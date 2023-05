Magdeburg - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Unser Magdeburg - Bielefeld Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.05.2023 lautet: Der FCM trifft im letzten Heimspiel gegen Bielefeld, einen Sieg gibt es aber nicht.

Bielefeld, Nürnberg oder Braunschweig - wer von diesen drei Mannschaften muss nachsitzen und in der Relegation um den Verbleib in der 2. Bundesliga bangen? Die schlechtesten Karten auf den direkten Klassenerhalt hat aktuell die Arminia, die am Sonntag in Magdeburg gefordert ist. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“ mit einer Quote von 1,94 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Bielefeld auf „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“

Magdeburg ist seit 3 Spielen sieglos.

Bielefeld muss diese Partie im Kampf um den direkten Klassenerhalt gewinnen.

In den letzten 11 Ligaspielen der Arminia gab es Treffer auf beiden Seiten.

Magdeburg vs Bielefeld Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Arminia auch vorne, wobei Quoten um 2,00 für Wetten auf einen Auswärtssieg auch nicht von der ganz großen Favoritenrolle zeugen. Der Tipp auf einen Heimsieg liefert Werte bis 3,30.

Da in den letzten elf Ligaspielen der Bielefelder immer beide Teams treffen konnten, liegt es auf der Hand, dass die Quoten für die Wettoption „Beide treffen“ hier noch nicht einmal die Marke von 1,50 erreichen. Ebenfalls unter diesem Wert liegt ein Tipp auf Über 2,5 Tore. Erst Wetten auf mindestens vier Treffer im Spiel knacken die Marke von 2,00 knapp.

Magdeburg vs Bielefeld Prognose: Arminia tut mehr fürs Spiel

Der Aufsteiger aus Magdeburg hat den Klassenerhalt geschafft - und zwar schon am vorletzten Wochenende, als man zu Hause gegen Nürnberg beim 2:2 einen Punkt erntete. Am vergangenen Wochenende verlor man dann bei Spitzenreiter Darmstadt knapp mit 0:1 und sorgte damit für den Aufstieg der Lilien.

Insgesamt wartet der FCM seit drei Ligaspielen auf einen Dreier und hat weiter zurückblickend auch nur zwei der letzten sieben Partien gewonnen. Im letzten Spiel soll es vor heimischer Kulisse noch einmal einen Sieg geben, um sich bei den frenetischen Fans für die Unterstützung über die gesamte Saison hinweg zu bedanken.

Zu Hause wechselte sich in den letzten sieben Partien ein nicht gewonnenes Match mit einem gewonnenen ab. Nach dem Gesetz der Serie müsste nach dem Remis gegen Nürnberg nun also wieder ein Sieg folgen. Allerdings ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass es im letzten Spiel der Saison vielleicht einige personelle Veränderungen geben wird.

Zu Hause kommt Magdeburg auf eine 5-4-7-Bilanz bei 19:22 Toren. Nur Rostock und der bereits feststehende Absteiger Sandhausen holten daheim drei Zähler weniger. Zu Hause gab es auch nur 19 der insgesamt 44 eigenen Treffer und damit weniger als die Hälfte. Stand jetzt holte der FCM auswärts zwei Punkte mehr als daheim.

Magdeburg - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:1 Darmstadt (2BL, A), 2:2 Nürnberg (2BL, H), 0:0 Heidenheim (2BL, A), 3:2 HSV (2BL, H), 2:1 Braunschweig (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 2:2 Paderborn (2BL, H), 2:1 Kaiserslautern (2BL, A), 1:1 Fürth (2BL, H), 1:2 St. Pauli (2BL, A), 1:3 Hannover (2BL, H)

Letzte Spiele Magdeburg vs Bielefeld: 1:3 (2BL, A), 3:1 (2BL, A), 0:0 (2BL, H)

Bielefeld verpasste am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Paderborn einen Sieg und damit auch, mit den Konkurrenten aus Braunschweig und Nürnberg punktemäßig gleichzuziehen. Trotz zweimaliger Führung reichte es gegen die Ostwestfalen am Ende nur zu einem 2:2.

Mit 34 Punkten steht die Arminia auf dem Relegationsplatz und hat zwei Zähler weniger als die Eintracht und der FCN. Die Almkicker haben allerdings von den drei Teams das beste Torverhältnis, sodass sie bei einem eigenen Sieg gerettet sind, wenn eine der anderen beiden Mannschaften nicht gewinnt. So oder so ist der Dreier Pflicht.

Seit drei Spielen ist Bielefeld, das mit 50 Toren die meisten von den Teams auf den Rängen elf bis acht hat, ungeschlagen. Allerdings werden auf der anderen Seite die schon 58 Gegentore nur von Schlusslicht Sandhausen und Kiel überboten. Auswärts gab es mit 29 genau die Hälfte aller Gegentore.

In der Fremde kommt die Arminia auf nur vier Siege. Die gab es aber allesamt in den letzten acht Auswärtspartien, womit jede zweite gewonnen wurde. Zwei und damit die Hälfte aller Auswärts-Dreier holte der DSC in den letzten vier Auswärtspartien. Das letzte Auswärtsmatch auf dem Lauterer Betzenberg wurde mit 2:1 gewonnen.

Unser Magdeburg - Bielefeld Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide treffen

Die Bielefelder haben auch das torreiche Hinspiel für sich entschieden. Am Ende gewannen die Arminen mit 3:1. Für sie geht es um deutlich mehr als für die Gastgeber, die sich aber natürlich auch nicht mit einer Niederlage aus der Saison verabschieden wollen. Dennoch sehen wir die leichten Vorteile bei den Gästen, die allerdings hinten mal wieder nicht zu Null spielen werden. Sie kassierten jedenfalls in ihren letzten 17 Ligaspielen immer Gegentreffer, konnten aber selbst auch in 15 dieser 17 Partien treffen - zuletzt elf Mal in Folge.