgt ein weiterer Dreier, reichen die Siegquoten von 1,22 bis 1,27. Zu wenig für einen Wettbonus ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Fulham Prognose: Liverpool ist wieder ein Titelkandidat

Fernab der Anfield Road fehlt Liverpool noch etwas die Konstanz, doch mit einer perfekten Punkteausbeute von 18 Zählern aus sechs Heimspielen sind die Hausherren mitten im Titelkampf. Stand jetzt fehlen Jürgen Klopp und seiner Elf nur zwei Zähler auf die Spitze.

An der Anfield Road ist das Selbstvertrauen der Reds unvergleichlich hoch. Die Defensive agierte in der heimischen Arena auf höchstem Niveau und sorgte in 67 Prozent der sechs Heimspiele für eine weiße Weste. Ligaweit stellt Liverpool die viertbeste Abwehr (16,0 xGA).

Viel auffälliger ist der Enthusiasmus und die Leidenschaft, mit der die Reds über den heiligen Rasen von Anfield sprinten. Bezeichnend dafür sind die 17 erzielten Tore vor heimischer Kulisse. Anders ausgedrückt: Liverpool erzielte in fünf von sechs Heimspielen Über 2,5 Tore.

Mohamed Salah ist während der Heimspieltage ebenfalls deutlich zielsicherer. Acht seiner zehn Tore erzielte der beste Torschütze der Klopp-Elf an der Anfield Road. Zwei seiner letzten drei Heim-Auftritte nutzte Salah für einen Doppelpack.

Liverpool - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Manchester City (A), 3:0 Brentford (H), 2:3 Toulouse (A), 1:1 Luton (A), 2:1 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Fulham: 3:2 Wolverhampton (H), 1:3 Aston Villa (A), 0:1 Manchester United (H), 3:1 Ipswich (A), 1:1 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Fulham: 1:0 (H), 2:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (A)

Unabhängig vom Wettbewerb erlebte Fulham zuletzt nur selten positive Momente an der Anfield Road. Bei den vergangenen 20 Besuchen bei den Reds erzielte Fulham nur fünf Treffer.

Nur eines der letzten zehn Premier-League-Duelle gegen Liverpool endete mit einem Sieg für die Cottagers. Historisch betrachtet verloren die Reds nur zwei ihrer 36 Heimspiele (wettbewerbsübergreifend) gegen Fulham (25 Siege, 9 Remis).

Dieses Mal erwarten wir einen weiteren Dreier der Hausherren. Fulham lässt sowohl offensiv (15,4 xG) als auch defensiv (23,9 xGA) nur vier weitere Liga-Konkurrenten hinter sich (jeweils 16.).

Des Weiteren verfehlte die Elf von Marco Silva in 38 Prozent der diesjährigen Ligaspiele einen eigenen Treffer. Bleibt in diesem Vergleich eine Mannschaft ohne Treffer, erhaltet ihr dafür bei Bwin eine Quote von 1,88. Hier geht es zur Bwin Anmeldung mit der empfohlenen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Unser Liverpool - Fulham Tipp: Liverpool Über 2,5 Tore

Keine Mannschaft der Premier League erarbeitete sich in dieser Spielzeit mehr Großchancen als Liverpool (34). Darüber hinaus jubelte das Publikum in Anfield durchschnittlich über 2,82 Treffer ihrer favorisierten Mannschaft. Des Weiteren zählt die Defensive der Cottagers mit 1,7 Gegentreffern pro Spieltag (13.) zu den schwächeren Defensiven der englischen Spitzenliga.