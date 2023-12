Magdeburg - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.23

Unser Magdeburg - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 05.12.2023 lautet: Am Wochenende schossen sich beide Klubs schon mal warm. In unserem Wett Tipp heute spielt genau dieser Aspekt eine Rolle.

Zu einem spannenden Match kommt es am Dienstag in der MDCC-Arena, wenn der dort beheimatete 1. FC Magdeburg im Achtelfinale des DFB-Pokals die Gäste von Fortuna Düsseldorf empfängt. Beide gehen diese Begegnung mit einer kleinen Siegesserie, vor allem aber mit einigen Toren im Schlepptau an.

Wir stellen uns daher auf einen abwechslungsreichen Pokal-Fight ein, bei dem es öfter im Netz zappeln wird. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Magdeburg erzielte an den letzten beiden Spieltagen 6 Treffer.

Düsseldorf erzielte in den letzten beiden Zweitliga-Spielen 10 Tore.

In den beiden Duellen der letzten Saison trafen beide Teams und es gab insgesamt mindestens 3 Tore.

Magdeburg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet uns, wenn es nach der Quotenverteilung der Wettanbieter geht. Erhält man für Wetten auf einen Heimsieg in der regulären Spielzeit Quoten um 2,50, wird ein Tipp auf einen Erfolg der Gäste mit Wettquoten um 2,65 belohnt. Vorne mit dabei bei den Höchstwerten ist der Buchmacher Bet3000.

Um dort Wetten zu platzieren, muss man sich zunächst bei Bet3000 anmelden. Dann kann man sich für eine der vielen Wettmöglichkeiten entscheiden. Tore auf beiden Seiten sind für die Bookies fast selbstverständlich. Die Quoten für „Beide Teams treffen“ bleiben unter der Marke von 1,50. Etwas höher sind die Wettquoten für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Düsseldorf Prognose: Packender Pokal-Fight

Am Wochenende gewann der 1. FC Magdeburg sein Heimspiel gegen Kaiserslautern klar mit 4:1. Es war ein deutlicher Sieg, allerdings muss man festhalten, dass sich der FCK aktuell in einer handfesten Krise befindet und aus den letzten sechs Zweitliga-Partien nur einen Zähler holte. Wie dem auch sei: Für den FCM war es der zweite Liga-Dreier in Folge.

Aus den ersten 13 Ligaspielen dieser Saison hatten die Elbestädter nur einen Sieg mehr geholt. Vor den besagten letzten beiden Liga-Erfolgen waren die Magdeburger achtmal in Serie ohne Sieg geblieben und hatten sechs dieser Partien verloren. In der heimischen Arena war der Dreier gegen die Roten Teufel der erste seit vier Spielen.

Mal wieder konnte der FCM aber zu Hause nicht die Null halten. In allen bisherigen sieben Heimspielen in dieser Saison gab es Gegentreffer. Aber: Saisonübergreifend hat Magdeburg in den letzten zwölf Partien in der heimischen MDCC-Arena getroffen. Heißt: In allen sieben Heimpartien der Elbestädter in dieser Spielzeit konnten beide Teams treffen.

In der 2. Runde des DFB-Pokals setzte sich Magdeburg bei Kiel im Elferschießen durch. Eine frühe 2:0-Führung nach elf Minuten machte sich der FCM durch zwei Eigentore binnen sieben Minuten in der zweiten Halbzeit kaputt. Nachdem es dann in der Nachspielzeit der Verlängerung noch den Gegentreffer zum 3:3 gab, musste die Lotterie entscheiden.

Magdeburg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 4:1 Kaiserslautern (H), 2:0 Osnabrück (A), 1:2 Rostock (H), 0:2 HSV (A), 2:2, 3:3 n.V., 4:3 i.E. Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 5:0 Nürnberg (A), 5:3 Schalke (H), 0:1 Fürth (A), 1:3 Wehen Wiesbaden (H), 3:3, 6:3 n.V Unterhaching (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Düsseldorf: 2:3 (A), 1:2 (H), 2:0 (A), 1:0 (H), 2:2 (H)

Düsseldorf erlebte in der 2. Pokal-Runde fast das Gegenteil: 0:2 und 2:3 lag man bei Drittligist Unterhaching zurück, setzte sich aber schließlich in der Verlängerung mit 6:3 durch. Die Fortuna ist bekannt für viele Tore. In der 2. Liga stellt sie mit 34 Treffern nach 15 Spieltagen die beste Offensive. Am Samstag gewann F95 in Nürnberg mit 5:0. Eine Woche zuvor hatte man an daheim Bundesliga-Absteiger Schalke mit 5:3 besiegt. Damit sind die Fortunen wieder in der Spur, nachdem sie nach dem Pokal-Erfolg bei Unterhaching zwei Zweitliga-Spiele in Folge gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden und in Fürth verloren hatten.

In überragender Form präsentiert sich aktuell Vincent Vermeij, der beim Erfolg über S04 einen Doppelpack schnürte und beim Kantersieg beim Club sogar drei Treffer erzielte. Vor diesen zwei Partien waren dem Niederländer nur zwei Tore gelungen. Insofern ist auch ein Tipp auf Vermeij als Torschützen eine denkbare Wettoption. Bei NEObet erhält man für diesen Tipp eine Quote von 2,60. Im besten Fall nutzt man hierfür den NEObet Promo Code. In der letzten Saison spielte Vermeij noch für Freiburg II. Doch auch ohne ihn gewann die Fortuna vergangene Saison beide Duelle mit dem FCM: 2:1 auswärts und 3:2 zu Hause.

Unser Magdeburg - Düsseldorf Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Übernächstes Wochenende treffen beide Teams zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Bundesliga an selber Wirkungsstätte aufeinander. Im kommenden Pokal-Match sehen wir leichte Vorteile bei der Fortuna, die zuletzt ihre schwierigeren Aufgaben bravourös meisterte und zehn Tore an den letzten beiden Spieltagen schoss. Wir wählen aber die vermeintlich sicherere Variante und bauen darauf, dass auch im achten Heimspiel des FCM beide Teams treffen. Wenn die beste Offensive zu Gast ist, sollte es mehr als nur zwei Treffer geben.