Luton - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2023

Unser Luton - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.12.2023 lautet: Arsenal möchte zu Gast bei Aufsteiger Luton Platz 1 in der Premier League verteidigen. Im Wett Tipp heute spricht auch alles für den Erfolg dieses Vorhabens.

Aufsteiger bereichern meistens eine Liga und bringen nicht selten die Ordnung gehörig ins Wanken. Der Kampf um den Klassenerhalt in der Premier-League-Saison 2023/24 verspricht bisher allerdings wenig Spannung. Die Aufsteiger Sheffield United, Luton Town und Burnley belegen die drei letzten Plätze und drohen den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Am besten steht hier noch Luton Town mit nur vier Punkten Rückstand da. Doch die Hatters bekommen es am Dienstag daheim mit Tabellenführer Arsenal zu tun.

Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,98 bei NEObet für den Wett Tipp heute „Sieg Arsenal zu Null“.

Darum tippen wir bei Luton vs Arsenal auf „Sieg Arsenal zu Null“:

Arsenal ist Tabellenführer - Luton steht auf einem Abstiegsplatz

Die Gunners haben die letzten 5 Pflichtspiele alle gewonnen - die Hatters konnten nur eine der vergangenen 8 Partien für sich entscheiden

Die Londoner haben die beste Abwehr der Liga

Luton vs Arsenal Quoten Analyse:

Wenn der Aufsteiger den Champions-League-Teilnehmer empfängt, ist die Ausgangslage eigentlich klar. Das ist auch bei der Luton vs Arsenal Prognose nicht anders. So sind die Gäste mit einer durchschnittlichen Siegquote von 1,23 die klaren Favoriten.

Auf der Gegenseite werden für einen Erfolg der Hausherren hohe Quoten im Schnitt von 13,1 aufgerufen. Wer hier auf eine Überraschung spekuliert, sollte seinen Tipp auf jeden Fall mit einem Gratis Wettguthaben absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luton vs Arsenal Prognose: Können die Hatters wieder mithalten?

Der Luton Town FC war 2009 sogar in die Fünftklassigkeit abgerutscht und erst 2014 in den Profi-Fußball zurückgekehrt. Auch in der Vorsaison standen die Hatters nur auf Rang 12 in der Championship. Durch einen sensationellen Endspurt schaffte es die Mannschaft aber noch auf den dritten Platz und über die Playoffs schließlich zum ersten Mal seit 1992 ins englische Oberhaus. Dort kann sich der Verein mit dem geringsten Budget und dem kleinsten Stadion der Premier League wenig überraschend nur schwer behaupten.

Nach 14 Spieltagen hat die Truppe von Trainer Rob Edwards zwei Siege und drei Remis auf dem Konto, bei neun Pleiten. Die beiden Erfolge gab es jeweils mit 2:1, in Everton und daheim gegen Crystal Palace. Anfang November kam mit dem 1:1 daheim gegen Liverpool ein Achtungserfolg hinzu. Zudem kann der Aufsteiger bisher in allen Partien einigermaßen mithalten. Nur die ersten beiden PL-Spiele gingen mit drei Toren Unterschied verloren. Bei allen anderen ging es enger zu.

Im Kampf um die Tabellenführung in der Premier League hat Meister Manchester City zuletzt dreimal in Serie unentschieden gespielt. Nutznießer dieser kleinen „Krise“ war der Arsenal FC. Die Londoner hatten sich von zwei Niederlagen Anfang November, im Ligapokal gegen West Ham (1:3) und in der Liga gegen Newcastle (0:1), gut erholt und die letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Darunter waren auch zwei überzeugende Siege in der Champions League gegen Sevilla (2:0) und RC Lens (6:0).

Daheim am Samstag gegen Wolverhampton taten sich die Gunners nach einer frühen 2-Tore-Führung etwas schwer. Trotz 19:6 Torschüssen kamen die Männer von Coach Mikel Arteta nur auf einen Expected-Goals-Wert von 2,89 und zu einem 2:1. So geht der AFC mit einem Polster von zwei Punkten auf Liverpool und drei Zählern auf Manchester City in den 15. Spieltag. Mit nur elf Gegentreffern hat Arsenal die beste Abwehr der Liga. Im heimischen Emirates Stadium ist man mit sechs Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen.

Luton - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luton: 1:3 Brentford (A), 2:1 Crystal Palace (H), 0:1 Manchester United (A), 1:1 Liverpool (H), 1:3 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:1 Wolverhampton (H), 6:0 RC Lens (H), 1:0 Brentford (A), 3:1 Burnley (H), 2:0 Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Luton vs Arsenal: 1:0 (H), 0:2 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:0 (H)

Die Bilanz der Hatters gegen die Gunners kann sich eigentlich sehen lassen. Seit acht Heimspielen ist Luton gegen den Verein aus London mit drei Siegen und fünf Unentschieden ungeschlagen.

Da diese Serie auf die Jahre 1985 bis 1991 zurückgeht, hat sie allerdings für das heutige Aufeinandertreffen keine Aussagekraft mehr. In den letzten acht Spielen von Luton Town wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Setzt sich diese Serie am Dienstag fort, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,98. Alle Infos zu den Bet3000 Einzahlungsmöglichkeiten finden sich natürlich bei uns.

Unser Luton - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal zu Null

Die Ausgangslage ist klar. Die Gäste aus London sind mit ihrer Qualität und Form die klaren Favoriten. Als wäre die Ausgangslage für die Hausherren nicht schon schwer genug, müssen die Hatters am Dienstag auch noch auf acht verletzte Spieler verzichten.

Einen Kantersieg der Gunners erwarten wir dabei allerdings nicht. Denn bisher kann der Aufsteiger in der Liga fast immer gut mithalten, dafür dürfte dem LTFC das Toreschießen gegen die beste Defensive der Premier League schwerfallen.